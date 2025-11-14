Nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc liên quan 'trùm' tài xỉu ra đầu thú

7 đối tượng bị truy tìm, truy nã do liên quan đến vụ "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ vào ngày 29/4/2024, do Phạm Huỳnh Kha Sỉa (SN 1985) cầm đầu, đã đến Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đầu thú.

Các đối tượng ra đầu thú, gồm: Lê Minh Thuận (SN 1975, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ); Nguyễn Thị Bích Huyền (SN 1981, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ); Nguyễn Trường Dĩ Vãng (SN 2007, ngụ xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Lâm (SN 1968, ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Vĩnh Thanh (SN 2003, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ); Phùng Ngọc Thái (SN 1999, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nhấp Thị Thanh Trúc (SN 1996, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ).

Nhóm đối tượng đến Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đầu thú ngày 13/11.

Trước đó, ngày 9/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng cũ khởi tố 5 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc", gồm: Phạm Huỳnh Kha Sỉa (SN 1985, cầm đầu); Nguyễn Trường Vĩnh (SN 1977); Phạm Trang Hoàng Mỹ (SN 2005); Lý Minh Thắng (SN 1985) và Nguyễn Thị Bích Huyền, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng cũ.

Nhóm đối tượng bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc", gồm: Nguyễn Thanh Quân (SN 1988); Trần Thị Ngọc Nhụy (SN 1986 cùng trú tỉnh Sóc Trăng cũ); Nguyễn Ngọc Cường (SN 1987); Nguyễn Văn Thơ (SN 1967); Nguyễn Thị Ngọc Thơ (SN 1982); Nguyễn Thị Huyền (SN 1979); Nguyễn Thị Xuyến (SN 1978 cùng trú tại tỉnh Vĩnh Long cũ); Đoàn Nhật Thiên Vương (SN 1994, ngụ Đồng Tháp); Nguyễn Văn My (SN 1975, ngụ Trà Vinh cũ) và Nguyễn Thị Kim Lành (SN 1970, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Riêng đối tượng Lâm Văn Triều (SN 1982, ngụ tỉnh Trà Vinh cũ) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Sỉa lúc bị bắt.

Theo phản ánh của người dân, tại nhà số 753 đường 30/4, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), đối tượng Phạm Huỳnh Kha Sỉa thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu trong thời gian dài, quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành, gây bức xúc trong dư luận.

Lúc 14h30 ngày 29/4/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Sóc Trăng cũ phối hợp Công an TP Sóc Trăng cũ, ập vào ngôi nhà trên, bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Các đối tượng đánh bạc cùng tang vật bị bắt quả tang vào chiều 29/4/2024.

Khi phát hiện Công an, một số đối tượng chống trả, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát. Tại hiện trường, Công an bắt giữ 16 đối tượng có liên quan; tạm giữ 2 bộ tài xỉu, 19 bộ bài tây, 18 điện thoại di động, 9 môtô, trên 350 triệu đồng cùng một số tang vật khác.