Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nhóm đối tượng vận chuyển 23 kg pháo nổ trái phép ở Cao Bằng

  • Thứ ba, 2/9/2025 12:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an tỉnh Cao Bằng vừa xác minh, làm rõ hành vi vận chuyển 23kg pháo nổ trái phép của 2 đối tượng trú tại xã Ca Thành.

Khoảng 20 giờ ngày 26/8, tại xóm Cao Lù, xã Ca Thành, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác Công an xã Ca Thành phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện hai thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, có dấu hiệu nghi vấn.

buon lau phao anh 1

Tang vật và đối tượng được phát hiện, thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng là T.T.V. (sinh năm 2007) và Đ.V.Q. (sinh năm 2010), cùng trú tại xóm Nộc Soa, xã Ca Thành. Hai đối tượng đang vận chuyển một bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa 18 khối pháo hình vuông có tổng khối lượng khoảng 23 kg.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

Khởi tố đối tượng cất giấu 19 kg pháo nổ trong nhà

Nam thanh niên mua số lượng lớn pháo lậu do nước ngoài sản xuất, rồi mang về nhà cất giấu chờ tiêu thụ.

08:42 20/8/2025

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Đội 5 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây sản xuất, tiêu thụ pháo nổ quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

11:19 9/7/2025

Tập đoàn của Hậu 'Pháo' thu hơn 7.000 tỷ đồng tại dự án ở Nha Trang

Từ năm 2016 đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu của khách hàng hơn 7.000 tỷ đồng.

12:04 17/6/2025

https://vov.vn/phap-luat/lam-ro-nhom-doi-tuong-van-chuyen-23kg-phao-no-trai-phep-o-cao-bang-post1227110.vov

Công Luận-CTV Gia Hưng/VOV

buôn lậu pháo Cao Bằng pháo nổ vận chuyển trái phép

  • Cao Bằng

    Cao Bằng
    • Diện tích: 6.700,2 km²
    • Dân số: 529.800 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 12 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 206
    • Biển số xe: 11

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý