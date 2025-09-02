Nhóm đối tượng vận chuyển 23 kg pháo nổ trái phép ở Cao Bằng

Công an tỉnh Cao Bằng vừa xác minh, làm rõ hành vi vận chuyển 23kg pháo nổ trái phép của 2 đối tượng trú tại xã Ca Thành.

Khoảng 20 giờ ngày 26/8, tại xóm Cao Lù, xã Ca Thành, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác Công an xã Ca Thành phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện hai thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, có dấu hiệu nghi vấn.

Tang vật và đối tượng được phát hiện, thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng là T.T.V. (sinh năm 2007) và Đ.V.Q. (sinh năm 2010), cùng trú tại xóm Nộc Soa, xã Ca Thành. Hai đối tượng đang vận chuyển một bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa 18 khối pháo hình vuông có tổng khối lượng khoảng 23 kg.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.