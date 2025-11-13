Nhóm 'giang hồ nhí' mang dao, mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn ở TP.HCM

4 thanh thiếu niên cầm hung khí xông vào quán cà phê tìm người giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp. Để thị uy, nhóm "giang hồ nhí" lớn tiếng hăm dọa, bắn đạn bi và chém vào cửa, bàn ghế trong quán.

Ngày 13/11, Công an TP.HCM cho biết ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 2 thanh thiếu niên N.T.Đ và N.H.B.K để tiếp tục điều tra, xử lý liên quan đến một vụ gây rối trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 10h ngày 4/11, ông Đ.N.T. (ngụ phường Vườn Lài) trình báo Công an xã Đông Thạnh về việc có một nhóm 4 thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, mã tấu và ná cao su bắn đạn bi, xông vào quán cà phê trên đường Huỳnh Thị Na (ấp 47, xã Đông Thạnh) tìm một người tên M để "giải quyết mâu thuẫn".

Nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí bị công an thu giữ.

Không gặp được người cần tìm, nhóm này liền hăm dọa, bắn đạn bi và chém vào cửa, bàn ghế trong quán khiến nhiều thực khách hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi gây rối, cả nhóm nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận tin, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét, trích xuất camera an ninh, lần theo dấu vết nhóm đối tượng.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định, triệu tập và làm việc với 4 đối tượng gồm: N.H.B.K., N.T.Đ., N.V.T. (cùng SN 2009) và T.T.T. (SN 2010) cùng ngụ xã Đông Thạnh.

Công an thu giữ 2 xe máy cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu và ná bắn đạn bi.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do có mâu thuẫn với người tên M nên tối 3/11 rủ nhau chuẩn bị hung khí đi tìm đánh "dằn mặt". Khi không gặp được M., nhóm này đã hung hăng đập phá, gây rối tại quán cà phê.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng làm mất an ninh trật tự, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận tại khu vực xã Đông Thạnh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với N.T.Đ và N.H.B.K để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm.

Đối với 2 đối tượng còn lại, Công an xã Đông Thạnh cho gia đình bảo lãnh, đồng thời phối hợp với nhà trường và địa phương quản lý, giáo dục, ngăn ngừa tái phạm.