Nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo 'WM' lôi kéo hàng nghìn người tham gia

  • Thứ ba, 16/9/2025 06:20 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Một nhóm đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm đầu tư đồng tiền ảo "WM".

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.

Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng lãnh đạo Phòng Trọng án Cục CSHS, lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, thành viên Ban chuyên án họp bàn công tác đấu tranh chuyên án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988, trú tại Tổ 44D, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) và Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại số 536 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo "WM".

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo WorldMall, Bùi Quang Minh "bắt tay" với Nguyễn Thành Phước (SN 1979, trú tại Tổ 15, phường Long Biên, TP Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (SN 1973, trú tại Số 47 ngõ 20 Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, TP Hà Nội) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.

Đối tượng cầm đầu Bùi Quang Minh tại Cơ quan Công an.

Nhằm tạo niềm tin với bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất 8-21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, lực lượng Công an tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Cục CSHS khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất cao nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.

Thanh Hà/Tiền Phong

Tiền mã hóa

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

