Nhóm mặc đồ xe ôm công nghệ ẩu đả gây náo loạn đường phố ở TP.HCM

Nhóm mặc trang phục xe ôm công nghệ sau khi cãi vã đã xông vào dùng gậy, bàn ghế nhựa đánh nhau gây náo loạn một đoạn đường Hậu Giang.

Ngày 5/8, Công an phường Bình Tây (TP.HCM) đang tạm giữ 5 người để lấy lời khai điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả tại một con hẻm trên đường Hậu Giang vào sáng cùng ngày.

Trước đó, trong lúc cự cãi, 5 người (trong đó có 1 phụ nữ) mặc đồng phục xe ôm công nghệ sử dụng gậy sắt, bàn ghế nhựa xông vào đánh nhau gây náo loạn một đoạn đường Hậu Giang. Chưa dừng lại nhóm người này còn đuổi đánh nhau bên trong hẻm.

Hình ảnh nhóm người xông vào ẩu đả gây náo loạn một đoạn đường Hậu Giang.

Nhiều người trong hẻm và người đi đường đã vào can ngăn, chỉ khi Công an đến mọi việc mới tạm yên. Cả 5 người bị thương tích khắp người. Sau khi kiểm tra, Công an phường Bình Tây đã đưa cả 5 người về trụ sở lấy lời khai để làm rõ xử lý.