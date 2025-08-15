Nhóm nhạc Đài Loan mặc áo dài, múa 'Ký ức Hội An' khắp phố cổ

Nhóm nhạc K.B.Bros nhận "bão tim" khi tái hiện show thực cảnh "Ký ức Hội An" khắp phường Hội An (Đà Nẵng). Họ dường như hòa tan vào văn hóa Việt Nam trong từng bước chân.

Nhóm nhạc Đài Loan "gây bão" mạng với màn cover "Ký ức Hội An" Video 3 chàng trai Đài Loan (Trung Quốc) tái hiện điệu múa trong show thực cảnh "Ký ức Hội An" nhận về hiệu ứng tích cực.

Đầu tháng 8, video ghi lại cảnh 3 chàng trai đến từ Đài Loan (Trung Quốc) mặc áo dài, đội nón lá và mô phỏng nhuần nhuyễn điệu múa đặc trưng trong show thực cảnh Ký ức Hội An khắp khu phố cổ nhận về nhiều bất ngờ từ người Việt Nam. Chỉ sau một tuần đăng tải trên mạng xã hội TikTok, video cán mốc 310.000 lượt xem cùng hàng nghìn chia sẻ.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng video này mang đầy tính nhân văn và ý nghĩa khi quảng bá hình ảnh và nét văn hóa nổi bật của Việt Nam ra thế giới, khiến các du khách quốc tế khác phải tò mò.

Ba chàng trai trong video đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Trong đó có hai anh em sinh đôi Keelong và Rays thuộc nhóm nhạc K.B.Bros hoạt động hơn 10 năm. Cuối tháng 7, sau khi kết thúc buổi hòa nhạc tại Đài Loan, nhóm quyết định đến TP Đà Nẵng nghỉ ngơi, theo lời rủ rê từ một người bạn đang làm việc tại Việt Nam.

Keelong (áo dài vàng), Rays (áo dài hồng) cùng người bạn đang sống tại Việt Nam (áo dài xanh) cùng ngồi thuyền trên sông Hoài. Ảnh: K.B.Bros.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Rays cho biết cả nhóm từng rất háo hức khi xem show thực cảnh Ký ức Hội An trên MXH. Thứ cuốn hút không chỉ nằm ở ánh sáng sân khấu, cốt truyện và không khí, mà còn bởi cách chương trình thiên biến múa, hát, âm nhạc và kịch thành trải nghiệm nghệ thuật đầy cảm xúc. Từ đó, cái tên Ký ức Hội An đã hoàn toàn đi vào trí nhớ.

"Ấn tượng nhất là bước chân đơn giản nhưng đặc trưng của các nghệ sĩ, tượng trưng cho dòng chảy lịch sử, văn hóa. Ngày đầu đến Hội An, chúng tôi lập tức thuê áo dài và nón lá, chọn màu cẩn thận. Sau đó dạo quanh phố cổ, cố gắng bắt chướt điệu múa trong show. Khi thấy chúng tôi, người địa phương thốt lên: 'Ký ức Hội An kìa'. Điều này buồn cười, nhưng thú vị", Rays kể.

Nhóm nhạc này cũng sử dụng Moon Tribe (Mixed) - bài hát mới ra mắt - cho video múa Ký ức Hội An. Họ tin rằng đây là cách kéo gần văn hóa, du lịch Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Ngoài ra, vì quá yêu thích cà phê muối tại đây, cả hai đã sáng tạo thêm điệu nhảy với ly nước trên tay, kèm câu giới thiệu: "Salted coffee - a must-try in Vietnam" (tạm dịch: Cà phê muối - món nhất định phải thử khi đến Việt Nam). Đoạn video hiện thu hút hơn 30.000 lượt xem.

"Chúng tôi thực sự rất vui khi bỗng nhiên được nhiều người Việt Nam theo dõi và yêu thích. Tình cảm này thật ấm áp, khiến chúng tôi càng thêm yêu đất nước này", Keelong bày tỏ.

Keelong và Rays phải lòng Việt Nam nhờ những bài hát của Hoàng Thùy Linh. Nữ ca sĩ truyền cảm hứng cho cả hai học tiếng Việt để sang Việt Nam du lịch nhiều hơn. Ảnh: K.B.Bros.

Keelong và Rays miêu tả Hội An "dính như keo", đã đến thì không muốn trở về nhà. Ở đây, người dân rất thân thiện, mỗi ngày đều hơn cả một chuyến tham quan.

Những ngày ở đây, cả hai cùng "quẩy" thuyền ở rừng dừa Bảy Mẫu, chiếc thuyền thúng xoáy tròn trên mặt nước làm cơn tiền đình kéo đến trong tích tắc. Ngày thứ 2 ở Đà Nẵng, nhóm còn thuê áo dài đen và trắng, thêu hình rồng để đi cáp treo ở Bà Nà Hills và nhảy một điệu mới tại Cầu Vàng.

"Chúng tôi đã đến Việt Nam nhiều lần, nhưng Hội An (Đà Nẵng) là lần đầu. Văn hóa và bầu không khí cổ kính không thể chê. Về đêm, dạo bước ở phố cổ, cảm giác như lạc vào miền đất giao thoa giữa các thời đại. Nét đẹp nơi đây đã khơi dậy nguồn cảm hứng để chúng tôi du lịch Việt Nam thông qua âm nhạc", Rays nói.

Du khách đạp xe ngắm phố cổ Hội An yên bình vào sáng sớm. Ảnh: Phạm Toàn.

Ký ức Hội An ra mắt vào năm 2018. Đây là show thực cảnh ngoài trời lớn bậc nhất tại Việt Nam, tái hiện lịch sử và bản sắc phố cổ. Show có 5 màn, đưa người xem về những giai đoạn phát triển của vùng đất này hơn 4 thế kỷ trước.

Dáng đi trong show thể hiện vẻ đẹp kiên cường xen lẫn dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Ký ức Hội An từng đạt nhiều giải thưởng và được nhiều hãng thông tấn thế giới khen ngợi.

Năm 1999, Hội An nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Thế giới do UNESCO công nhận. Cùng với nhiều giải thưởng du lịch danh giá như "Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á", "Điểm đến được yêu thích nhất thế giới"... Gần nhất, vào tháng 7, tạp chí Travel+Leisure vinh danh Hội An (Đà Nẵng) ở vị trí thứ 6/25 thành phố hàng đầu thế giới và vị trí thứ 5/15 thành phố hàng đầu châu Á.

Trong 6 tháng đầu năm, TP Hội An (cũ) đón 2,8 triệu lượt khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024.