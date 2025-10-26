Nhóm nhân viên công ty tổ chức đánh bạc trong thùng container

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Đánh bạc".

Khoảng 22h15 ngày 16/10, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác Công an xã Nghĩa Dân (tỉnh Hưng Yên) kiểm tra, bắt quả tang tại thùng container được sử dụng là phòng ở, sinh hoạt của nhân viên một công ty tại thôn Nghĩa Giang, xã Nghĩa Dân có 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa".

Các đối tượng gồm Bùi Thanh Sang (1983, trú tại xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh); Đỗ Văn Công (1990, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Bùi Đăng Thời (1983, trú tại phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ); Trần Quang Văn (1985, trú tại phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình); Đỗ Đình Mừng (1988, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Hồ Minh Mạnh (1983, trú tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Lê Đức Việt (1992, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Đánh bạc".

Công an xã Nghĩa Dân đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.