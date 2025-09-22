Nhóm nữ tiếp viên quán karaoke Ruby dương tính với ma túy

Công an xã Quảng Oai (Hà Nội) triệt xóa tụ điểm chuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Ruby ở thôn Thanh Lũng, xã Quảng Oai.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Quảng Oai (Hà Nội) phát hiện quán karaoke Ruby ở thôn Thanh Lũng có nhiều biểu hiện phức tạp liên quan đến tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm nữ tiếp viên quán karaoke Ruby bị phát hiện dương tính với ma túy dạng ketamine.

Ngày 28/8/2025, Công an xã Quảng Oai đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Ruby, phát hiện 5 tiếp viên nữ gồm L.T.N. (SN 2004); P.M.P. (SN 2004) và G.T.S. (SN 2005) đều trú tại tỉnh Tuyên Quang; H.T.T. (SN 2007, trú tại xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ) và H.H.L. (SN 2006, trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 5 đối tượng trên đều dương tính với ma túy (dạng ketamine).

Mở rộng điều tra, Công an xã Quảng Oai tiếp tục triệu tập H.T.T. (SN 1998, trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Q.P.T. (SN 1992, trú tại xã Quảng Oai, Hà Nội), là chủ cơ sở karaoke Ruby để làm rõ.

Các nữ tiếp viên quán karaoke Ruby thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy tại quán.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ và trong các phòng Vip 101, 103, cùng phòng chứa đồ của quán karaoke Ruby. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 15 túi chứa ma túy dạng ketamine, MDMA.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an xã Quảng Oai đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thực hiện quyết định tạm giữ các đối tượng L.T.N., P.M.P., G.T.S., H.T.T., H.H.L., H.T.T. về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đối tượng Q.P.T, chủ cơ sở karaoke, cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hiện vụ việc được Công an xã Quảng Oai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.