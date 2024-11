Nhóm 'quái xế' mang theo hung khí, lạng lách đánh võng náo loạn

Một nhóm "quái xế" ở Hà Tĩnh mang theo hung khí, đi lạng lách gây náo loạn cung đường vào ban đêm qua các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê.

Ngày 17/11, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết phối hợp với các đơn vị triển khai biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nhóm "quái xế" gây mất an ninh, trật tự.

Trước đó, khoảng 21h ngày 16/11, Công an huyện Hương Khê nhận được thông tin về việc phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển 3 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn trên nhiều đoạn đường.

Các đối tượng mang dao tự chế hơn 2 m.

Hành vi của nhóm “quái xế” khiến các tài xế và người dân sống ven đường lo lắng, bất an. Sau đó, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Hương Sơn và Đức Thọ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường.

Khoảng 21h30 cùng ngày, khi phát hiện 9 thanh, thiếu niên tại quán nước ở thôn 4, xã Hà Linh, Công an xã Hà Linh (huyện Hương Khê) phối hợp với Công an huyện Hương Sơn chốt chặn bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, qua làm việc, xác định nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi 14-18, quê tại các xã Hòa Lạc, An Dũng, Tân Dân, Tùng Châu, Bùi La Nhân, Hòa Lạc của huyện Đức Thọ.

Nhóm thanh, thiếu niên bị bắt giữ trong điểm.

Nhóm này thường tụ tập tại Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Đức Thọ) từ 19h ngày 16/11 rồi cùng đi trên 3 chiếc xe máy di chuyển trên quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 15A qua các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê với ý định trở về huyện Đức Thọ qua huyện Can Lộc.

Tuy nhiên, khi di chuyển đến thôn 4, xã Hà Linh, thì xe máy của Nguyễn Đình C. (SN 2007, trú tại xã An Dũng, Đức Thọ) bị hỏng, nên nhóm này dừng lại và bị công an bắt giữ. Qua kiểm tra, công an phát hiện Trần Công M. (SN 2006) mang theo một dao tự chế dài hơn 2 m và Nguyễn Đức Phú Q. (SN 2007, cùng trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) mang theo 10 vỏ chai bia.

Công an xác định nhóm thanh, thiếu niên di chuyển qua nhiều huyện để tìm nhóm thanh niên khác quê huyện Hương Sơn nhằm giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Hiện cơ quan công an phối hợp điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.