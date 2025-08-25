Nhóm shipper vướng lao lý vì ham những đơn hàng tiền công cao

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng mang ma túy đến một địa chỉ ở khu vực quận Bắc Từ Liêm (cũ), bỏ vào chậu cây cảnh, gọi điện cho khách mua liền bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 25/8, Tòa án nhân TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Ngô Hải Nam (SN 2003) mức án 20 năm tù tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại tòa.

Cùng vụ án, các bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 2006), Đặng Hồng Quân (SN 2003), Bùi Lê Đại Dương (SN 2003), Nguyễn Thị Chung (SN 2004), đều ở Hà Nội, lĩnh từ 15 tháng tù đến 9 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Tối 3/6/2024, Công an quận Bắc Từ Liêm cũ, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ túi nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và 4 viên nén màu xám.

Từ lời khai của Dũng, Cơ quan điều tra làm rõ khoảng đầu tháng 5/2024, Ngô Hải Nam nhận lời đi ship ma túy cho người bạn ngoài xã hội tên Hiếu (không rõ địa chỉ).

Sau một thời gian, Hiếu giới thiệu Nam và Dũng làm shipper cho người đàn ông tên Tuấn có tài khoản mạng xã hội Telegram là “Ometa”. Khi có khách mua ma túy, Tuấn nhắn địa chỉ của khách mua, số lượng và loại ma túy cho bị cáo Nam hoặc Dũng để hai người này đóng gói ma túy, ship cho khách.

Với mỗi đơn ship ma túy, Nam và Dũng được người đàn ông tên Tuấn trả công từ 200.000-500.000 đồng, tùy theo khoảng cách xa hay gần. Địa điểm lấy ma túy đóng gói đi giao cho khách là tại một ngôi nhà nằm trong ngõ 750 đường Kim Giang, Hà Nội.

Đến khoảng cuối tháng 5/2024, bị cáo Nam rủ Đặng Hồng Quân cùng đi ship ma túy với mình, hứa tiền công do Tuấn trả sẽ được chia đôi.

Chiều tối 3/6/2024, Tuấn nhắn tin chỉ đạo Nam đóng 4 đơn ma túy để mang giao cho khách của Tuấn. Nam gọi điện cho Quân đến chỗ mình để cùng đi ship ma túy. Sau khi đóng 4 đơn ma túy, Nam và Quân mang hàng đi ship cho khách rồi cả hai quay về phòng trọ của Nam thì cảnh sát ập vào thi hành lệnh khám xét khẩn cấp.

Cáo trạng xác định, các đối tượng Nam, Dũng, Quân, Dương, mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Chung biết Nam mua bán ma túy, vì có quan hệ tình cảm nên Chung không trình báo công an.