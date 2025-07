Nhóm thanh thiếu niên vô cớ truy đuổi, chém người đi đường ở Đà Nẵng

Khi đang di chuyển trên đường, P.V.A. và P.V.T. bị nhóm thanh thiếu niên lạ mặt vô cớ truy đuổi, chém gây thương tích.

Ngày 18/7, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục đấu tranh, truy xét, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ vô cớ chém người đi đường.

Trước đó, lúc 3h10 ngày 9/7, anh P.V.A. lái xe máy chở theo N.V.T. (trú phường An Hải, TP Đà Nẵng). Đến ngã tư Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng, cả hai bị nhóm thanh thiếu niên lạ mặt khoảng 12 người đi trên 8 môtô vô cớ truy đuổi.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ vô cớ đuổi chém người đi đường. Ảnh: C.A.

Tới ngã tư Ngô Quyền - Vương Thừa Vũ, các đối tượng đuổi kịp và chặn đầu xe của anh A. Một thanh niên trong nhóm dùng hung khí chặt vào phần biển số xe, làm biển số rơi xuống đất và lấy đi. Sau đó, một thanh niên khác dùng hơi cay xịt lên người anh A. và T. Ngoài ra, một đối tượng khác dùng kiếm chém gây thương tích cánh tay phải của anh T.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hải tiến hành điều tra tại hiện trường, thu thập tài liệu, hình ảnh liên quan đến các đối tượng. Rất nhanh chóng, Công an phường An Hải đã xác định được một trong số những môtô mà nhóm thanh thiếu niên sử dụng có BKS 76F1-355.51.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định đối tượng liên quan đến vụ việc là Nguyễn Công Vương (SN 2006, trú xã Thiện Tín).

Từ đối tượng này, Công an phường An Hải đã khai thác, truy xét, mở rộng điều tra 6 đối tượng khác có liên quan gồm: Phan Minh Vũ (SN 2008), Phan Văn Thuận (SN 2007), Lê Minh Vỹ (SN 2007), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2007), Nguyễn Đức Mạnh (SN 2008, cùng trú TP Đà Nẵng); Lê Anh Thuật (SN 2006, trú xã Hành Nhân, Quảng Ngãi).