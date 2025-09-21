Nhóm 'trai làng' chạy xe, mang hung khí rượt đuổi người đi đường

Các đối tượng chạy xe máy không biển, lạng lách đánh võng rồi mang theo hung khí như đao, kiếm, vỏ chai bia, rượt đuổi nhau gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn.

Ngày 20/9, Công an xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này bắt giữ 16 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Quỳnh Văn cho biết thời gian qua trên địa bàn xã xuất hiện một số nhóm đối tượng 15-20 tuổi ngoài địa bàn thường xuyên tụ tập, điều khiển môtô tháo biển số, lạng lách, đánh võng. Nhiều đối tượng còn mang theo hung khí như đao, kiếm, nỏ bắn bi, vỏ chai bia, rượt đuổi nhau gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

21h ngày 18/9 xuất hiện một nhóm chạy xe máy tốc độ cao và dùng hung khí rượt đuổi người đi đường trên địa bàn nên Công an xã Quỳnh Văn vào cuộc điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2h30 ngày 19/9, Công an xã Quỳnh Văn phối hợp Công an xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An) đồng loạt bắt giữ 16 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tang vật công an thu giữ gồm đao, kiếm, vỏ chai bia các loại.

Các đối tượng gồm: Hồ Lý (SN 1996), Trần Văn Hiệp (SN 2007), Trần Văn Khánh (SN 2007), Trần Văn Tuấn (SN 2005) và 12 đối tượng (có độ tuổi 15-17) đều trú tại xã Quỳnh Anh.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an đã tạm giữ: 1 đao tự chế dài khoảng 170 cm; 1 kiếm; 6 môtô, nhiều vỏ chai bia các loại và một số tang vật liên quan khác.

Công an làm việc với đối tượng cầm đầu để điều tra vụ việc.

Công an xã Quỳnh Văn đang hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định.