Nhóm trẻ tuổi ở Bắc Ninh mang hung khí tấn công, phá xe, livestream

  • Thứ tư, 13/8/2025 06:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhóm 4 người dưới 18 tuổi mang theo hung khí tấn công, phá hoại xe máy và lấy biển số giữa đêm tại Bắc Ninh, mọi hành vi này phát trực tiếp lên TikTok.

Ngày 12/8, Công an phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã điều tra, làm rõ một nhóm thanh thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, tấn công tài sản người khác và phát trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội TikTok.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng rạng sáng 5/8, tại khu vực cổng Khu công nghiệp Thuận Thành 1 (phường Ninh Xá), một nhóm gồm 4 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, mang theo gạch và kiếm dài, tấn công một nhóm 6 thiếu niên đang ngồi bên đường.

Cong an Ninh Xa, Nguyen V. D., Ninh Xa, Lay tieng, Livestream anh 1

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng đã dùng hung khí chém vào xe máy, phá hoại phần đuôi xe và lấy đi hai biển số môtô.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng còn livestream trực tiếp lên TikTok nhằm phô trương, tạo sự chú ý và "lấy tiếng" trên mạng xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ bị hại, Công an phường Ninh Xá đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương vào cuộc.

Cong an Ninh Xa, Nguyen V. D., Ninh Xa, Lay tieng, Livestream anh 2

Hình ảnh các đối tượng khoe "chiến tích" trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ danh tính 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc, gồm: Nguyễn V.D. (sinh năm 2007), Nguyễn C.L. (sinh năm 2009), Nguyễn D.K. (sinh năm 2009) và Nguyễn X.H. (sinh năm 2009) cùng trú tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Dựa trên kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên về hành vi "Cướp tài sản" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

VTC News

