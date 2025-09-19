Nhóm vận chuyển 113 kg vàng xuyên biên giới hầu tòa

Các bị cáo tại tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh), An Giang, Cà Mau và TP.HCM móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu, vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua 113 kg vàng từ Campuchia vận chuyển về nước.

Ngày 18/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ buôn lậu 113 kg vàng xuyên biên giới. 14 bị cáo cùng bị xét xử tội danh "Buôn lậu". HĐXX do thẩm phán Nguyễn Văn Hà làm chủ tọa.

Tại phiên tòa, sau phần thẩm tra tư pháp, HĐXX cho đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng cho biết, trong vụ án có 2 đường dây đường dây buôn lậu vàng là đường dây do Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu, đã vận chuyển trót lọt 36 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ và đường dây do Nguyễn Minh Trí cầm đầu đã buôn lậu 77 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18/9.

Về đường dây do Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu, cáo trạng cho biết khi biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế), nên Nguyễn Hoàng Sa đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho đối tượng tên là "Xây" hoặc "Mập" (đối tượng người Campuchia chưa rõ thông tin cá nhân) rồi nhận vàng (loại vàng thỏi) vận chuyển về Việt Nam.

Nguyễn Hữu Nghĩa cất giấu vàng dưới bộ phận động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa), để Xuyên giao vàng cho Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải (cùng trú tại tỉnh An Giang), để các đối tượng này dùng xe ôtô vận chuyển về các tỉnh An Giang, Cà Mau, TP.HCM giao cho Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ và nhận tiền mang về giao cho Nghĩa.

Đường dây do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, cáo trạng cho biết thông qua các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết đối tượng Van Hear (người Campuchia, không rõ lai lịch) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia; Nguyễn Chí Khoa (Chủ tiệm vàng Anh Khoa phường An Đông, TP.HCM), Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) là các đầu mối có nhu cầu mua vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Do thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, biết có thể cất giấu vàng và USD để vận chuyển qua biên giới mà không bị phát hiện, khoảng giữa năm 2024, khi Khoa và Thắng có nhu cầu đặt mua vàng, Trí liên hệ Van Hear hỏi giá, sau đó báo cho Khoa, Thắng biết.

Van Hear sau khi mua vàng tại Campuchia và thuê đối tượng tên Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (khu vực đồn biên phòng Bình Tứ thuộc xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) thông báo cho Trí nhận vàng.

Trí trực tiếp sang Campuchia nhận vàng, đến khoảng tháng 12/2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang (ngụ tỉnh Long An cũ) điều khiển xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng và giao USD.

HĐXX cho biết phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.