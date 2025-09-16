Những bệnh thường gặp khi trẻ quay lại trường học

Mùa khai giảng, trẻ quay lại môi trường học tập đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, phụ huynh cần chú ý phòng ngừa.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm hào hứng với lễ khai giảng đầu tiên của thời học sinh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mỗi mùa tựu trường, trẻ quay lại môi trường học tập đông đúc, thường xuyên tiếp xúc gần gũi với bạn bè và thầy cô. Đây cũng là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc học tập của học sinh.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết trong giai đoạn này, trẻ dễ mắc phải bốn nhóm bệnh chính. Phổ biến nhất là các bệnh hô hấp, chủ yếu do siêu vi gây ra, lây lan qua giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi. Những bệnh thường gặp có thể kể đến cúm mùa, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản và cả Covid-19 với các biến chủng vẫn đang lưu hành.

Song song đó, bệnh lý tiêu hóa cũng rất dễ xuất hiện do thói quen ăn uống và sinh hoạt chung tại trường lớp. Khi trẻ cầm nắm chung vật dụng, dùng chung thực phẩm hoặc nguồn nước, nguy cơ mắc rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp và tay chân miệng sẽ tăng cao.

Ngoài ra, một nhóm bệnh truyền nhiễm khác vốn đã có vaccine phòng ngừa cũng cần được chú ý. Nhiều trẻ chưa được tiêm đầy đủ có thể mắc bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, quai bị, rubella hoặc thủy đậu. Bên cạnh đó, những bệnh lây truyền do thói quen vệ sinh kém như nhiễm ký sinh trùng đường ruột (giun, sán) hay viêm kết mạc do dùng chung khăn, chậu rửa cũng xuất hiện nhiều ở giai đoạn này.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ con em mình bằng cách đảm bảo trẻ được tiêm ngừa đầy đủ theo lịch, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, cho trẻ ăn chín uống sôi.

Cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở con rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, đồng thời giữ thói quen đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho, hắt hơi. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu sốt, ho hoặc mệt mỏi, phụ huynh nên báo ngay cho giáo viên để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan trong lớp học.

Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường, cha mẹ không nên chủ quan mà cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm, hạn chế biến chứng nguy hiểm.