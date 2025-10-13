Những biểu hiện vào buổi sáng cảnh báo huyết áp cao

Ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh cao huyết áp. Những thói quen như ăn mặn, ít vận động, thức khuya... khiến căn bệnh trung niên trở nên trẻ hóa.

Ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh cao huyết áp. Ảnh: Freepik.

Không ít người trẻ vẫn tin rằng cao huyết áp là “bệnh của tuổi trung niên". Nhưng thực tế, căn bệnh này đang âm thầm tiến vào thế hệ 9x, thậm chí cả những người mới ngoài 20.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ cao huyết áp ở người trẻ đang tăng nhanh một cách đáng lo ngại. Ở nhóm 18-24 tuổi, tỷ lệ này tăng từ 4% lên 7,7%; nhóm 25-34 tuổi tăng gấp đôi, đạt 13,8%; và ở nhóm 35-44 tuổi, gần một phần tư đã có huyết áp cao.

Theo bác sĩ Chu Tử Hoa, chuyên khoa Tim mạch, Bệnh viện Hiệp Hòa (Vũ Hán, Trung Quốc), cao huyết áp thường gặp ở 8 nhóm người có yếu tố nguy cơ cao, gồm:

Những ai có tiền sử gia đình tăng huyết áp

Ăn mặn

Thừa cân

Ít vận động

Chịu áp lực kéo dài

Thức khuya

Hút thuốc

Uống rượu.

Với người trẻ bị cao huyết áp, cơ thể thường sẽ có những dấu hiệu sau đây.

Đau đầu buổi sáng

Người bị tăng huyết áp có thể đau đầu âm ỉ, nặng vùng sau gáy vào buổi sáng, đặc biệt khi huyết áp tăng cao vào ban đêm hoặc ngay sau khi thức dậy, theo Healthline. Nguyên nhân là huyết áp tăng cao vào ban đêm khiến áp lực trong mạch máu não tăng, gây căng giãn thành mạch và kích thích các thụ thể đau. Khi ngồi dậy hoặc thay đổi tư thế, dòng máu lên não thay đổi đột ngột càng làm cơn đau rõ hơn.

Chóng mặt, choáng váng

Khi huyết áp tăng, lưu lượng máu lên não bị rối loạn. Máu có thể lên quá nhanh rồi giảm đột ngột, khiến người bệnh cảm thấy lâng lâng, choáng váng hoặc mất thăng bằng. Tình trạng này dễ gặp khi thay đổi tư thế đột ngột như đứng lên sau khi ngồi lâu vì hệ mạch máu chưa kịp điều chỉnh.

Mờ hoặc nhòe mắt

Theo WebMD, mắt có rất nhiều mạch máu nhỏ li ti. Khi huyết áp tăng cao, các mao mạch này dễ bị tổn thương hoặc rò rỉ, làm ảnh hưởng đến võng mạc, nơi tiếp nhận hình ảnh. Nếu huyết áp không được kiểm soát, tổn thương võng mạc lâu dài có thể dẫn đến giảm thị lực.

Khó thở

Cao huyết áp buộc tim phải làm việc nhiều hơn để đẩy máu đi khắp cơ thể. Lâu dần, cơ tim dày lên và mất đàn hồi, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả. Hậu quả là người bệnh dễ hụt hơi, đặc biệt khi leo cầu thang hoặc vận động nhẹ. Ở mức độ nặng, khó thở có thể xuất hiện cả khi nghỉ ngơi.

Mệt mỏi hoặc lơ mơ

Theo Medical News Today, khi huyết áp cao kéo dài, các mạch máu trong não bị xơ cứng, khiến lượng máu và oxy đến não giảm. Người bệnh dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, khó tập trung hoặc hay buồn ngủ. Ở giai đoạn nặng hơn, tình trạng thiếu máu lên não có thể gây lú lẫn tạm thời, giảm trí nhớ hoặc phản ứng chậm.

Tim đập nhanh, hồi hộp

Huyết áp cao làm tăng sức cản trong mạch máu, khiến tim phải co bóp mạnh hơn để duy trì lưu thông máu. Lâu ngày, tim bị giãn, cơ tim dày lên và dẫn đến rối loạn nhịp. Người bệnh có thể cảm thấy tim đập nhanh, hụt nhịp hoặc “rung lên” trong ngực, đây chính là biểu hiện của rối loạn nhịp tim do tăng huyết áp.

Người bệnh nên làm gì để kiểm soát huyết áp?

Dù vậy, theo các chuyên gia, việc kiểm soát huyết áp hoàn toàn khả thi nếu duy trì lối sống lành mạnh. Bên cạnh việc giảm muối, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc, nhiều nghiên cứu cho thấy sáu thói quen nhỏ có thể giúp ổn định huyết áp hiệu quả:

Thường xuyên đứng dậy vận động thay vì ngồi lâu một chỗ

Thực hiện các bài giãn cơ nhẹ mỗi ngày

Ăn uống đa dạng

Uống đủ nước

Bổ sung ngũ cốc nguyên hạt

Tăng cường rau quả giàu kali như chuối, cam, bưởi, rau chân vịt hay đậu nành non.