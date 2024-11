Những bộ phận càng to sức khỏe càng bất ổn

Kích thước của 3 bộ phận này trên cơ thể có thể báo trước tình trạng sức khỏe của con người.

Đừng phớt lờ sức khỏe khi bạn thấy vùng cổ ngày càng to ra. Ảnh minh họa: LinkIn.

Kích thước một số bộ phận trên cơ thể có thể phản ánh phần nào đó về tình hình sức khỏe, tuổi thọ của bạn. Đặc biệt, nếu cơ thể có 3 bộ phận càng to chứng tỏ sức khỏe đang có dấu hiệu đi xuống, bạn cần đi kiểm tra sớm.

Cổ

Theo Medical News Today, vùng cổ béo thường là do lớp mỡ bao quanh cổ. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là lão hóa. Theo đó, một cơ lớn ở cổ gọi là Platysma, bắt đầu ở hàm và kết thúc ở xương đòn. Theo thời gian, chúng ta quên tham gia vào cơ này trong các hoạt động hàng ngày và kết quả là cơ mất trương lực. Điều này kết hợp với các mô dưới da lỏng lẻo trên mặt và cổ, vốn dễ bị tích tụ mỡ hơn, có thể khiến chúng ta có nguy cơ bị cằm đôi hoặc cổ béo bắt đầu hình thành.

Ngoài ra, lớp mỡ bao quanh cổ khiến một lượng lớn lipid tích tụ trong mạch máu. Lipid dư thừa sẽ ảnh hưởng quá trình lưu thông máu, dẫn đến các vấn đề như xơ vữa động mạch và huyết khối, đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh tim, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Một tình trạng khác là cổ dày, hay còn gọi là bướu cổ, là triệu chứng điển hình của cường giáp. Khi phía trước cổ, cả hai của khí quản sưng lên kèm theo sụt cân, đánh trống ngực, bạn nên đi kiểm tra tuyến giáp càng sớm càng tốt.

Vòng eo

Theo Mayo Clinic, vòng bụng to thường là biểu hiện của việc mỡ nội tạng tích tụ quá nhiều. Điều này làm tăng thêm gánh nặng cho nội tạng, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh như gan nhiễm mỡ.

Những nam giới có kích cỡ vòng eo lớn nhất giảm khoảng 3 năm tuổi thọ so với những người có vòng eo nhỏ. Kích cỡ vòng eo cũng cho thấy sự liên quan với các bệnh đường hô hấp và tim mạch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ tăng cao hơn ở nam giới có số đo vòng eo trên 94 cm và phụ nữ là trên 80 cm. Nguy cơ này tăng đáng kể với nam giới có vòng eo trên 102 cm, nữ giới là 88 cm.

Bụng dưới to ra kèm dấu hiệu đau âm ỉ, ra dịch lạ có thể cảnh báo ung thư buồng trứng ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Kích thước vòng eo ngày càng to tăng nguy cơ mắc các vấn đề về hô hấp hay tim mạch. Ảnh minh họa: Themirror.

Mắt cá chân

Theo Medicinenet, mắt cá chân bị to ra có thể là tạm thời, như ở phụ nữ mang thai, do không hoạt động, do chấn thương hoặc nhiễm trùng. Ngoài ra, thông thường, tăng cân có thể khiến mỡ tích tụ khắp cơ thể, bao gồm cả bàn chân và mắt cá chân, dẫn đến mắt cá chân to.

Một căn bệnh về tim là suy tim sung huyết, tim bị suy yếu khiến tim bơm máu kém hiệu quả. Điều này gây ra sự tích tụ chất lỏng trong các mạch máu ở chân. Chất lỏng rò rỉ từ các mạch máu dẫn đến sưng mắt cá chân. Đây là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và cần cấp cứu nếu kèm theo khó thở.

Bên cạnh đó, bệnh xơ gan làm giảm nồng độ protein albumin trong cơ thể. Nếu không có đủ albumin, chất lỏng sẽ rò rỉ ra khỏi mạch máu và gây sưng tấy ở chân, tay và mặt.

Mắt cá chân bị to cũng cảnh báo thận có vấn đề. Khi bạn mắc bệnh thận làm cản trở chức năng của thận, chất lỏng và chất thải sẽ tích tụ trong mạch máu. Điều này dẫn đến sưng tấy toàn cơ thể bắt đầu từ mắt cá chân, bàn chân và mặt.