Những bộ phận cơ thể càng sưng to càng nguy hiểm

Nếu bạn nhận thấy những vị trí này trên cơ thể sưng phù bất thường, đó có thể là triệu chứng cảnh báo các vấn đề nghiêm trọng của sức khỏe.

Sưng cổ bất thường có thể là triệu chứng của tình trạng thiếu i-ốt, bệnh tuyến giáp, nhiễm trùng do virus. Ảnh: Telegrafi.

Sự tích tụ dịch dưới da thường gây ra tình trạng sưng trên cơ thể. Nhưng trong nhiều trường hợp, dấu hiệu sưng của cơ thể còn là biểu hiện của những bệnh nguy hiểm hơn mà bạn không nên bỏ qua.

Sưng mặt

Theo Healthline, khi chất dịch tích tụ ở các mô mặt, nó khiến cho khuôn mặt trông căng phồng lên. Sưng kèm theo tấy đỏ và đau là do phản ứng dị ứng với thuốc hoặc dị ứng với bụi và phấn hoa. Những rối loạn như rối loạn tuyến giáp cũng gây sưng mặt.

Khi thận bị suy yếu, da cũng sạm, tối màu hơn bình thường, rõ ràng nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy. Ngoài da mặt, vùng môi và mắt sẽ tối đi do chức năng thận suy giảm khiến chất độc trong cơ thể tăng lên dễ biểu hiện trên mặt. Tình trạng này có thể xảy ra ở một hoặc hai mắt, thường giảm dần hoặc biến mất sau vài giờ hoạt động.

Sưng cổ

Sưng cổ đề cập đến sự tích tụ chất lỏng và tình trạng viêm có thể nhìn thấy được trong các mô ở cổ. Theo India Times, đây là triệu chứng phổ biến khi bạn thiếu i-ốt. Khi cơ thể không có đủ i-ốt, tuyến giáp không thể sản xuất đủ hormone và cố gắng hấp thụ chúng từ máu nhiều hơn. Quá trình này khiến các tế bào của nó sinh sôi và phát triển nhiều hơn bình thường, dẫn đến sưng cổ.

Ngoài ra, nó xảy ra khi các hạch bạch huyết ở cổ sưng to do nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn gây ra, bao gồm tình trạng như nhiễm trùng tai, viêm xoang, nhiễm khuẩn, sởi, viêm họng, viêm amiđan.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, cổ to, dày hơn cũng có thể là dấu hiệu của bệnh lao, nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục như giang mai, sốt mèo cào, lupus ban đỏ. Đặc biệt, một số bệnh ung thư cũng là nguyên nhân gây sưng cổ, xuất hiện dưới dạng khối u ở cổ, như ung thư tuyến giáp, gan, phổi, vú và họng, bạch cầu…

Vòng bụng sưng chướng có thể là dấu hiệu bất thường của nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Sưng tay, ngón tay

Theo Healthline, nếu bạn thấy ngón tay sưng nhẹ, bì to lên hơn bình thường, đó có thể là tình trạng ngón tay dùi trống. Điều này liên quan mật thiết đến các vấn đề về phổi và tim mạch. Người bị xơ gan, ung thư trực tràng, thực quản và các bệnh về đường tiêu hóa cũng có thể gặp phải tình trạng ngón tay dùi trống.

Nhiều loại viêm khớp có thể gây sưng khớp, chẳng hạn ở ngón tay. Viêm khớp vảy nến khiến toàn bộ ngón tay sưng tấy, trong khi viêm xương khớp thường chỉ ảnh hưởng đến các khớp ngón tay. Ngón tay bị sưng cũng là dấu hiệu của cơ thể tích nước, bệnh gout.

Sưng, chướng bụng

Theo Live Strong, chướng bụng là tình trạng khá phổ biến và có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này. Đây là sự tích tụ hơi trong dạ dày gây nên. Tình trạng này khá phổ biến và nguyên nhân thường là thức ăn.

Một số thói quen buổi tối hôm trước, bao gồm ăn vặt hoặc uống rượu, gây ra cảm giác khó chịu đó. Đồ ăn vặt nhiều đường hay nồng độ cồn lớn có thể gây ra tình trạng bất ổn về tiêu hóa bao gồm đầy hơi, chướng bụng ở một số người. Ăn thực phẩm có hàm lượng natri cao trước khi ngủ cũng khiến cơ thể giữ nước, gây chướng bụng vào sáng hôm sau.

Ung thư gan cũng là nguyên nhân khiến dịch tích tụ trong bụng, khiến bụng sưng lên và có cảm giác nặng nề. Tình trạng sưng này, được gọi là cổ trướng, gây khó chịu và là dấu hiệu cho thấy gan không hoạt động bình thường.

Sưng chân, mắt cá chân

Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ, thận hoạt động không đúng cách sẽ khó loại bỏ hết chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Điều này dẫn đến việc tích tụ natri, gây sưng ở mắt cá chân, bàn chân và tay, đặc biệt rõ ràng khi thức dậy buổi sáng.

Chân là cơ quan chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh. Khi tế bào ung thư lan trong cơ thể, mạch máu và dây thần kinh ở chân bị ảnh hưởng, tắc nghẽn, dẫn đến hiện tượng chân bị phù. Thông thường, các bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, tuyến tụy hoặc khối u phụ khoa gây ra tình trạng này.

Các vấn đề về tim mạch như suy tim sung huyết, cục máu đông trong tĩnh mạch... cũng có thể khiến tim quá yếu không bơm đủ lượng máu mà cơ thể cần. Nó dẫn đến sự tích tụ chất lỏng, đặc biệt là ở chân.