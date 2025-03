Những 'bóng hồng' đầu tiên trên đường đua F1

Cả 3 nữ tay đua đều từng xuất hiện tại các giải Grand Prix châu Âu, có người còn từng là vận động viên Olympic.

Đua xe thể thức 1 (F1) là môn thể thao tốc độ danh giá và khốc liệt nhất thế giới. Từ khi ra đời vào năm 1950, F1 gần như bị "thống trị" bởi nam giới, từ tay đua đến đội ngũ kỹ thuật.

Dù vậy, vẫn có những nữ tay đua dũng cảm, vượt qua rào cản giới tính để ghi tên mình vào lịch sử giải đấu. Hãy cùng Tri Thức - Znews tìm hiểu về 3 nữ tay đua đầu tiên từng tham gia F1.

Maria Teresa de Filippis

Bà Maria Teresa de Filippis là nữ tay đua đầu tiên tham gia Grand Prix - giải F1 lớn nhất thế giới. Theo AutoSport, bà Maria bắt đầu sự nghiệp đua xe từ đầu thập niên 1950. Năm 1954, bà Maria tham dự giải vô địch ôtô thể thao Italy và giành vị trí á quân. Thành tích nổi trội giúp bà được chiêu mộ vào đội hình chính thức của đội Maserati.

Bà từng tham gia xuất phát giải đua F1 tại Grand Prix Bỉ 1958, cán đích ở vị trí thứ 10 và xếp hạng 19 chung cuộc.

Maria Teresa de Filippis. Ảnh: Pirelli.

"Maria Teresa de Filippis lái quá mạo hiểm và quá nhanh", ông Juan Manuel Fangio, huyền thoại của làng Motorsport thế giới từng giành lời khen ngợi đến nữ tay đua này.

Dù tài năng, sự nghiệp F1 của bà Maria khá ngắn ngủi, chủ yếu do biến cố cá nhân và môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Bà giải nghệ vào năm 1959, sau sự ra đi của Jean Behra - đội trưởng đội đua Porsche - trong chặng Grand Prix Đức.

Năm 1979, bà quay lại làng đua tốc độ và được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch câu lạc bộ Quốc tế các cựu tay đua F1.

Lella Lombardi

Lella Lombardi là nữ tay đua đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại, ghi điểm tại một chặng đua Grand Prix. Bà Lella Lombardi bén duyên với thể thao tốc độ từ những đường đua karting.

Lella Lombardi. Ảnh: Motorsport.

Nữ tay đua này gia nhập đội March Engineering, tham gia trọn vẹn Grand Prix Nam Phi và đạt điều kiện tranh tài tại một chặng đua F1. Ở Grand Prix Tây Ban Nha 1975, bà cán đích ở vị trí thứ 6, giành được nửa điểm trên bảng xếp hạng.

Ngoài F1, bà Lella còn là nữ tay đua đầu tiên tranh tài tại giải Race of Champions năm 1974 tại Brands Hatch, kết thúc với vị trí thứ 14. Sau khi rời F1, bà chuyển sang các giải đua xe thể thao, giành chiến thắng tại 6 Hours of Pergusa và 6 Hours of Vallelunga. Bà cũng từng bốn lần tham gia giải đua sức bền danh giá 24 Hours of Le Mans và có một năm thi đấu tại NASCAR.

Năm 1988, nữ tay đua này giải nghệ và thành lập đội đua riêng mang tên Lombardi Autosport.

Divina Galica

Divina Galica không bắt đầu sự nghiệp đua xe từ sớm. Trước đó, bà là vận động viên trượt tuyết. Bà thậm chí còn từng là đội trưởng đội trượt tuyết Vương quốc Anh, thi đấu trong 4 kỳ Thế vận hội Mùa Đông.

Sau khi thử sức với go-kart, bà yêu thích tốc độ và tiến lên thi đấu tại giải F2, thành công giành cơ hội tham dự F1. Lần đầu tiên "ra quân" của bà Divina là ở Grand Prix Anh 1976, nhưng bà không vượt qua vòng loại để tranh tài chính thức.

Divina Galica. Ảnh: Motorsport.

Bà Divina có tổng cộng 3 lần đăng ký thi đấu F1, bao gồm Grand Prix Anh 1976 cùng hai chặng Grand Prix Argentina và Brazil năm 1978, nhưng đều không thể vượt qua vòng loại. Ngoài ra, bà cũng từng thi đấu tại giải Shellsport International Series và British Formula 1 nhưng không giành được chiến thắng nào.

Dù chưa ghi nhận những thành công quá vang dội, sự góp mặt của các tay đua nữ đã ghi dấu trong lịch sử F1, mở ra cơ hội cho "phái đẹp" tại đường đua khắc nghiệt nhất hành tinh.