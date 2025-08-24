Những 'bóng hồng' tại buổi hợp luyện diễu binh lần thứ hai

|
Tối 24/8, Hà Nội diễn ra buổi tổng hợp luyện thứ hai cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Bên cạnh đội ngũ nam chiến sĩ và dàn khí tài hiện đại, sự hiện diện của những "bóng hồng" cũng thu hút nhiều sự chú ý. Trước giờ bước vào đội hình, các nữ chiến sĩ tranh thủ giao lưu cùng người dân, mang đến không khí gần gũi. Ảnh: Văn Nguyện.
Hầu hết nữ chiến sĩ đều giữ tinh thần thoải mái trước giờ bước vào buổi tổng hợp luyện. Suốt nhiều tháng qua, họ miệt mài rèn luyện để có những bước chân đều tăm tắp, mạnh mẽ, sẵn sàng góp mặt trong đội hình diễu binh của ngày trọng đại đất nước. Ảnh: Văn Nguyện.
Từng gây chú ý với nụ cười rạng rỡ sau lớp khẩu trang trong lễ diễu binh 30/4 (A50), Nguyễn Bảo Chinh, học viên Đại học Cảnh sát Nhân dân, tiếp tục thu hút sự quan tâm khi góp mặt tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Ảnh: Văn Nguyện.
Nắng gió trên sân tập không làm vơi đi nhiệt huyết của nữ chiến sĩ, Bảo Chinh luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn. Cô giữ nụ cười rạng rỡ khi giao lưu cùng người dân, nhưng ngay khi bước vào hàng ngũ lại thể hiện sự nghiêm túc và kỷ luật. Ảnh: Văn Nguyện.
Hai chiến sĩ khối Nữ sĩ quan Thông tin vui vẻ chụp hình với người dân. Ảnh: Đinh Hà.
Khối nữ Quân nhạc, thường được người dân ưu ái gọi là “khối hoa hậu”, xuất hiện nổi bật trong trang phục trắng, mũ đỏ. Đây là nơi quy tụ nhiều gương mặt khả ái, song phía sau những bước chân tưởng chừng nhẹ nhàng là quá trình rèn luyện vất vả. Các nữ chiến sĩ phải mang theo trống, kèn nặng từ 10 đến 19 kg, đòi hỏi nỗ lực lớn để giữ đội hình và bước đi đúng nhịp. Ảnh: Văn Nguyện.
Trong dịp lễ kỷ niệm 30/4 vừa qua, mạng xã hội lan tỏa nhiều hình ảnh các nữ chiến sĩ khối Quân nhạc giao lưu, ca hát với người dân, để lại ấn tượng sâu sắc. Ảnh: Văn Nguyện.
Trước giờ luyện tập, nhiều nữ chiến sĩ tranh thủ vẫy tay chào, chụp ảnh cùng người dân hai bên đường. Ảnh: Văn Nguyện.
Các nữ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông với mái tóc búi gọn gàng, nụ cười tươi trên môi và quân phục chỉn chu trước giờ tổng hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Văn Nguyện.
Cả buổi hợp luyện hôm nay và ngày 21/8 đều kín người dân đứng xem, ai nấy đều háo hức theo dõi đội hình diễu binh tiến qua các tuyến phố. Hai bên đường, sắc cờ đỏ rực rỡ xen lẫn tiếng vỗ tay, lời cổ vũ không ngớt, tạo nên bầu không khí sôi nổi. Ảnh: Việt Linh.
Tối nay, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và quần chúng tham gia buổi tổng hợp luyện, với 43 khối diễu binh, 18 khối đứng, cùng 14 khối xe cơ giới và nhiều khí tài hiện đại. Sau khi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu hành và đội hình xe đặc chủng sẽ tỏa theo nhiều tuyến đường để trở về điểm tập kết. Ảnh: Việt Linh.