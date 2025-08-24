Những 'bóng hồng' tại buổi hợp luyện diễu binh lần thứ hai

Khối nữ Quân nhạc, thường được người dân ưu ái gọi là “khối hoa hậu”, xuất hiện nổi bật trong trang phục trắng, mũ đỏ. Đây là nơi quy tụ nhiều gương mặt khả ái, song phía sau những bước chân tưởng chừng nhẹ nhàng là quá trình rèn luyện vất vả. Các nữ chiến sĩ phải mang theo trống, kèn nặng từ 10 đến 19 kg, đòi hỏi nỗ lực lớn để giữ đội hình và bước đi đúng nhịp. Ảnh: Văn Nguyện.