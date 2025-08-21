Những bước chân diễu binh đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình

Trần Phạm Trà My (17 tuổi, quê Ninh Bình) có mặt tại Hà Nội từ 5h30 sáng cùng mẹ. Đến trưa, hai mẹ con đã ra ngã tư Hàng Cháo để chờ và giữ chỗ. Trong balo của My luôn sẵn nước và đồ ăn vặt để "tiếp sức" cho một ngày dài. Đây là lần đầu tiên nữ sinh được tham dự một sự kiện lớn như vậy. "Em đã chờ đợi ngày này từ lâu và rất háo hức", cô nói. Bên cạnh áo in hình cờ đỏ sao vàng, cô còn chuẩn bị thêm sticker và quạt cầm tay màu đỏ.