Những căn 'penthouse' ở Mù Cang Chải

Lần đầu đặt chân đến Mù Cang Chải, nhiếp ảnh gia Đổng Nhật Huy say đắm những thửa ruộng bậc thang vàng óng và bị mê hoặc bởi những căn nhà gỗ nhỏ nằm chênh vênh giữa lưng đồi.

Giấc mơ 10 năm

Đổng Nhật Huy, 34 tuổi, nhiếp ảnh gia kiêm nhà thiết kế tự do tại phường Vũng Tàu (TP.HCM), mang theo giấc mơ ấp ủ suốt 10 năm để đến Mù Cang Chải (Lào Cai) vào những ngày giữa tháng 9. Lần đầu nhìn thấy hình ảnh những thửa ruộng bậc thang vàng óng trên một tờ lịch cũ, anh đã bị thiên nhiên rẻo cao mê hoặc. Do công việc văn phòng lúc đó, Huy chưa thể thực hiện chuyến đi. Đến khi chuyển sang nghề tự do, anh bắt đầu sắp xếp và biến giấc mơ thành hiện thực. Hành trình 4 ngày (18-21/9), dù ngắn hơn dự kiến nhưng với Huy, đó là khoảng thời gian trọn vẹn. Anh nói lần đầu đứng trước những triền lúa ở Mù Cang Chải, trong lòng chợt ùa về cảm xúc "choáng ngợp và say đắm". "Bất cứ nơi đâu tôi đặt chân đến là thêm một lần bất ngờ với những gì được phô diễn trước mắt. Ngay cả khi cầm trong tay chiếc máy ảnh hiện đại nhất, tôi vẫn cảm thấy không thể truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp 'xiêu lòng' của miền đất này", anh nói với Tri Thức - Znews.

Những căn "penthouse" giữa ruộng lúa

Ban đầu, Huy dự định ghi lại màu vàng óng ả của đồng lúa và vẻ hùng vĩ của núi rừng. Rồi anh nhận ra những căn nhà gỗ nhỏ lưng chừng đồi, nơi người dân dựng lên để canh tác, trú chân, lại mang một sức hút khó cưỡng. Anh gọi vui đó là những căn "penthouse" nằm chênh vênh giữa biển lúa, vừa dễ thương vừa khiến khung cảnh thêm sinh động. Những căn nhà gỗ nằm rải rác trên ruộng bậc thang từ đồi mâm xôi ở La Pán Tẩn, Kim Nọi, "võng lúa" Sáng Nhù, Linh Chi đến vành móng ngựa. "Nếu chỉ có lúa vàng thì bức tranh phong cảnh vẫn thiếu một điểm nhấn. Những căn nhà nhỏ này vừa tạo chiều sâu cho khung hình, vừa làm bật lên sự sống động của ruộng đồng, nơi con người hòa mình cùng thiên nhiên", Huy chia sẻ.