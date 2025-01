Những chiêu mỹ nhân kế

Với mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau như: sinh viên, thanh niên, người lớn, trẻ em..., tội phạm lừa đảo sẽ thực hiện những hình thức dẫn dụ khác nhau, mục tiêu chung là lấy lòng tin, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Vào đầu tháng 10/2024, ông N.V.T (SN 1962, ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đến phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cầu cứu về việc bị "người tình" qua mạng lừa đảo 3,4 tỷ đồng .

Ông T. chua xót kể qua mạng xã hội, ông làm quen với tài khoản xã hội có tên “QN” của một cô gái trẻ trung. Ban đầu 2 người nhắn tin hỏi thăm qua lại với nhau, sau đó tin nhắn ngày càng mùi mẫn hơn và tình cảm nồng thắm như các cặp đang yêu. “Cô gái này luôn để những tấm hình sang chảnh trên mạng xã hội, lời lẽ nhắn tin ngọt ngào”, ông T. cho biết.

Khi tạo được lòng tin, “QN” đã dẫn dụ ông T. đầu tư mua bán tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch OKX. Lấy lý do sàn OKX đầu tư ít lợi nhuận, “QN” kêu ông T. rút hết tiền ở OKX sang đầu tư cho sàn UTSpeed với lãi suất 3-4%/ngày.

Cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của “QN” và các nhân viên chăm sóc khách hàng, ông T. đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng . “Sau khi kết bạn, 2 bên thường xuyên tâm sự. Được một thời gian, cô gái chuyển sang chủ đề tài chính, khuyến khích tôi tham gia đầu tư đầy hấp dẫn. Nếu tôi chấp nhận chi tiền, số tiền lãi sẽ được hoàn lại ngay để tăng độ tin tưởng. Khi tôi bỏ ra một số tiền lớn, cô gái này lấy lý do như nâng cấp gói VIP, hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư, gỡ bỏ chế độ an toàn... Khi biết bị lừa, tôi liên lạc với “QN” thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại”, ông T. chua chát kể.

Nạn nhân đến cơ quan Công an trình báo bị “gái xinh” lừa đảo.

Tương tự ông T. là anh T.T.L. (SN 1984, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Trong một lần rảnh rỗi lướt mạng xã hội, anh L. thấy trang Alibaba quảng cáo nên truy cập vào xem cho vui. Thông qua tin nhắn messenger, có một nữ nhân viên làm quen, hướng dẫn anh L. tạo tài khoản Telegram để trò chuyện. Tiếp đó, nhân viên hướng dẫn anh L. tạo cửa hàng trực tuyến theo các đường link để giao dịch mua bán và phương thức thanh toán bằng USD.

Khách vào cửa hàng của anh L. mua món hàng nào, thì anh L. phải dùng tiền của mình chuyển vào kho 83% giá trị món hàng đó rồi kho mới xuất hàng bán. Khi khách trả tiền thì anh L. nhận được 100% giá trị món hàng đã bán. Trung bình mỗi món hàng anh L. sẽ nhận được 20% tiền lời. Các món hàng bán đầu tiên, anh L. rút được tiền về tài khoản của mình nên tin tưởng tham gia nhiệt tình. Sau gần 2 tuần liền, anh L. chuyển khoản mua hàng hơn 620 triệu đồng, nhưng chỉ nhận lại được trên 94 triệu đồng, số tiền còn lại đến nay chìm trong vô vọng.

Cùng thời gian và cách thức như trên, anh L. bị các đối tượng dẫn dụ tham gia trang bán hàng của Amazon. Anh L. đã chuyển 54 triệu đồng và các đối tượng chuyển trả lại tài khoản anh 29 triệu đồng. "Hầu hết nick tài khoản là các cô gái rất xinh đẹp, nói chuyện ngọt như mía lùi khiến cho tôi không thể thoát ra được cuộc nói chuyện. Đến việc đầu tư làm ăn, các cô gái cũng nói thuyết phục không thể từ chối", anh L. chia sẻ.

Các cô gái nhắn tin cho những người đàn ông xinh đẹp đến mức làm họ đổ gục, thực tế chỉ là ảnh lấy cắp trên mạng hoặc ghép bằng công nghệ, nạn nhân khi bị lừa mới ê chề nhận ra bấy lâu nay mình phải lòng "gái ảo", nhưng tiền thì mất thật.

Mới đây, Công an Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế "Tam giác vàng" thuộc tỉnh Bokeo (Lào). Trong đó, có đối tượng bẫy tình chiếm hơn 17 tỷ đồng của một người đàn ông ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Theo điều tra ban đầu, tháng 9/2023, Vi Văn Linh (SN 2003) sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình làm việc đến tháng 2/2024, Linh đã sử dụng tài khoản "Phương Quỳnh", tài khoản Facebook "Phạm Quỳnh Châu" nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với người đàn ông trên. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào "Biconomynft" rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng .

Với chiêu bài tương tự, Kha Văn Úc (SN 2002) cũng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông này. Khi các đối tượng lừa đảo lộ diện, hoàn toàn không có "mỹ nhân" nào mà toàn là chiêu trò giả mạo hình ảnh qua mạng xã hội, lừa gạt, đánh vào tâm lý cô đơn hoặc đang trong giai đoạn khó khăn về tình cảm của nạn nhân.

Một chiêu thức khác tinh vi hơn của “mỹ nhân kế” chính là những cuộc gặp trực tiếp người tình ngoài đời. Cùng cách thức lập nick giả gái xinh, đeo bám, tán tỉnh yêu đương trên mạng, nếu nạn nhân còn tỉnh táo chưa chịu bỏ tiền đầu tư, thì các đối tượng hẹn gặp ngoài đời nhằm “chốt hạ” con mồi. Ông N.P.V (50 tuổi, ngụ Đồng Nai) vẫn chưa hết ê chề cay đắng khi bị "gái xinh" lừa 700 triệu đồng. Ông V. quen cô gái có nick là “Thuy Dao” vào cuối tháng 5/2024 thông qua liên kết tìm bạn bè trên mạng xã hội. Thuộc người có chút hiểu biết mạng xã hội, khi thấy “Thuy Dao” kết bạn, ông V. cẩn thận vào trang của cô ấy xem và phát hiện có hơn 10 bạn chung nên rất yên tâm.

Thời gian đầu, nick “Thuy Dao” tích cực nhắn tin, tấn công tình cảm về phía ông V., thường xuyên gửi ảnh, thậm chí gọi video cho xem khuôn mặt. Khi ông V. say như điếu đổ, thì “Thuy Dao” chợt im lặng, mất tích mấy ngày làm ông V. điên cuồng nhắn tin, gọi điện. Cảm giác con mồi đã sập bẫy tình, “Thuy Dao” bắt đầu kể về chuyện làm ăn, đầu tư sau đó dẫn dắt ông V. cùng hùn vốn vào công ty thầu xây dựng xuyên lục địa.

Ông V. vẫn còn hoài nghi, vì mới quen qua mạng chưa biết mặt mũi ngoài đời ra sao, ông V. muốn 2 người gặp nhau để bàn chuyện. “Thuy Dao” đồng ý. Buổi hẹn diễn ra sau đó một tuần, tại quán cà phê gần Khu du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức, TP.HCM). Lần đầu gặp “người yêu” qua mạng, ông V. bị nhan sắc của “Thuy Dao” làm cho thất điên bát đảo. “Thuy Dao” không ngừng ve vãn, lả lơi với ông V. và còn hứa sẽ đi chơi cùng ông vào lần gặp kế tiếp.

Trở về nhà sau cuộc gặp, ông V. không ngừng tương tư “Thuy Dao”. Nắm bắt được thời cơ, “Thuy Dao” đã mời gọi ông hùn vốn cho dự án công ty thầu xây dựng xuyên lục địa. Cách thức vận hành của công ty là mỗi thành viên đầu tư sẽ là một đại lý phân phối, bán hàng qua mạng cho các nhà thầu trên khắp thế giới. Ông V. chỉ việc bỏ tiền vào, còn bán sẽ có đội ngũ nhân viên làm, tiền lời sẽ được tính theo ngày hoặc theo tuần.

Người phụ nữ 46 tuổi (ảnh thật bên phải) đóng giả gái xinh (bên trái) lừa một người đàn ông hơn 12 tỷ đồng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ an tuyên phạt tù chung thân.

Ông V. bỏ ra 100 triệu đầu tư, sau một tuần ông thu về 10 triệu. Trong thời gian này, ông V. vẫn nhắn tin thường xuyên với “Thuy Dao” để trao đổi công việc và tán tỉnh nhau. Tuần thứ hai, ông V. tiếp tục được chuyển cho 10 triệu lợi tức. “Thuy Dao” nói rằng, nếu ông V. đầu tư thêm 300 triệu nữa thì sẽ được nhận lợi tức hàng ngày và có thêm phần thưởng tuần, tháng theo doanh thu bán hàng. “Anh đầu tư vào lĩnh vực này là tốt nhất, bền vững và lâu dài vì chỗ nào cũng phải xây dựng hạ tầng. Chưa kể chiến tranh, thiên tai, cũng phải tái thiết lại…”, ông V. kể về lời tâm sự của người tình.

Xuống tay đầu tư thêm 300 triệu nữa, mỗi ngày ông V. được nhận 15 triệu, cộng thêm 10 triệu thưởng tuần. Cảm thấy việc làm ăn ngon lành, thu nhập ổn định, ông V. rất yên tâm và không còn hoài nghi gì nữa. Khi ông V. nhận được 90 triệu tiền lãi, “Thuy Dao” tâm sự với ông phải đầu tư thêm nữa để có vốn mở rộng địa bàn, thành lập thêm đại lý con. Người tình hứa sau vụ đầu tư này sẽ cùng ông V. đi chơi một chuyến thật xa. Ông V. hào hứng tiếp tục đầu tư thêm 300 triệu nữa, tổng cộng ông xuống vốn 700 triệu.

Ông được trả lãi mỗi ngày 30 triệu, nhưng cũng chỉ nhận được đúng 5 ngày thì công ty báo về hàng chưa bán được, nên hoãn việc trả lại cho chủ đầu tư.

Chờ mãi mấy ngày sau, ông V. vẫn chưa thấy có tiền lãi, hỏi người tình thì được trả lời các đối tác chưa thanh toán đơn hàng. Ông V. muốn rút vốn, không tham gia nữa và chấp nhận mất 20%. Đến đây, “Thuy Dao” lại nói muốn rút vốn thì phải nộp tiền vào mới rút được tiền cũ để đảm bảo cân đối dòng vốn làm ăn. Ông V. bắt đầu nản, căng thẳng với người tình. Yêu cầu được gặp để nói chuyện ra nhẽ. “Thuy Dao” tôi gặp ngoài đời là cô gái ngây thơ, non dại nhưng khi nhắn tin qua lại thì cô ấy nói chuyện như một chuyên gia, tôi không thể nào tranh luận được”, ông V. chia sẻ với phóng viên.

Sự việc kéo dài gần 2 tháng, ông V. vẫn không tài nào đàm phán để lấy lại tiền đầu tư, trong khi chưa nhận thêm đồng tiền lãi nào. Thấy ông V. bất ổn, “Thuy Dao” cũng lặn mất tăm và chẳng còn hình bóng nào trên mạng xã hội nữa. Ông V. quay cuồng tìm kiếm đều vô ích, chỉ đến khi trình báo cơ quan công an, ông V. mới té ngửa, “Thuy Dao” thực tế không phải gái xinh mà là tội phạm lừa đảo. “Thuy Dao” ông V. gặp ngoài đời là người được thuê, đóng thế gái xinh. Người ông V. yêu đương say đắm, thường xuyên nhắn tin đêm khuya chính là ổ nhóm lừa đảo. "Tôi bỏ ra 700 triệu, nhận về được 210 triệu, mất mấy tháng trời chỉ ôm điện thoại canh chừng, không gì cay đắng hơn", ông V. bức xúc.

Qua các vụ việc lừa đảo trên, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác, tránh mắc bẫy các đối tượng xấu. Khi tham gia đầu tư hoặc làm cộng tác viên bán hàng, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin của công ty qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, TP.HCM, đối tượng lừa đảo rất khéo léo, xây dựng câu chuyện cảm động, tạo dựng hình ảnh giả mạo các cô gái xinh đẹp qua công nghệ tiên tiến khiến nạn nhân tin tưởng và dễ dàng mở lòng. Nhiều người không thể phát hiện được hình thức lừa đảo qua không gian mạng như thế này.

