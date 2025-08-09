Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ năm học mới

Từ năm học 2025-2026, một số chính sách liên quan học phí, bảo hiểm y tế cho học sinh sẽ chính thức có hiệu lực.

Một số chính sách giáo dục sẽ có hiệu lực từ năm học 2025-2026. Ảnh: Phương Lâm.

Chính sách nổi bật nhất là miễn học phí cho học sinh công lập các cấp, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Quyết định này được Bộ Chính trị đưa ra trong phiên họp ngày 28/2, khi kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai bước đầu việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, vào tháng 5 vừa qua, Quốc hội cũng chính thức thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025, trong đó có dự toán phân bổ 6.623 tỷ đồng để miễn học phí.

Còn từ ngày 27/8, Nghị định số 202/2025/NĐ-CP về điều kiện liên kết giáo dục trong các trường công lập ở Hà Nội sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, chương trình giáo dục tích hợp phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy mô lớp học và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, không ảnh hưởng hoạt động chung của nhà trường.

Đội ngũ giáo viên Việt Nam phải đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định; giáo viên nước ngoài cần có bằng đại học phù hợp chuyên môn và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; người giảng dạy bằng ngoại ngữ phải đạt trình độ tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia liên kết phải hợp pháp, hoạt động tối thiểu 5 năm tại nước sở tại, không vi phạm pháp luật, có giảng dạy trực tiếp và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng còn hiệu lực hoặc được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Tổ chức giáo dục nước ngoài cung cấp chương trình cũng phải hoạt động hợp pháp, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm cung cấp chương trình mầm non hoặc phổ thông trước thời điểm cơ sở giáo dục Hà Nội nộp hồ sơ xin phê duyệt

Ngoài ra, trước thềm năm học mới, chính sách liên quan bảo hiểm y tế cho học sinh cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8. Cụ thể, theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên sẽ nâng từ 30% lên tối thiểu 50%.

Theo quy định hiện hành, mức đóng hàng tháng của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Nghị định số 73/2024/NĐ-CP đã quy định lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế cho một học sinh/sinh viên trong một năm là: 4,5% × 2.340.000 × 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm.

Còn theo nghị định mới với mức hỗ trợ tối thiểu 50% từ ngân sách Nhà nước, học sinh, sinh viên chỉ cần đóng tối đa 631.800 đồng/năm. So với mức đóng trước đây, học sinh, sinh viên sẽ được giảm thêm 252.720 đồng/năm.

Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ, không phân biệt nơi thường trú của học sinh, sinh viên. Ngân sách địa phương này bao gồm cả phần ngân sách trung ương hỗ trợ (nếu có) nơi cơ sở giáo dục đó đặt trụ sở.