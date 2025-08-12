Những chuyến du lịch 'sặc mùi tiền' của Ronaldo và vợ sắp cưới

Ngày 12/8, Georgina Rodriguez chia sẻ khoảnh khắc nhận lời cầu hôn của Cristiano Ronaldo. Người hâm mộ không quá bất ngờ về chiếc nhẫn kim cương 18-22 carat trị giá tới 5 triệu euro được người đẹp đeo trên tay. Nhiều năm qua, CR7 và bạn gái (nay là vợ sắp cưới) không hề che giấu lối sống xa hoa, trong đó có những chuyến du lịch đắt đỏ, nơi gia đình họ tận hưởng trọn vẹn sự riêng tư và dịch vụ thượng hạng.

Đầu tháng 7, cặp đôi mở màn kỳ nghỉ hè tại Mallorca, Tây Ban Nha - điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu của giới siêu giàu. Họ lưu trú tại villa riêng hướng thẳng ra Địa Trung Hải, với hồ bơi vô cực và khu vườn nhiệt đới bao quanh.

Đặc biệt, “chân sút 39 tuổi” thuê du thuyền Azimut Grande 27 Metri dài 27 m trị giá 7,5 triệu euro, tương đương 10 ngày lương của anh tại câu lạc bộ Al Nassr. Con tàu sở hữu boong tắm nắng rộng rãi, jacuzzi sang trọng, phòng gym hiện đại và nội thất ốp gỗ cao cấp. Trong suốt hành trình, CR7 và bạn gái tổ chức những bữa tiệc riêng tư, thưởng thức hải sản tươi sống ngay trên boong và ngắm hoàng hôn rực rỡ nơi biển Địa Trung Hải.

Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục di chuyển tới Hy Lạp , khám phá quần đảo Sporades thơ mộng. Phương tiện di chuyển lần này là du thuyền CG Mare - kiệt tác trị giá khoảng 7- 7,8 triệu USD được Ronaldo mua năm 2020. Con tàu được ví như một “ resort di động” với phòng tập riêng, hệ thống giải trí thông minh, khu tắm nắng có thể gập mở, cùng công nghệ năng lượng mặt trời thân thiện môi trường.

Trước đó, Giáng sinh 2024, siêu sao người Bồ Đào Nha đưa gia đình tới Lapland, Phần Lan, nơi được mệnh danh là “xứ sở ông già Noel”. Trong nền nhiệt -8°C, CR7 cởi trần tạo dáng giữa khung cảnh tuyết trắng.

Gia đình lưu trú tại một khu resort ấm cúng với các cabin gỗ có mái kính trong suốt để ngắm Bắc Cực Quang ngay từ giường ngủ.

Tháng 3/2024, đôi tình nhân tận hưởng kỳ nghỉ tại St Regis Red Sea Resort - viên ngọc nghỉ dưỡng của Saudi Arabia . Đây là một quần thể biệt lập giữa làn nước xanh ngọc của Biển Đỏ, chỉ đón một lượng khách giới hạn mỗi năm. “Ngôi sao sân cỏ” lựa chọn phòng suite hướng biển, sử dụng dịch vụ quản gia 24/7, di chuyển bằng thuyền cao tốc riêng, lặn ngắm san hô và thưởng thức bữa tối giữa bãi biển do đầu bếp Michelin chuẩn bị. Toàn bộ trải nghiệm được thiết kế theo yêu cầu cá nhân, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Quay lại đầu năm 2023, khi mới gia nhập Al-Nassr, CR7 từng gây xôn xao khi "bao trọn" một công viên giải trí ở Riyadh trong suốt hai giờ để gia đình vui chơi riêng. Đây là đặc quyền hiếm hoi mà địa điểm này từng áp dụng, đi kèm hệ thống an ninh nhiều lớp và dịch vụ chăm sóc khách VIP. Đối với “siêu sao người Bồ Đào Nha”, đó không chỉ là một chuyến đi chơi, mà còn là minh chứng cho tầm ảnh hưởng và khả năng tận hưởng cuộc sống đỉnh cao.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

