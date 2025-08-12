Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Format-Lifestyle

Những chuyến du lịch 'sặc mùi tiền' của Ronaldo và vợ sắp cưới

  • Thứ ba, 12/8/2025 16:57 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Ronaldo và Georgina Rodriguez thường xuyên có những chuyến du lịch xa hoa với chi phí lên tới hàng trăm nghìn USD.

Ronaldo cau hon anh 1Ronaldo cau hon anh 2

Ngày 12/8, Georgina Rodriguez chia sẻ khoảnh khắc nhận lời cầu hôn của Cristiano Ronaldo. Người hâm mộ không quá bất ngờ về chiếc nhẫn kim cương 18-22 carat trị giá tới 5 triệu euro được người đẹp đeo trên tay. Nhiều năm qua, CR7 và bạn gái (nay là vợ sắp cưới) không hề che giấu lối sống xa hoa, trong đó có những chuyến du lịch đắt đỏ, nơi gia đình họ tận hưởng trọn vẹn sự riêng tư và dịch vụ thượng hạng.

Ronaldo cau hon anh 3

Đầu tháng 7, cặp đôi mở màn kỳ nghỉ hè tại Mallorca, Tây Ban Nha - điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu của giới siêu giàu. Họ lưu trú tại villa riêng hướng thẳng ra Địa Trung Hải, với hồ bơi vô cực và khu vườn nhiệt đới bao quanh.

Ronaldo cau hon anh 4Ronaldo cau hon anh 5

Đặc biệt, “chân sút 39 tuổi” thuê du thuyền Azimut Grande 27 Metri dài 27 m trị giá 7,5 triệu euro, tương đương 10 ngày lương của anh tại câu lạc bộ Al Nassr. Con tàu sở hữu boong tắm nắng rộng rãi, jacuzzi sang trọng, phòng gym hiện đại và nội thất ốp gỗ cao cấp. Trong suốt hành trình, CR7 và bạn gái tổ chức những bữa tiệc riêng tư, thưởng thức hải sản tươi sống ngay trên boong và ngắm hoàng hôn rực rỡ nơi biển Địa Trung Hải.

Ronaldo cau hon anh 6

Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục di chuyển tới Hy Lạp, khám phá quần đảo Sporades thơ mộng. Phương tiện di chuyển lần này là du thuyền CG Mare - kiệt tác trị giá khoảng 7-7,8 triệu USD được Ronaldo mua năm 2020. Con tàu được ví như một “resort di động” với phòng tập riêng, hệ thống giải trí thông minh, khu tắm nắng có thể gập mở, cùng công nghệ năng lượng mặt trời thân thiện môi trường.
Ronaldo cau hon anh 7

Trước đó, Giáng sinh 2024, siêu sao người Bồ Đào Nha đưa gia đình tới Lapland, Phần Lan, nơi được mệnh danh là “xứ sở ông già Noel”. Trong nền nhiệt -8°C, CR7 cởi trần tạo dáng giữa khung cảnh tuyết trắng.
Ronaldo cau hon anh 8

Gia đình lưu trú tại một khu resort ấm cúng với các cabin gỗ có mái kính trong suốt để ngắm Bắc Cực Quang ngay từ giường ngủ.
Ronaldo cau hon anh 9Ronaldo cau hon anh 10Ronaldo cau hon anh 11Ronaldo cau hon anh 12

Tháng 3/2024, đôi tình nhân tận hưởng kỳ nghỉ tại St Regis Red Sea Resort - viên ngọc nghỉ dưỡng của Saudi Arabia. Đây là một quần thể biệt lập giữa làn nước xanh ngọc của Biển Đỏ, chỉ đón một lượng khách giới hạn mỗi năm. “Ngôi sao sân cỏ” lựa chọn phòng suite hướng biển, sử dụng dịch vụ quản gia 24/7, di chuyển bằng thuyền cao tốc riêng, lặn ngắm san hô và thưởng thức bữa tối giữa bãi biển do đầu bếp Michelin chuẩn bị. Toàn bộ trải nghiệm được thiết kế theo yêu cầu cá nhân, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Ronaldo cau hon anh 13

Quay lại đầu năm 2023, khi mới gia nhập Al-Nassr, CR7 từng gây xôn xao khi "bao trọn" một công viên giải trí ở Riyadh trong suốt hai giờ để gia đình vui chơi riêng. Đây là đặc quyền hiếm hoi mà địa điểm này từng áp dụng, đi kèm hệ thống an ninh nhiều lớp và dịch vụ chăm sóc khách VIP. Đối với “siêu sao người Bồ Đào Nha”, đó không chỉ là một chuyến đi chơi, mà còn là minh chứng cho tầm ảnh hưởng và khả năng tận hưởng cuộc sống đỉnh cao.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Sân bay Cristiano Ronaldo có đường băng đáng sợ

Sân bay quốc tế nằm trên đảo Madeira thuộc Bồ Đào Nha nổi tiếng với đường băng thuộc hàng đáng sợ nhất thế giới do rất ngắn và nằm sát biển.

09:49 31/8/2022

Kỳ nghỉ đắt đỏ của Ronaldo ở Majorca

Ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha vừa kết thúc chuyến nghỉ dưỡng mùa hè siêu sang cùng gia đình ở thiên đường du lịch của Tây Ban Nha.

11:11 8/7/2022

Quỳnh Trang

Ảnh: @georginagio.

Ronaldo cầu hôn Quỳnh Trang Cristiano Ronaldo Georgina nghỉ dưỡng xa hoa giàu có

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý