Những công trình biểu tượng của Nepal trước và sau biểu tình

Ngày 9/9, đường chân trời Kathmandu bị bao phủ bởi khói đen và tro bụi. Hilton Kathmandu , khách sạn 5 sao cao nhất Nepal, từng là niềm tự hào của ngành khách sạn, bị thiêu rụi chỉ trong vài giờ. Khởi công từ năm 2016 với khoản đầu tư 8 tỷ rupee, Hilton chính thức mở cửa vào tháng 7/2024, trở thành biểu tượng của dịch vụ lưu trú đẳng cấp quốc tế với 176 phòng, quán bar trên tầng thượng, hồ bơi vô cực và tầm nhìn ôm trọn dãy Himalaya. Mặt tiền của Hilton được thiết kế lấy cảm hứng từ cờ cầu nguyện Phật giáo, thay đổi màu sắc theo ánh sáng trong ngày. Ảnh: The Himalayan Times, Reuters.

Bên cạnh Hilton, những công trình mang giá trị lịch sử hàng trăm năm tuổi cũng không thoát khỏi sự tàn phá. Cung điện Singha Durbar (Cung điện Sư tử) - trung tâm quyền lực chính trị của Nepal - được xây dựng vào năm 1908 dưới thời Thủ tướng Chandra Shumsher JBR. Công trình mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu với hệ thống hành lang, mái vòm và các phòng hội nghị lộng lẫy, từng là nơi ở chính thức của các thủ tướng. Nơi đây từng tiếp đón nhiều nhân vật hoàng gia và chính khách quốc tế, như Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1961 và Công nương Diana vào năm 1993. Ảnh: Alluring World, @Reporte Ya.

Rastrapati Bhawan (Shital Niwas) - dinh Tổng thống Nepal - cũng bị lửa bao trùm. Được xây dựng từ năm 1923 dưới thời dòng họ Rana, Rastrapati Bhawan ban đầu là dinh thự cá nhân, mang phong cách Tân cổ điển (Neoclassical) với cột trụ, mái vòm và hoa văn tinh xảo. Trong cuộc biểu tình, người biểu tình đã phá hàng rào an ninh, tràn vào khuôn viên và đốt phá nhiều khu vực bên trong. Ảnh: Braga Carlos, Hamrakura.

Cùng thời điểm, Tòa nhà Quốc hội Nepal , trước đây là Birendra International Convention Centre (BICC), cũng trở thành mục tiêu bị đốt phá. BICC được Trung Quốc viện trợ xây dựng và khánh thành vào năm 1993, với kiến trúc kết hợp giữa phong cách hiện đại và truyền thống Nepal. Công trình có hội trường chính hơn 1.000 chỗ ngồi, nhiều phòng họp nhỏ và không gian triển lãm, từng là nơi tổ chức các sự kiện quốc tế và hội nghị cấp cao. Từ năm 2008, nơi đây trở thành trụ sở Quốc hội, là nơi soạn thảo hiến pháp và ban hành các chính sách quan trọng. Ảnh: Khabarhub, PTI.

Làn sóng biểu tình tại Nepal do những người trẻ thuộc thế hệ Z khởi xướng từ ngày 8/9 để phản đối chính phủ cấm các mạng xã hội, cộng với những bất bình về tình trạng tham nhũng và tình trạng thiếu cơ hội cho giới trẻ.

Trong lĩnh vực du lịch, ngày 9/9, sân bay quốc tế Tribhuvan, cửa ngõ duy nhất kết nối Nepal với thế giới, buộc phải tạm thời đóng cửa khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng sang Ấn Độ, hàng trăm du khách quốc tế mắc kẹt tại Kathmandu. Đây lại là giai đoạn cao điểm du lịch tại đất nước với các tuyến trekking nổi tiếng như Everest Base Camp, Annapurna và Pokhara.

Hàng loạt tour trekking, leo núi và tham quan đã bị hủy bỏ, gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch. Các quốc gia như Israel và Ấn Độ đã ra khuyến cáo công dân không đến Nepal trong thời gian này, khiến niềm tin của du khách quốc tế giảm sút mạnh.