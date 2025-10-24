Những công tử, tiểu thư quý tộc 'hấp dẫn nhất thế giới 2025'

|
Đứng đầu danh sách "Little Black Book" năm nay của Tatler là Hoàng tử Albert Windsor (ngoài cùng, bên phải), người vừa tròn 18 tuổi. Hình ảnh hiếm hoi về hoàng tử ở tuổi trưởng thành được chụp tại đám tang của người bà Katharine, Nữ công tước xứ Kent, vào tháng 9. Đây cũng là lần đầu tiên Albert xuất hiện trước công chúng với tư cách "người đàn ông độc thân đắt giá" của hoàng gia. Hoàng tử 18 tuổi là con trai cả của Lãnh chúa và Phu nhân Nicholas Windsor (và là chắt của Vua George V). Anh được đánh giá là cái tên được săn đón nhất mùa này, và trong tháng 10 sẽ gia nhập một nhóm người thừa kế sành điệu tại Le Bal ở Paris. Ảnh: littleheirsofglory/Instagram.
Người xếp thứ 2 là Thyra Goldsmith (23 tuổi), con gái út của chính trị gia Zac Goldsmith cùng vợ Sheherazade Goldsmith. Thyra thừa hưởng vẻ đẹp Latinh từ người mẹ gốc Colombia và luôn tỏa sáng trên sàn nhảy. Cô nàng sinh năm 2002 yêu thích thời trang, luôn cập nhật các xu hướng mới nhất. Ảnh: @thyratag/Instagram.
Henry Pollock (20 tuổi) - ngôi sao hàng đầu của bóng bầu dục thuộc đội tuyển quốc gia Anh - là cái tên gây chú ý. Anh chàng sinh năm 2005 nổi lên từ học viện của Saints, là đội trưởng đội tuyển U20 Anh giành chức vô địch Grand Slam và Giải vô địch bóng bầu dục U20 thế giới. Henry nhanh chóng thăng tiến lên đội tuyển bóng bầu dục quốc tế cấp cao, được triệu tập vào chuyến du đấu của British & Irish Lions. Ảnh: henryjpollock /Instagram.
Xếp thứ 4 là người mẫu Maya Wigram - con gái đầu của nhà thiết kế thời trang đình đám Phoebe Philo cùng chồng Max Wigram. Được hậu thuẫn từ người mẹ từng là giám đốc sáng tạo tại nhiều thương hiệu quốc tế như Chloé, Céline, Maya cũng có vị trí cao trong giới thời trang nước Anh. Ở tuổi 19, cô đã ký hợp đồng với Ford Models tại Paris, xuất hiện trên bìa tạp chí và trở thành gương mặt được yêu thích của tạp chí Vogue Pháp. Ảnh: mayawigram/Instagram.
Xếp thứ 5 trong danh sách của Tatler là Jude Fry (25 tuổi), con trai của ông trùm bánh kẹo Cosmo Fry. Chàng trai được mô tả là "mơ mộng", đang làm việc tại khu trung tâm thành phố với vai trò nhân viên bảo hiểm. Anh chàng mang đậm nét quyến rũ, từng là đội trưởng đội khúc côn cầu XI đầu tiên của Marlborough. Ảnh: Hubert Cecil.
Lady Beatrice Campbell (21 tuổi), đến từ Notting Hill, được đánh giá là "viên kim cương" trong danh sách mùa này. Cô là con gái út của Bá tước Cawdor và Lady Isabella Stanhope. Cô có những lần xuất hiện trong những bài đăng của chị em gái, tuy nhiên hiếm khi lộ thông tin trên mạng. Ảnh: Tatler.
Tobi Ojora (28 tuổi) được ví là "nữ hoàng của những cô nàng IT Girl thế hệ mới". Cô được biết đến là vận động viên điền kinh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và người mẫu Instagram sành điệu. Cô nàng thường di chuyển giữa London (Anh), Lagos (Nigeria) và Los Angeles (Mỹ). Tobi là khách mời của các sự kiện danh giá khắp thế giới. Ảnh: @tobi_ojora/Instagram.
Trong hình, Alistair Stewart - người thừa kế trẻ nhất nhưng cũng có vị trí cao nhất của gia tộc Stewart - nổi bật tại bữa tiệc Little Black Book của Tatler, với bộ vest màu đỏ tía đầy lịch lãm. Alastair là hình ảnh phản chiếu ấn tượng của người cha huyền thoại nhạc rock, Rod Stewart. Sau khi từ bỏ chuyên ngành tại Học viện Thời trang JCA London, anh có thể sẽ đến Hollywood để theo đuổi ước mơ làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh. Ảnh: Marcus Dawes/Tatler.
Hoàng tử Jigme Ugyen Wangchuck (18 tuổi, Bhutan) là chàng "IT Boy" mới nhất của Tatler. Thành viên Hoàng gia Bhutan rất thích rong ruổi trên chiếc Harley-Davidson của mình qua những ngọn đồi quê nhà. Ảnh: jigme_ugyen_wangchuck/Instagram.
Ngôi sao quần vợt 19 tuổi nước Anh Isabelle Lacy xếp thứ 10 trong danh sách. Sau khi vượt Đại Tây Dương để gia nhập đội sinh viên năm nhất của Đại học Virginia (Mỹ), cô đã trở thành tâm điểm chú ý ở Charlottesville. Isabelle gây ấn tượng với tài năng trên sân đấu và phong cách cá tính đời thường. Ảnh: isabelle.lacy/Instagram.
