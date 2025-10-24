Những công tử, tiểu thư quý tộc 'hấp dẫn nhất thế giới 2025'

Đứng đầu danh sách "Little Black Book" năm nay của Tatler là Hoàng tử Albert Windsor (ngoài cùng, bên phải), người vừa tròn 18 tuổi. Hình ảnh hiếm hoi về hoàng tử ở tuổi trưởng thành được chụp tại đám tang của người bà Katharine, Nữ công tước xứ Kent, vào tháng 9. Đây cũng là lần đầu tiên Albert xuất hiện trước công chúng với tư cách "người đàn ông độc thân đắt giá" của hoàng gia. Hoàng tử 18 tuổi là con trai cả của Lãnh chúa và Phu nhân Nicholas Windsor (và là chắt của Vua George V). Anh được đánh giá là cái tên được săn đón nhất mùa này, và trong tháng 10 sẽ gia nhập một nhóm người thừa kế sành điệu tại Le Bal ở Paris. Ảnh: littleheirsofglory/Instagram.