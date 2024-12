Những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2024

Hôm 10/12, Google đã công bố danh sách "Year in Search" thường niên, tổng hợp các truy vấn thịnh hành nhất được nhập vào công cụ tìm kiếm này trong năm 2024.

Các sự kiện về thể thao, bầu cử dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trong năm 2024. Ảnh: Reuters.

Kết quả hiển thị các cụm từ có lưu lượng truy cập tăng đột biến so với năm ngoái - từ những sự kiện tin tức quan trọng, đáng chú ý là các cuộc bầu cử toàn cầu đến những bài hát, vận động viên và khoảnh khắc văn hóa đại chúng khó quên nhất mà mọi người trên toàn thế giới tìm kiếm.

Thể thao - đặc biệt là bóng đá và cricket - thống trị các tìm kiếm theo xu hướng chung của Google vào năm 2024. Copa América đứng đầu các xu hướng tìm kiếm trên toàn cầu, tiếp theo là UEFA European Championship (Giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA) và ICC Men’s T20 World Cup (Giải vô địch bóng đá nam T20 thế giới ICC).

Trong khi đó, U.S. election (cuộc bầu cử ở Mỹ) dẫn đầu các tìm kiếm theo tin tức trên toàn thế giới. Tiếp theo là các truy vấn về excessive heat (nhiệt độ quá cao) và Olympic Games năm nay.

Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đứng đầu danh mục tìm kiếm về con người của Google năm nay. Tiếp theo là Catherine, Vương phi xứ Wales, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và võ sĩ người Algeria Imane Khelif - người cũng dẫn đầu các tìm kiếm về vận động viên cụ thể. Trong khi đó, Liam Payne, Toby Keith và OJ Simpson dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trong số những cá nhân đáng chú ý đã qua đời vào năm 2024.

Trong ngành giải trí, Inside Out 2 của Disney và Pixar là bộ phim thịnh hành nhất năm; trong khi Baby Reindeer của Netflix dẫn đầu xu hướng phim, chương trình truyền hình. Và Not Like Us của Kendrick Lamar thống trị xu hướng bài hát.

Các truy vấn về bánh muffin chocolate của làng Olympic, được vận động viên bơi lội người Na Uy Henrik Christiansen làm cho nổi tiếng trong các kỳ Thế vận hội, đã dẫn đầu xu hướng công thức nấu ăn toàn cầu của Google trong năm nay. Câu đố "Connections" của The New York Times đứng đầu các tìm kiếm về trò chơi.

Mọi người có thể tìm thấy danh sách cụ thể theo một số quốc gia và xu hướng từ những năm trước thông qua dữ liệu "Year in Search" của Google được công bố trực tuyến. Gã khổng lồ công nghệ cho biết đã thu thập kết quả tìm kiếm năm 2024 từ ngày 1/1 đến ngày 23/11 năm nay.

Google không phải là công ty duy nhất công bố bản tóm tắt hàng năm hoặc các xu hướng hàng đầu khi năm 2024 sắp kết thúc. Spotify Wrapped, Collins Dictionary hay Merriam-Webster's words of the year cũng đã làm điều tương tự dựa trên cơ sở dữ liệu về người dùng của mình.