Những dấu hiệu âm thầm cảnh báo cơ thể trẻ thiếu vi chất

Dù ăn đủ bữa, trẻ vẫn có thể gặp tình trạng mệt mỏi, uể oải do khẩu phần chưa đáp ứng đủ vi chất quan trọng như vitamin D, kẽm, canxi hay vitamin C.

Kết quả từ Khảo sát Dinh dưỡng Đông Nam Á (SEANUTS II) do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn FrieslandCampina thực hiện cho thấy tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng đáng lưu tâm. Cụ thể, 95% trẻ không đáp ứng nhu cầu khuyến nghị về vitamin D, 81% thiếu canxi và 69% thiếu vitamin C trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Đáng chú ý, nhiều trẻ trong nhóm này vẫn ăn đủ 3 bữa mỗi ngày nhưng lại thiếu hụt vi chất thiết yếu mà phụ huynh khó nhận ra nếu chỉ nhìn vào lượng thức ăn con tiêu thụ.

“Đọc vị” tình trạng thiếu vi chất ở trẻ nhỏ

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia Dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, tình trạng thiếu vi chất thường không biểu hiện rõ ràng như sốt hay ho. Thay vào đó, phụ huynh có thể nhận thấy qua thay đổi nhỏ nhưng kéo dài, ví dụ trẻ uể oải, mất tập trung, giảm hứng thú với hoạt động vui chơi, ăn uống thất thường, hoặc dễ mắc các bệnh vặt (viêm họng, cảm cúm…).

“Trẻ thiếu vitamin D hoặc kẽm thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ít vận động, không vui vẻ. Đến tuổi học tiểu học, các em dễ bị mất tập trung, không theo kịp bạn bè, thậm chí cảm thấy thiếu tự tin trong lớp học”, bác sĩ Khanh cho biết.

Thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến khả năng học tập và phát triển của trẻ.

Cũng theo bác sĩ Khanh, hệ miễn dịch ở trẻ từ 3 đến 10 tuổi chưa hoàn thiện. Nếu thiếu vitamin C, khả năng phòng vệ của cơ thể suy giảm rõ rệt. Khi đó, một tác nhân nhỏ như thay đổi thời tiết hay lây nhiễm từ bạn học cũng dễ khiến trẻ đổ bệnh. Vòng luẩn quẩn mệt mỏi, biếng ăn, đề kháng giảm, rồi lại tiếp tục thiếu chất bắt đầu từ đây.

“Phụ huynh cần cảnh giác khi trẻ hay ốm vặt, hoặc không duy trì được thể trạng tốt dù vẫn ăn đủ bữa. Đó có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt vi chất kéo dài”, bác sĩ nhấn mạnh.

Giúp trẻ lấp đầy “lỗ hổng vi chất”

Giải pháp để lấp đầy thiếu hụt không nằm ở những thực đơn quá cầu kỳ hay sản phẩm tẩm bổ đắt tiền. Theo chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Văn Cường, “chìa khóa” nằm ở tính đều đặn, linh hoạt và khoa học trong từng lựa chọn hàng ngày.

Một trong những sai lầm phổ biến là chỉ tập trung vào bữa chính mà bỏ quên bữa ăn phụ, vốn là thời điểm lý tưởng để bổ sung vi chất một cách tự nhiên, hiệu quả.

Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Văn Cường cho biết: “Sữa là lựa chọn lý tưởng. Chúng tôi nhận thấy nhiều gia đình có duy trì thói quen uống sữa nhưng chưa đều đặn. Thực tế, có trẻ chỉ uống 2-3 hộp/tuần, trong khi nhu cầu vi chất hàng ngày lại cần được duy trì ổn định”.

“Theo nghiên cứu, chỉ 17% trẻ em Việt Nam được uống sữa vào buổi sáng - khoảng thời gian cơ thể hấp thu vi chất tốt nhất trong ngày. Điều này đồng nghĩa cơ hội bổ sung vitamin C, D, canxi đã bị bỏ lỡ một cách âm thầm nhưng thường xuyên. Để góp phần giải quyết bài toán dinh dưỡng ấy, nhãn hàng Dutch Lady đã cải tiến công thức sữa bằng cách bổ sung vitamin C, song song với duy trì hàm lượng protein, canxi và vitamin D phù hợp thể trạng trẻ em Việt”, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Văn Cường chia sẻ thêm.

Bổ sung sữa vào khẩu phần ăn giúp trẻ bù đắp những dinh dưỡng thiếu hụt.

Bên cạnh dinh dưỡng, việc vận động đúng độ tuổi, ngủ đủ giấc và duy trì môi trường sống lành mạnh cũng là những yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, thay đổi lớn nhất cần đến từ chính cách nhìn của phụ huynh về sức khỏe của con. “Tôi thường khuyên phụ huynh đừng chỉ chăm chăm vào cân nặng. Hãy chú ý đến chiều cao, mức năng lượng, khả năng học hỏi và sự vui vẻ của trẻ mỗi ngày. Một đứa trẻ có thể ăn đủ bữa nhưng nếu hay ốm thì rõ ràng cơ thể đang có vấn đề”, BS Khanh nói.

Dinh dưỡng không dừng ở chuyện ăn no. Với trẻ nhỏ, từng khoảng đệm giữa các bữa ăn - như một ly sữa vào sáng sớm hay trước khi đi ngủ - cũng có thể tạo ra khác biệt lâu dài cho sự phát triển toàn diện.