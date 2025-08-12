Những dấu hiệu bệnh thận biểu hiện ngay trên mặt

Bệnh thận thường tiến triển lặng lẽ, khiến người bệnh khó nhận biết sớm. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, những dấu hiệu của bệnh có thể hiện rõ ngay trên mặt.

Tình trạng ngứa da do bệnh thận có thể để lại các vết xước, tổn thương da. Ảnh: Freepik.

Bệnh thận thường không có dấu hiệu rõ ràng ở giai đoạn đầu, nhưng khi bệnh tiến triển nặng và chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, các thay đổi trên da mặt và cơ thể sẽ trở nên dễ nhận biết hơn.

Những biểu hiện này giúp người bệnh góp phần phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến thận.

Sưng phù mặt

Theo Medical News Today, một trong những dấu hiệu đầu tiên là mặt bị sưng phù. Khi thận không còn đủ khả năng lọc và loại bỏ lượng chất lỏng dư thừa, nước và muối sẽ tích tụ lại trong các mô mềm, đặc biệt là vùng quanh mắt và khuôn mặt, khiến mặt trở nên phù nề.

Nguyên nhân phổ biến gây nên hiện tượng này là hội chứng thận hư, tình trạng thận bị tổn thương làm mất đi lượng lớn protein, đặc biệt là albumin, qua nước tiểu. Khi lượng albumin trong máu giảm, khả năng giữ dịch trong lòng mạch cũng suy giảm, dẫn đến dịch dễ dàng thoát ra ngoài và gây sưng phù. Ở những giai đoạn bệnh nặng hơn, dịch ứ đọng ngày càng nhiều và mặt thường là nơi đầu tiên cho thấy rõ dấu hiệu phù này.

Da sạm màu

Không chỉ phù, da mặt người bệnh thận còn có thể sạm màu hơn, theo Mayo Clinic. Khi thận mất đi khả năng loại bỏ chất độc và cặn bã trong máu, những chất này tích tụ lại và tạo nên sự thay đổi rõ rệt trên da. Hiện tượng tích tụ độc tố trong máu khiến da trở nên nhợt nhạt hoặc ngả sang sắc sẫm.

Hơn nữa, sự suy giảm chức năng thận cũng kéo theo việc giảm sản xuất hormone erythropoietin - hormone cần thiết cho quá trình tạo máu. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu máu, khiến làn da mất đi vẻ hồng hào và trở nên xám xịt, thiếu sức sống.

Ngứa da thường xuyên

Một triệu chứng khác ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt là tình trạng ngứa da, theo Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD). Cảm giác ngứa có thể dai dẳng, lan tỏa hoặc chỉ tập trung ở một vùng da nhất định. Việc liên tục gãi gây tổn thương da, để lại các vết trầy xước, chảy máu, thậm chí là những mảng da dày, chai sần.

Nếu tình trạng ngứa không được cải thiện, người bệnh nên tìm đến sự hỗ trợ của bác sĩ da liễu để giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.

Da chai cứng

Trong một số trường hợp hiếm gặp, người bệnh thận còn có thể gặp phải hiện tượng da trở nên chai cứng, sáng bóng và chặt đến mức không thể véo lên được. Điều này là bởi thận không chỉ lọc máu mà còn giúp cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, canxi có thể lắng đọng dưới da, tạo thành những cục u cứng, thường không gây đau.