Những dấu hiệu của bệnh thận biểu hiện ở tay và chân

Bàn chân, bàn tay bị phù nề là do khi chức năng thận bị suy giảm, thận không thể loại bỏ hiệu quả lượng natri và nước dư thừa trong cơ thể, dẫn đến tình trạng ứ đọng dịch.

Các bệnh lý về thận, đặc biệt là suy thận mạn hoặc bệnh thận mạn tính, thường phát triển âm thầm và diễn tiến chậm.

Tuy nhiên, tình trạng này có thể biểu lộ qua những dấu hiệu dễ nhận biết trên tay và chân, vốn là các vùng cơ thể thường được quan sát kỹ lưỡng.

Sau đây là các biểu hiện bệnh thận tại tay và chân và nguyên nhân chính gây ra tình trạng đó.

Phù nề (chân, bàn chân, bàn tay)

Hiện tượng phù nề được đặc trưng bởi tình trạng sưng to ở các bộ phận như chân, mắt cá chân, bàn tay, kết hợp với bề mặt da căng bóng. Một biểu hiện cụ thể của loại phù này là vết lõm trên bề mặt da khi ấn nhẹ bằng ngón tay, thường được gọi là phù mềm.

Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là do khi chức năng thận bị suy giảm, thận không thể loại bỏ hiệu quả lượng natri và nước dư thừa trong cơ thể, dẫn đến tình trạng ứ đọng dịch.

Bên cạnh đó, sự giảm mức albumin trong máu, vốn mất đi thông qua nước tiểu, cũng góp phần gây phù nề.

Phù nề tay chân là biểu hiện rõ rệt nhất.

Hiện tượng này được xem là một trong những dấu hiệu ban đầu dễ nhận thấy nhất của bệnh thận. Việc nhận biết và xử lý kịp thời rất quan trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng của tình trạng suy thận lên sức khỏe tổng thể.

Lạnh tay, lạnh chân thường xuyên

Một trong những biểu hiện đáng chú ý là cảm giác tay và chân luôn lạnh hơn mức bình thường, kể cả trong điều kiện thời tiết không quá lạnh. Người mắc thường cảm thấy khó chịu vì sự thay đổi nhiệt độ một cách bất thường này.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do suy thận làm giảm khả năng sản xuất erythropoietin (EPO) - một loại hormone đóng vai trò kích thích tủy xương tạo ra hồng cầu.

Khi lượng hồng cầu bị thiếu hụt, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu máu, khiến lưu lượng máu cung cấp cho các cơ quan ở tay và chân bị suy giảm.

Tay thường xuyên lạnh.

Hệ quả là các bộ phận này trở nên lạnh hơn, không chỉ đơn thuần do ảnh hưởng của môi trường mà còn là hậu quả của những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bên trong.

Da tay chân xanh xao, nhợt nhạt

Da ở tay và chân trở nên xanh xao hoặc nhợt nhạt, thường là biểu hiện của tình trạng thiếu máu liên quan đến chức năng suy giảm của thận, như đã được đề cập trước đó.

Hiện tượng này càng trở nên rõ ràng hơn khi người bệnh đồng thời cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, hoặc lạnh ở vùng da đầu. Đây là những triệu chứng thường gặp và có thể là dấu hiệu cảnh báo về vấn đề sức khỏe cần được thăm khám và điều trị kịp thời.

Ngứa, nổi mẩn, khô da ở tay và chân

Da ở tay và chân có thể bị khô, đôi khi ngứa rát tại một vùng nhất định hoặc lan rộng ra nhiều khu vực. Một số trường hợp da còn bong vảy nhẹ. Những biểu hiện này thường xảy ra ở cẳng tay, cẳng chân hoặc lòng bàn tay.

Nổi mẩn ngứa trên tay.

Triệu chứng này có do sự suy giảm chức năng của thận dẫn đến việc tăng nồng độ ure và phosphate trong máu, gây ra các triệu chứng khô ngứa trên da. Đồng thời, nồng độ độc tố urê trong máu (tình trạng uremia) cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại biên, từ đó kích thích cảm giác khó chịu trên da.

Chuột rút, co rút cơ bắp ở tay chân

Hiện tượng chuột rút hoặc co rút cơ bắp xảy ra thường xuyên ở tay và chân, thường làm người bệnh cảm thấy khó chịu và gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, chuột rút hay xảy ra vào ban đêm, tập trung ở các vùng như bắp chân, bàn chân hoặc bàn tay, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bệnh.

Tình trạng cơ bắp bị co cứng một cách bất ngờ kèm theo cảm giác đau nhói, đôi khi rất nghiêm trọng. Những cơn đau này có thể gia tăng mạnh hơn mỗi khi vận động hoặc khi nằm nghỉ mà không có sự thư giãn thích hợp.

Nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng trên chủ yếu bắt nguồn từ các yếu tố liên quan đến chức năng thận suy giảm. Trong đó bao gồm sự mất cân bằng điện giải trong cơ thể, cụ thể là các khoáng chất như canxi, magie, và kali. Khi thận không thực hiện tốt vai trò điều chỉnh nội môi, các khoáng chất này không được duy trì ở mức ổn định, dẫn đến những rối loạn trong hoạt động của hệ cơ bắp.

Co rút cơ chân thường xuyên.

Tổn thương thần kinh ngoại vi do nồng độ ure trong máu tăng cao. Tình trạng này xảy ra khi thận không thể lọc sạch các chất độc hại ra khỏi cơ thể, dẫn đến việc các chất này tác động tiêu cực lên hệ thần kinh.

Dễ bầm tím ở tay, chân

Một trong những triệu chứng dễ nhận biết là tình trạng dễ hình thành các vết bầm tím hoặc xuất huyết dưới da, đặc biệt tập trung ở vùng cẳng tay và bắp chân. Những dấu hiệu này có thể xảy ra mà không rõ nguyên nhân, hoặc chỉ sau va chạm nhẹ mà bình thường không đủ mạnh để gây tổn thương da.

Tình trạng này là hậu quả của tác động suy giảm chức năng thận lên cơ chế đông máu và hoạt động tiểu cầu trong cơ thể. Khi thận bị tổn thương, khả năng tổng hợp protein của cơ quan này bị suy giảm, dẫn đến tình trạng các thành mạch máu yếu ớt, dễ tổn thương. Chính vì vậy, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với các kích thích bên ngoài, làm tăng nguy cơ xuất hiện vết bầm tím hoặc chảy máu dưới da.

Cảm giác tê bì, châm chích ở ngón tay/ngón chân

Tình trạng tê bì hoặc cảm giác châm chích ở các ngón tay và ngón chân, đôi khi giống như kiến bò hay kim châm. Ngoài ra, có thể cảm thấy tê rần ở đầu ngón. Ban đầu, triệu chứng thường xuất hiện ở ngón chân, sau đó lan dần lên bàn tay.

Cảm giác tê bì ở tay.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do tổn thương thần kinh ngoại biên do nồng độ ure trong máu tăng cao; rối loạn dẫn truyền thần kinh gây ra bởi sự nhiễm độc trong quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Móng tay biến đổi bất thường

Móng tay có thể trở nên nhạt màu, xuất hiện sọc ngang, bị lõm hoặc trở nên giòn là những biểu hiện rõ ràng, đặc biệt khi móng xuất hiện tình trạng "nửa nâu, nửa trắng," một dấu hiệu kinh điển của bệnh thận mạn tính.

Những biểu hiện này thường do tình trạng thiếu máu, rối loạn trong việc chuyển hóa protein và khoáng chất, hoặc sự tích tụ độc tố trong cơ thể gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe móng tay và cơ thể nói chung.

Hãy tìm đến bác sỹ chuyên khoa thận - tiết niệu nếu gặp phải những dấu hiệu sau

Tình trạng phù nề ở tay chân kéo dài và không giảm.

Da ngứa liên tục mà không rõ nguyên nhân.

Cảm giác mệt mỏi thường xuyên, tiểu đêm nhiều, nước tiểu xuất hiện bọt hoặc có màu sẫm bất thường.

Tiền sử bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc gia đình có người từng mắc bệnh thận.