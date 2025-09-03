Những dấu hiệu trên da cảnh báo bệnh nguy hiểm

|
Sự dày lên như nhung ở nách và cổ: Theo Health Digest, tình trạng được gọi là "bệnh gai đen" gây ra các mảng da màu nâu nhạt hoặc đen như nhung xuất hiện trên cổ, nách và đôi khi ở bẹn. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường type 2. Cơ thể không thể xử lý đúng cách insulin, loại hormone cần thiết để chuyển hóa glucose, dẫn đến giải phóng insulin dư thừa vào máu để cố gắng hấp thụ glucose. Lượng insulin dư thừa sẽ xâm nhập vào các tế bào da, gây ra các mảng da sẫm màu và dày lên. Ngoài ra, bệnh gai đen có thể xuất hiện khi sử dụng một số loại thuốc như glucocorticoid toàn thân và thuốc tránh thai. Trong một số trường hợp hiếm gặp, đây cũng là dấu hiệu của khối u ác tính bên trong. Ảnh: NHS.
Mụn ở cằm và đường viền hàm: Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là tình trạng sức khỏe khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Nguyên nhân là mất cân bằng nội tiết tố, làm tăng cao nồng độ androgen trong cơ thể. Sự mất cân bằng này dẫn đến phát triển nhiều u nang lành tính trên buồng trứng, kinh nguyệt không đều và vô sinh. Nồng độ androgen tăng cao vốn có trong PCOS cũng gây ra những thay đổi về ngoại hình ở phụ nữ. Những thay đổi này bao gồm tăng cân, tóc mỏng, mọc lông mặt kiểu nam giới, cũng như mụn ở cằm và xương hàm. Ảnh: Verywell Health.
Da khô và rụng lông mày: Một số thay đổi trên da cảnh báo bạn nên đi khám bác sĩ để kiểm tra nồng độ hormone tuyến giáp, theo WebMD. Một trong số đó là da khô có thể báo hiệu chức năng tuyến giáp suy giảm. Tuyến giáp suy giảm ảnh hưởng đến chức năng tế bào da, bao gồm khả năng tự bảo vệ khỏi môi trường và duy trì độ ẩm. Ngoài da khô, suy giáp cũng gây rụng lông mày, không chịu được lạnh, rụng hoặc thưa tóc, tăng cân, mệt mỏi và trầm cảm. Ảnh: Freepik.
Dễ bị bầm tím: Theo Health, chảy máu, dù là chảy máu ngoài hay trong (hay bầm tím), sau chấn thương là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn bị chảy máu hoặc bầm tím mà không có nguyên nhân rõ ràng, đó có thể là dấu hiệu của rối loạn máu. Những người mắc chứng rối loạn đông máu dễ bị chảy máu quá nhiều sau một chấn thương tưởng chừng nhỏ. Các triệu chứng khác của chứng rối loạn máu bao gồm chảy máu cam thường xuyên, không rõ nguyên nhân; kinh nguyệt kéo dài hoặc quá nhiều; chảy máu nhiều khi đánh răng; mảng đỏ hoặc tím trên da. Các nguyên nhân khác gây chảy máu và bầm tím quá nhiều có thể bao gồm thiếu hụt một số vitamin, bao gồm vitamin C và vitamin K. Ảnh: Shutterstock.
Nốt sần màu vàng trên mí mắt: Những nốt sần dày, màu vàng/cam có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có quá nhiều cholesterol lưu thông trong máu, theo Health’s Digest. Khi những nốt sần này xuất hiện trên mí mắt, chúng được gọi là u vàng (xanthelasma). Chúng thực chất được tạo thành từ các mảng cholesterol tích tụ dưới da. U vàng có thể rất nhỏ hoặc lớn tới 7,5 cm. Mặc dù cholesterol thường là thủ phạm, các tình trạng sức khỏe khác có thể gây ra những cục u này cũng đáng lo ngại không kém, bao gồm suy giáp, xơ gan, tiểu đường và một số bệnh ung thư. Ảnh: Bluefinvision.
Phát ban hình cánh bướm trên mặt: Lupus ban đỏ, thường được gọi là lupus, là bệnh tự miễn có thể biểu hiện bằng phát ban trên mặt có hình dạng mà một số người mô tả giống như con bướm. Về mặt lâm sàng, nó được gọi là phát ban gò má. Mặc dù phát ban gò má thường liên quan đến lupus, nó cũng cảnh báo viêm mô tế bào, bệnh nhiễm trùng sâu bên trong da và có khả năng liên quan đến lớp mỡ dưới da. Một tình trạng ít nghiêm trọng hơn liên quan đến phát ban gò má là bệnh trứng cá đỏ - gây ra mẩn đỏ và nhìn thấy các mạch máu trên khuôn mặt. Ảnh: Healthdigest.
Vàng da: Vàng da là do nồng độ bilirubin cao, sắc tố mật màu vàng cam do gan tiết ra. Về mặt lâm sàng, tình trạng này được gọi là "vàng da", và không chỉ xuất hiện trên da mà còn ở lòng trắng mắt và niêm mạc. Tình trạng này thường liên quan đến các bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là bệnh gan (bao gồm viêm gan, xơ gan và ung thư). Vàng da cũng liên quan đến ung thư tuyến tụy và ung thư túi mật, nhưng có thể là triệu chứng của các bệnh lý ít nghiêm trọng hơn, chẳng hạn sỏi mật. Ngoài ra, vàng da có thể xuất hiện sau khi dùng một số loại thuốc, bao gồm penicillin. Ảnh: Everlywell.
