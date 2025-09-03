Những dấu hiệu trên da cảnh báo bệnh nguy hiểm

Sự dày lên như nhung ở nách và cổ: Theo Health Digest, tình trạng được gọi là "bệnh gai đen" gây ra các mảng da màu nâu nhạt hoặc đen như nhung xuất hiện trên cổ, nách và đôi khi ở bẹn. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường type 2. Cơ thể không thể xử lý đúng cách insulin, loại hormone cần thiết để chuyển hóa glucose, dẫn đến giải phóng insulin dư thừa vào máu để cố gắng hấp thụ glucose. Lượng insulin dư thừa sẽ xâm nhập vào các tế bào da, gây ra các mảng da sẫm màu và dày lên. Ngoài ra, bệnh gai đen có thể xuất hiện khi sử dụng một số loại thuốc như glucocorticoid toàn thân và thuốc tránh thai. Trong một số trường hợp hiếm gặp, đây cũng là dấu hiệu của khối u ác tính bên trong. Ảnh: NHS.