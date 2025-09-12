Những điều bất ngờ thú vị khi mang thai

Ngoài các triệu chứng phổ biến là ốm nghén, đau lưng, phụ nữ còn có nhiều thay đổi trên cơ thể ngay từ khi mang thai đến lúc sinh con.

Phụ nữ có nhiều thay đổi thú vị về cả cơ thể, tâm lý trong thời kỳ mang thai. Ảnh: Shutterstock.

Việc có một đứa trẻ đang lớn lên trong bụng là một trong vô vàn điều kỳ diệu trong cuộc sống của người phụ nữ. Bên cạnh những cơn buồn nôn, chóng mặt, việc đi vệ sinh liên tục và tăng cân đều đặn, rất nhiều điều thú vị khác về thai kỳ mà phụ nữ nên biết, đặc biệt nếu chuẩn bị làm mẹ lần đầu.

Một thai kỳ thường không phải 9 tháng 10 ngày

"Chín tháng 10 ngày" (khoảng 40 tuần) dường như là thời gian đo của một thai kỳ, theo Business Insider. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 4% phụ nữ sinh con đúng ngày dự sinh 40 tuần. Một thai kỳ khỏe mạnh có thể dao động khoảng 5 tuần so với ngày dự sinh.

Thời kỳ mang thai điển hình - được tính từ ngày rụng trứng, không phải ngày kinh nguyệt cuối cùng (theo tiêu chuẩn) - thực tế kéo dài khoảng tám tháng 24 ngày.

Tử cung giãn nở gấp 500 lần bình thường

Các nghiên cứu đã chỉ ra trong thời kỳ mang thai, tử cung của phụ nữ mang thai có thể mở rộng gấp 500 lần kích thước bình thường. Sự giãn nở này rất quan trọng để tử cung có thể chứa được em bé đang lớn dần trong bụng mẹ. Ngay sau khi sinh, tử cung sẽ bắt đầu trở lại kích thước và trọng lượng bình thường.

Thai nhi có thể tương tác với mẹ

Các nghiên cứu đã chỉ ra thai nhi có thể nghe thấy âm thanh và cảm nhận được sự chạm vào. Điều này có nghĩa là mẹ không cần phải đợi đến khi em bé chào đời mới có thể nói "Mẹ yêu con". Điều này có thể được thực hiện ngay từ khi em bé vẫn còn trong bụng mẹ. Bạn cũng có thể vuốt ve bụng mình trong khi giao tiếp với thai nhi.

Tăng nhiệt độ cơ thể

Trong thời kỳ mang thai, nhiệt độ cơ thể của phụ nữ thường cao hơn bình thường một chút. Điều này có xu hướng khiến người phụ nữ cảm thấy mất nước, vì vậy hãy uống nhiều nước trong cả quá trình thai kỳ.

Cơ thể trở nên lỏng lẻo hơn

Khi mang thai, hormone relaxin tăng cao làm mềm dây chằng nối các xương với nhau. Khi đó, xương chậu bắt đầu dịch chuyển để phù hợp cho việc sinh em bé. Hormone này khiến nhiều người bị đau khớp và lưng khi mang thai. Rất may là sau khi sinh, các khớp sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Nhạy cảm với mùi và vị

Trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là thời gian đầu, phụ nữ sẽ cảm thấy thay đổi khẩu vị rõ rệt. Điều này khiến họ trở nên nhạy cảm với mùi vị thức ăn hoặc nấu nướng. Thậm chí, bà bầu cũng thấy khó chịu với những mùi vị từng yêu thích trước khi mang thai.

Điều này là do lưu lượng máu tăng tới các mạch máu mũi, khiến nó nhạy cảm hơn. Sự thay đổi này cũng giúp các bà mẹ tương lai tránh những thực phẩm có thể gây nguy hiểm cho thai nhi. Họ thường kiêng cà phê, thuốc lá, rượu bia và các loại thực phẩm cay nóng.

Tâm trạng thất thường

Điều này được cho là do sự tăng đột biến hormone. Mọi thứ nhỏ nhặt đều khiến bà bầu khóc. Phụ nữ cũng có xu hướng dễ cáu kỉnh khi mang thai, vì vậy sẽ rất hữu ích nếu những người xung quanh hiểu được khi bà bầu mất bình tĩnh. Hãy cố gắng nói với mọi người suy nghĩ của mình khi muốn, đặc biệt là người chồng.

Lượng máu của phụ nữ tăng 30-50% trong suốt thai kỳ

Đây là lý do phụ nữ mang thai thường bị đau nhức và sưng chân đột ngột. Để tạo chỗ cho lượng dịch mới - vốn giúp nuôi dưỡng thai nhi đang phát triển và đào thải chất thải - loại hormone gọi là relaxin làm mềm và giãn nở mạch máu và tim của mẹ. Những mạch máu mềm này cũng có thể dẫn đến bệnh trĩ và giãn tĩnh mạch.