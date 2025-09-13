Những đường băng tưởng như không có thật trên thế giới

|
Barra Airport (Scotland) là sân bay duy nhất trên thế giới có đường băng nằm ngay trên bãi biển Traigh Mhòr. Máy bay hạ cánh trực tiếp xuống cát và lịch bay phụ thuộc vào thủy triều. Sau khi máy bay đáp, hành khách sẽ đi bộ qua cồn cát vào nhà ga, rồi lại dẫm cát khi lên máy bay trở về đất liền, CNN viết. Ảnh: Barra Airport.
|
Vì điều kiện bay đặc biệt, những chuyến bay cất và hạ cánh tại sân bay Barra thường xuyên bị hủy. Tuy nhiên trải nghiệm ngồi gần buồng lái, thậm chí khách có thể nhìn thấy thiết bị GPS của phi công từ ghế ngồi của họ trên chiếc máy bay 19 chỗ khiến đây là hành trình mơ ước của dân mê hàng không. Ảnh: PrivateFly.
|
Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) được xây trên đảo nhân tạo Chek Lap Kok, lớn gấp 4 lần diện tích sân bay Kai Tak chật chội ban đầu. Khi được khánh thành vào năm 1998, nơi đây sở hữu nhà ga hành khách lớn nhất thế giới, với thiết kế kính chịu bão. Không chỉ ấn tượng bởi quy mô, đường bay đi qua cầu Tsing Ma - từng là cầu treo đường sắt - đường bộ dài nhất thế giới, để lại cho khách trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: Hong Kong International Airport.
|
Ít ai ngờ giữa hai đường băng của sân bay Don Mueang (Bangkok, Thái Lan) lại có sân golf 18 lỗ. Người chơi phải qua kiểm tra an ninh như hành khách, thậm chí dừng lại khi đèn đỏ bật sáng - báo máy bay sắp hạ cánh. Khai trương từ năm 1914, Don Mueang hiện là "căn cứ" của các hãng hàng không giá rẻ như Thai AirAsia, Thai Lion Air, và từng đón cả Airbus A380 hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: Andre Wadman.
|
Tại Shetland, con đường duy nhất từ thủ phủ Lerwick đi về phía nam buộc phải cắt ngang đường băng sân bay Sumburgh (Slotland). Mỗi khi máy bay cất hoặc hạ cánh, nhân viên sân bay hạ rào chắn, chặn xe lại chờ. Ngay sau đó, lái xe nhận một cái giơ tay thân thiện để tiếp tục hành trình tới khu di tích Jarlshof nổi tiếng. Ảnh: Sumburgh Airport.
|
Sân bay Amata Kabua ở Majuro, thủ đô quần đảo Marshall, có đường băng hẹp nằm trên doi cát nhỏ giữa Thái Bình Dương. Máy bay sẽ hạ cánh sát mép biển, song song với "Lagoon Road" - con đường dài 48 km chạy dọc đảo. Vật liệu xây dựng đường băng phải nhập từ Philippines, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc vì vị trí quá hẻo lánh. Ảnh: Amata Kabua International Airport.
|
Không còn đất để xây sân bay trong thành phố núi non chật hẹp, người Genoa dựng hẳn một bán đảo nhân tạo vươn ra Địa Trung Hải để xây sân bay Genoa Cristoforo Colombo Airport, Italy. Sân bay chính thức đi vào hoạt động từ năm 1962, nằm sát mép nước, khiến hành khách có cảm giác như máy bay sắp lao thẳng xuống biển. Dù lưu lượng bay giảm sau đại dịch, GOA vẫn được nhớ đến nhờ những cú hạ cánh đầy kịch tính. Ảnh: Maxar.
|
Đường băng của sân bay Gibraltar (Anh) cũng chính là cung đường chính dẫn vào thành phố. Du khách có thể băng qua bằng xe máy, xe đạp hoặc đi bộ. Mỗi khi máy bay cất hoặc hạ cánh, cảnh sát sẽ chặn người đang lưu thông trên đường lại. Đây là trải nghiệm đặc trưng khi đến Gibraltar. Ca sĩ John Lennon và vợ là Yoko Ono cũng từng đến đây chụp ảnh check-in sau lễ cưới. Ảnh: Stephen Hyde/Alamy Stock Photo.
|
Sân bay Bora Bora, French Polynesia (Pháp) nằm trên một đảo nhỏ giữa khu đầm phá màu xanh ngọc bích. Từ băng chuyền hành lý, du khách phải đi thuyền mới tới được các khu nghỉ dưỡng. Đường băng chiếm gần hết chiều dài đảo, bao quanh là cát trắng và làn nước trong vắt, tạo nên khung cảnh đẹp như thiên đường hiếm nơi nào có được. Ảnh: Sipa USA.
|
Sân bay Kansai (Nhật Bản) được xây trên 2 đảo nhân tạo cách bờ biển Osaka gần 5 km, giữa vùng nước sâu 18 m. Nhà ga do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế, từng được vinh danh là "Công trình Kỹ thuật Dân dụng của Thiên niên kỷ". Dù ban đầu sân bay nhanh chóng sụt lún, nơi đây vẫn trở thành biểu tượng của sự hiện đại với sân thượng Sky Deck và bảo tàng hàng không độc đáo. Ảnh: Kansai International Airport.
|
Trên đảo quốc Nauru nhỏ bé, đường băng của sân bay Nauru cắt ngang khu dân cư, một bên giáp biển, một bên là thủ đô. Cung đường ven biển vòng quanh đảo ôm lấy sát hai đầu đường băng, vì vậy giao thông phải dừng lại mỗi khi máy bay cất hoặc hạ cánh. Điều này mang đến cho người dân trải nghiệm để ngắm máy bay từ khoảng cách cực gần.Ảnh: Airways Museum.
|
Mở cửa năm 2005, sân bay Chubu nằm trên đảo nhân tạo ngoài khơi Nagoya (Nhật Bản), phục vụ cả hành khách và các hãng xe lớn trong khu công nghiệp. Kỹ thuật nén cát đặc biệt giúp định nền móng dưới biển của sân bay ổn định. Ngoài khu hội nghị quốc tế Aichi Sky Expo, sân bay còn có "Công viên hàng không" với triển lãm trưng bày máy bay Boeing 787. Ảnh: Nagoya Chubu Airport.
|
Sân bay quốc tế Velana trải dài trên đảo Hulhulé, bao quanh là biển xanh Maldives. Ngoài đường băng chính dài 3,4 km đủ sức đón Airbus A380, nơi đây còn có 4 đường băng thủy phi cơ luôn sôi động. Sân bay còn có khách sạn ngay trên đảo, giúp du khách trải nghiệm Maldives trọn vẹn hơn. Ảnh: Wu Yue/Xinhua.
