Những đường băng tưởng như không có thật trên thế giới

Đường băng của sân bay Gibraltar (Anh) cũng chính là cung đường chính dẫn vào thành phố. Du khách có thể băng qua bằng xe máy, xe đạp hoặc đi bộ. Mỗi khi máy bay cất hoặc hạ cánh, cảnh sát sẽ chặn người đang lưu thông trên đường lại. Đây là trải nghiệm đặc trưng khi đến Gibraltar. Ca sĩ John Lennon và vợ là Yoko Ono cũng từng đến đây chụp ảnh check-in sau lễ cưới. Ảnh: Stephen Hyde/Alamy Stock Photo.