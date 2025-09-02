Những ‘em bé Quốc Khánh’ chào đời ngày Tết Độc lập

|
0h ngày 2/9, Hà Nội như "bừng tỉnh" trong sắc cờ đỏ sao vàng. Cờ và hoa rợp kín từng con phố, góc đường, dòng người đổ về trung tâm thành phố trong niềm hân hoan, nhiều gia đình thức trắng đêm để kịp chào khoảnh khắc lịch sử của ngày Quốc khánh. Giữa bầu không khí rộn ràng ấy, trong khoa Đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, những tiếng khóc đầu tiên của trẻ sơ sinh vang lên, đúng vào giây phút cả dân tộc hân hoan kỷ niệm ngày Tết độc lập.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thuỳ Dương, khoa Sản bệnh lý và Chẩn đoán trước sinh, bắt đầu ca trực đêm 2/9 với những công việc quen thuộc: Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, rà soát hồ sơ sản phụ, đưa ra y lệnh điều trị. Song, giữa nhịp làm việc thường ngày, chị không giấu được niềm xúc động khi nghĩ đến ý nghĩa đặc biệt của ca trực này. Với chị, trực ngày lễ không phải áp lực, mà là một phần tất yếu của nghề. Điều khiến chị hạnh phúc chính là được chứng kiến khoảnh khắc những “thiên thần nhỏ” cất tiếng khóc chào đời đúng vào ngày Quốc khánh. Không khí tại khoa cũng vì thế mà khác lạ hơn, rộn ràng, ấm áp và đầy hân hoan.
Trong căn phòng sinh, bà Phạm Thị Thanh Hà nắm chặt tay con gái - sản phụ Bùi Thị Thu Phương (Giảng viên Học viện Hậu cần, Bộ Quốc Phòng) để tiếp thêm sức mạnh. Khi kim đồng hồ vừa sang 0h02 phút ngày 2/9, con trai của chị Phương cất tiếng khóc vang, xé tan bầu không khí hồi hộp, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho cả gia đình.
Giọt nước mắt hạnh phúc của chị Phương sau khi vượt cạn thành công. Gia đình chị Phương có truyền thống quân ngũ. Cả bố mẹ đều từng công tác tại Học viện Hậu cần, nay đã về hưu. Chồng chị, anh Trần Quang Huy, hiện cũng là giảng viên Học viện, nhưng vì nhiệm vụ trực trong ngày Quốc khánh nên không thể kề cạnh bên lúc vợ vượt cạn.
“Cả gia đình chúng tôi rất xúc động và tự hào. Từ chiều 1/9, khi Phương bắt đầu chuyển dạ, mọi người đã bàn với nhau, nếu cháu chào đời đúng ngày Quốc khánh sẽ đặt tên là Quốc Khánh,” bà Hà chia sẻ. Đây là lần đầu tiên bà được vào phòng sinh cùng con gái, cảm xúc dâng trào khó diễn tả.
“Thương con lắm, nhưng cũng hân hoan khi đại gia đình đón thêm thành viên mới trong dịp đặc biệt này. Chúc mừng con gái mẹ tròn con vuông, để cả nhà cùng đón Tết Độc lập trọn vẹn hạnh phúc,” bà nghẹn ngào nói với Tri Thức - Znews.
Ngay giường bên cạnh sản phụ Phương, không khí hồi hộp cũng bao trùm khi sản phụ Vũ Thị Kim Anh (24 tuổi, Hưng Yên) bước vào giai đoạn vượt cạn. Mang thai tuần thứ 38, chị Kim Anh cố gắng hít thở đều đặn, làm theo từng lời hướng dẫn của bác sĩ để có thể sinh thường. Bên cạnh, anh Nguyễn Trung Đức (25 tuổi) nắm chặt tay vợ, liên tục động viên: “Cố lên em, sắp gặp con rồi.”
Đây là con gái đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ. Trung Đức cho biết từ khi biết tin vợ mang thai, anh đã luôn trong tâm trạng hồi hộp, vừa lo lắng, vừa mong ngóng ngày được đón con. Đêm nay, cảm xúc ấy càng dâng cao, khi khoảnh khắc gặp con lại trùng đúng ngày Quốc khánh. “Sau này, tôi sẽ kể cho con nghe về ngày sinh đặc biệt của mình. Cha không mong con thành người vĩ đại, chỉ mong con sống hạnh phúc, bình yên,” anh Đức nghẹn ngào chia sẻ.
Đúng 0h29 phút, tiếng khóc đầu tiên của bé gái cất lên, phá tan sự căng thẳng trong phòng sinh, mang đến niềm vỡ òa cho đôi vợ chồng trẻ và cả gia đình.
Những ca sinh đầu tiên trong ngày Quốc khánh đều thành công, cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Trong không khí Tết Độc lập, các y bác sĩ vẫn miệt mài làm việc xuyên đêm. Những đôi bàn tay thoăn thoắt siêu âm, kiểm tra chỉ số tim thai, theo dõi cơn gò tử cung của thai phụ không ngừng nghỉ.
Mỗi ca trực ngày lễ với họ không phải sự hy sinh đặc biệt, mà đã trở thành trách nhiệm và thói quen của nghề.
Song, cảm xúc đêm 2/9 vẫn khác lạ hơn, mỗi tiếng khóc vang lên, mỗi nhịp tim khỏe mạnh của các bé đều mang ý nghĩa thiêng liêng, hòa vào niềm vui chung của đất nước.
Nhân dịp Quốc khánh, các bác sĩ gửi lời chúc đến những công dân bé nhỏ vừa chào đời hay ăn, chóng lớn, khỏe mạnh, thông minh và mang trong tim tình yêu đất nước.
