Những ‘em bé Quốc Khánh’ chào đời ngày Tết Độc lập

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thuỳ Dương, khoa Sản bệnh lý và Chẩn đoán trước sinh, bắt đầu ca trực đêm 2/9 với những công việc quen thuộc: Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, rà soát hồ sơ sản phụ, đưa ra y lệnh điều trị. Song, giữa nhịp làm việc thường ngày, chị không giấu được niềm xúc động khi nghĩ đến ý nghĩa đặc biệt của ca trực này. Với chị, trực ngày lễ không phải áp lực, mà là một phần tất yếu của nghề. Điều khiến chị hạnh phúc chính là được chứng kiến khoảnh khắc những “thiên thần nhỏ” cất tiếng khóc chào đời đúng vào ngày Quốc khánh. Không khí tại khoa cũng vì thế mà khác lạ hơn, rộn ràng, ấm áp và đầy hân hoan.