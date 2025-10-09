Những khách sạn Việt Nam đầu tiên đạt 'sao Michelin'

MICHELIN-Keys 2025 lần đầu vinh danh 13 khách sạn tại Việt Nam. Dẫn đầu là Capella Hanoi và Amanoi khi cùng nhận 3 MICHELIN Keys, xác lập cột mốc mới cho lưu trú cao cấp Việt Nam.

Nội thất của Capella Hanoi lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật opera. Ảnh: ĐVCC.

Sau nhiều tháng thẩm định ẩn danh, MICHELIN-Keys Selection 2025 ra mắt tại Việt Nam với 13 khách sạn được công nhận: 2 khách sạn đạt 3 Keys (cao cấp nhất - dành cho khách sạn có trải nghiệm xuất sắc), 3 khách sạn đạt 2 Keys (khách sạn cho trải nghiệm tuyệt vời) và 8 khách sạn đạt một Key (khách sạn cho trải nghiệm đặc biệt).

Việc lần đầu xuất hiện trong danh sách phản ánh rõ chuyển dịch của lưu trú Việt Nam sang mô hình đề cao trải nghiệm, bối cảnh và bản sắc văn hóa.

Capella Hanoi (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Group) là một trong hai địa chỉ chạm mốc cao nhất của hệ thống Keys.

Nằm cách Nhà hát Lớn và khu phố cổ vài phút đi bộ, khách sạn do kiến trúc sư Bill Bensley kiến tạo theo cảm hứng “hậu trường opera” thập niên 1920. Mỗi suite như một “vai diễn” riêng, kể câu chuyện về nghệ sĩ và không khí nghệ thuật Hà Nội xưa.

Amanoi Khánh Hòa là một trong những điểm lưu trú đầu tiên của Việt Nam nhận 3 MICHELIN Keys. Ảnh: ĐVCC.

Amanoi (Khánh Hòa) là điểm dừng chân còn lại đạt 3 Keys. Khu nghỉ tọa lạc trên sườn đồi nhìn ra vịnh Vĩnh Hy, thu trọn cảnh quan Vườn quốc gia Núi Chúa.

Thiết kế bởi Jean-Michel Gathy (Denniston), resort này kết hợp đường nét đương đại với tinh thần kiến trúc làng Việt, tạo cảm giác tách biệt mà vẫn giao hòa với rừng và biển. Sản phẩm lưu trú đa dạng với pavilion, pool villa, wellness pool villa và các residence; khu Aman Spa bên hồ sen với không gian thiền nổi là điểm nhấn chăm sóc sức khỏe đặc trưng.

Danh sách MICHELIN Keys 2025 tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận:

3 khách sạn đạt 2 Keys:

Four Seasons Resort The Nam Hai, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).

Banyan Tree Lăng Cô, Huế.

Zannier Hotels Bãi San Hô, Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

8 khách sạn đạt một Key gồm:

Azerai Kê Gà Bay, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ).

Legacy Mekong, Cần Thơ.

Six Senses Côn Đảo, TP.HCM (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ).

Sofitel Legend Metropole Hanoi, Hà Nội.

Park Hyatt Saigon, TP.HCM.

Six Senses Ninh Vân Bay, Khánh Hòa.

Regent Phu Quoc, An Giang (Kiên Giang cũ).

Hotel de la Coupole - MGallery, Sa Pa (Lào Cai).

Hotel de la Coupole - MGallery, Sa Pa được công nhận đạt một MICHELIN Key. Ảnh: ĐVCC.

MICHELIN Keys được ví như “ngôi sao Michelin của ngành khách sạn” nhưng là một hệ thống độc lập với thang từ 1 đến 3 Key, đánh giá trải nghiệm lưu trú toàn diện thay vì chỉ đếm tiện nghi.

Các tiêu chí trọng tâm gồm khả năng mở ra hành trình khám phá điểm đến, chất lượng thiết kế và kiến trúc, mức độ nhất quán của dịch vụ và sự thoải mái, tương xứng giữa trải nghiệm và mức giá, cùng bản sắc riêng có và tính chân thực.