Những khoản tiền phụ huynh cần đóng trong năm học mới 2025-2026

Năm học 2025-2026, học sinh các cấp từ mầm non đến THPT tại các trường công lập trên cả nước sẽ được miễn 100% học phí. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn cần lưu ý một số khoản thu khác theo quy định.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, từ năm học 2025-2026, toàn bộ học sinh tại các trường công lập từ bậc mầm non đến hết THPT trên phạm vi cả nước sẽ được miễn học phí. Chính sách này nhằm giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình và tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng hơn cho mọi trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Mặc dù không còn phải đóng học phí, phụ huynh vẫn có trách nhiệm đóng một số khoản phí khác để đảm bảo các hoạt động của nhà trường và quyền lợi của học sinh. Dưới đây là những khoản thu chính theo quy định:

Bảo hiểm y tế học sinh

Theo Luật Bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Đây là khoản thu quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho học sinh.

Học sinh trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) tham dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Theo Nghị định số 188/2025 của Chính phủ, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đã được nâng từ 30% lên tối thiểu 50%. Cụ thể, mức đóng hàng tháng của học sinh được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở (hiện áp dụng mức 2.340.000 đồng/tháng).

- Tổng mức đóng/năm: 4,5% x 2.340.000 x 12 tháng = 1.263.600 đồng.

- Mức đóng của học sinh (sau khi được hỗ trợ): Tối đa 631.800 đồng/năm.

Tiền đồng phục và các khoản thu thỏa thuận

Theo Thông tư 26/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các khoản thu liên quan đến đồng phục phải được công khai minh bạch. Kinh phí may, mua hoặc thuê đồng phục có thể được lấy từ nguồn đóng góp của học sinh, phụ huynh.

Ngoài ra, phụ huynh có thể phải đóng một số khoản thu khác được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, hoặc căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các khoản này thường bao gồm: Tiền ăn, chăm sóc bán trú (nếu có); Trang thiết bị phục vụ bán trú; Quỹ lớp, học phẩm cho trẻ mầm non; Nước uống.

Cần lưu ý rằng các khoản thu thỏa thuận này phải được thống nhất và công khai, tuân thủ đúng quy định để tránh tình trạng lạm thu.

Tiền dạy thêm, học thêm

Theo quy định mới nhất từ Thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường không còn được phép thu tiền dạy thêm, học thêm như trước đây. Thay vào đó, kinh phí cho hoạt động này sẽ được bố trí từ ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo công bằng và giảm thiểu áp lực tài chính cho phụ huynh.

Xử lý vi phạm và trách nhiệm của nhà trường

Các hành vi thu sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Cụ thể, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Cán bộ quản lý và giáo viên vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các hình thức kỷ luật có thể là khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.