Những khoảnh khắc tình yêu nở rộ tại lễ diễu binh A80

Tại buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) tối 21/8, chiến sĩ Vũ Đình Khôi (29 tuổi, khối nam Chiến sĩ Đặc nhiệm dù) và Nguyễn Thị Bích Loan (24 tuổi, khối nữ Chiến sĩ Biệt động) tranh thủ trao nhau nụ hôn, những lời động viên trước giờ tập trung. Khôi và Loan là một trong những cặp thành đôi nhờ sự kiện diễu binh, diễu hành A50 (dịp 30/4). Ảnh: Đinh Hà.
Sau A50, cả hai yêu xa khi Đình Khôi công tác ở Sư đoàn 5 Quân khu 7, Bích Loan lại thực hiện nhiệm vụ tại Sư đoàn 2 Quân khu 5. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bích Loan cho biết thời gian qua, cả hai luôn xem nhau là động lực để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cặp đôi dự định sau khi sự kiện 2/9 kết thúc sẽ dành nhiều thời gian bên nhau, cùng đi du lịch. Ảnh: Đinh Hà.
Gặp nhau tại sự kiện A50, cặp đôi Nguyễn Lê Trúc Nghi (dân quân tự vệ ở TPHCM, khối nữ Du kích miền Nam) và Hồ Văn Quyến (chiến sĩ Sư đoàn 5 Tây Ninh, khối nam Chiến sĩ Đặc nhiệm dù) phải đợi đến A80 mới chính thức xác nhận hẹn hò. Cả hai quen biết khi cùng diễu binh, diễu hành ở TP.HCM song ban đầu chỉ giữ tình cảm ở mức bạn bè, đồng đội. Đến khi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn ở Hà Nội, tình cảm lớn dần khiến cặp đôi tiến xa hơn. Ảnh: Trúc NghiNghi/Facebook.
Trúc Nghi chia sẻ cô và bạn trai rất hạnh phúc xen lẫn tự hào khi tìm được một nửa trong dịp vui của đất nước. Qua mạng xã hội, gia đình hai bên cũng đã biết chuyện tình cảm của cặp đôi và bày tỏ sự ủng hộ, hẹn về ra mắt sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Ảnh: Trúc Nghi/Facebook.
Tại sự kiện A80, trong khi Thiếu úy Dương Thị Thơm (32 tuổi, quê Quảng Ninh) góp mặt trong khối nữ Quân nhạc thì chồng cô cũng làm nhiệm vụ trực đảm bảo an toàn chất độc, phóng xạ, hạt nhân tại trận pháo ở sân Mỹ Đình. Nhiều tháng qua, cả hai phải gửi con gái 5 tuổi cho ông bà nội chăm sóc để yên tâm làm nhiệm vụ. Dù vậy, cặp vợ chồng vẫn rất tự hào khi được góp sức vào nhiệm vụ chung. Ảnh: Thơm Dương/Facebook.
Do đặc thù công việc ít gặp nhau, vợ chồng Thiếu úy Thơm thường nhắn tin động viên tinh thần lẫn nhau. Song cũng nhờ cùng ngành, cặp đôi hiểu được công việc của đối phương, yêu thương và ủng hộ nhau để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ảnh: Thơm Dương/Facebook.
Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000), một trong những cái tên nổi bật trong dàn chiến sĩ diễu binh, gây bất ngờ khi xuất hiện trong bức ảnh tình tứ bên chiến sĩ Lữ May Ngoan hôm 22/8. "Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn Bộ Quốc phòng đã cho tôi gặp em”, nam chiến sĩ cũng sinh năm 2000 chú thích loạt hình. Tuy nhiên, cả hai chưa xác nhận hay chia sẻ về thông tin hẹn hò. Ảnh: @lmn/TikTok.
Cặp đôi gặp gỡ từ dịp diễu binh 30/4. Khi đó, Lữ May Ngoan chia sẻ bức ảnh chụp chung với Thiếu úy Lâm Phương, khiến nhiều dân mạng thích thú "đẩy thuyền", khen đẹp đôi. Sau đó, nam chiến sĩ khối Cảnh sát biển Việt Nam cũng công khai gọi Lâm Phương là "crush", thi thoảng đăng ảnh cô lên mạng xã hội. Ảnh: @lmn/TikTok.
