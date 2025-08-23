Những khoảnh khắc tình yêu nở rộ tại lễ diễu binh A80

Gặp nhau tại sự kiện A50, cặp đôi Nguyễn Lê Trúc Nghi (dân quân tự vệ ở TPHCM, khối nữ Du kích miền Nam) và Hồ Văn Quyến (chiến sĩ Sư đoàn 5 Tây Ninh, khối nam Chiến sĩ Đặc nhiệm dù) phải đợi đến A80 mới chính thức xác nhận hẹn hò. Cả hai quen biết khi cùng diễu binh, diễu hành ở TP.HCM song ban đầu chỉ giữ tình cảm ở mức bạn bè, đồng đội. Đến khi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn ở Hà Nội, tình cảm lớn dần khiến cặp đôi tiến xa hơn. Ảnh: Trúc NghiNghi/Facebook.