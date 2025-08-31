Những khung hình diễu binh mãn nhãn, đều tăm tắp ở Ba Đình

Sáng 30/8, thời tiết Hà Nội khá mát mẻ, có mưa nhẹ. Dù trời mưa, hàng nghìn người dân ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước vẫn đổ về các tuyến phố, chờ đợi từ tối 29/8 để được tận mắt chiêm ngưỡng các khối diễu binh bước đi đều tăm tắp, hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.

Để chuẩn bị cho sự kiện A80 lần này, các lực lượng công an, quân đội đã bắt đầu luyện tập từ đầu tháng 5. Thời tiết mùa hè miền Bắc khắc nghiệt, nhiệt độ lên đến gần 40 độ C, các chiến sĩ vẫn kiên trì luyện tập trên thao trường để mang đến những hình ảnh đẹp nhất cho đồng bào cả nước, hướng về sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thuận Thắng.

Không riêng các nam chiến sĩ, các nữ chiến sĩ cũng miệt mài tập luyện dưới cái nắng bỏng rát. Đội hình thẳng hàng, những bước chân dứt khoát là minh chứng cho những tháng ngày luyện tập không ngừng nghỉ của khối nữ Cảnh sát giao thông. Ảnh: Thuận Thắng.

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng duyệt diễu binh với đội hình đồng đều, ánh mắt khí thế, bước đi hiên ngang. Trong trang phục đại diện cho 54 dân tộc anh em, khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam là biểu trưng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong các thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước. Ảnh: Duy Hiệu.

Buổi tổng duyệt diễu binh lần này còn có sự góp mặt của 120 quân nhân khối Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đội hình lần này có sự góp mặt của các quân nhân đại diện cho Lục quân, Không quân và Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Thuận Thắng.

Bên cạnh lực lượng quân đội Nga và Trung Quốc, đoàn Quân đội Nhân dân Lào xuất hiện với đội ngũ chỉnh tề, bước đều mạnh mẽ. Những người lính trẻ trong quân phục màu xanh ô-liu đặc trưng, mang theo biểu tượng quốc kỳ Lào. Đây là những quân nhân của Cục Quân huấn Lào, được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ trong toàn quân để tham gia lễ diễu binh, diễu hành lần này. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau buổi tổng duyệt diễu binh, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 2/9 trên Quảng trường Ba Đình. Độc giả có thể theo dõi các cập nhật liên quan buổi lễ thông qua các nền tảng, trang mạng xã hội chính thức của Tri Thức - Znews. Ảnh: Duy Hiệu.

