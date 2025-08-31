Những khuyến cáo khi xem Lễ kỷ niệm A80

Để Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) diễn ra An toàn - Trang trọng và Thành công, CATP Hà Nội đề nghị người dân thực hiện tốt một số nội dung.

Không tự ý đi vào các khu vực bảo vệ phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Giữ gìn nếp sống văn minh, nhất là trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội, diễu hành, văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Người dân khi đi dự Lễ kỷ niệm nên sử dụng các phương tiện công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân; gửi xe tại các điểm đã được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Người dân đi xem Lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: CAHN.

Bảo đảm trật tự công cộng, giữ gìn trật tự đô thị. Không dựng lều, trải áo mưa, thảm, chiếu để giữ chỗ gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị, làm mất mỹ quan đường phố. Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, tập kết hàng hóa.

Giữ gìn vệ sinh môi trường. Bỏ rác đúng nơi quy định.

Không nên tập trung quá sớm và không ngồi nhầm vào các vị trí ưu tiên cho Cựu chiến binh, người già yếu.

Sau khi kết thúc Lễ kỷ niệm, Công an Hà Nội trân trọng đề nghị người dân tự giác thu dọn vệ sinh môi trường tại vị trí của mình và xung quanh; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi bộ trên vỉa hè, trong barie, tuyệt đối không đi xuống lòng đường để bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ảnh hưởng đến đội ngũ diễu binh, diễu hành, các đoàn phương tiện tham gia Lễ kỷ niệm.