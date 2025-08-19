Những kiểu uống cà phê sáng có thể hại gan, tim mạch

Nếu là một "tín đồ" của cà phê buổi sáng, bạn nên biết những sai lầm dưới đây để tránh làm giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí gây hại sức khỏe.

Uống cà phê ngay khi thức dậy là thói quen không hề tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Cà phê là một trong những thức uống buổi sáng phổ biến và yêu thích của nhiều người trên thế giới. Loại thức uống này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn giúp duy trì sự tỉnh táo về thể chất lẫn tinh thần, hỗ trợ công việc hiệu quả hơn.

Nếu là người không thể thiếu một ly cà phê mỗi buổi sáng, bạn nên biết những lưu ý dưới đây khi thưởng thức đồ uống này.

Đừng uống ngay sau khi thức dậy

Theo India Times, sau một đêm ngủ, cơ thể thường ở trạng thái thiếu nước và cortisol (hormone căng thẳng) trong cơ thể đang ở mức cao nhất. Uống cà phê ngay khi thức dậy sẽ làm tăng thêm mức cortisol, khiến cơ thể căng thẳng, bồn chồn, dẫn đến cảm giác mệt mỏi về lâu dài.

Ngoài ra, cà phê có tính axit, dễ gây khó chịu cho dạ dày nếu uống khi đói vào buổi sáng. Loại nước uống này còn khiến cơ thể rơi vào phản ứng căng thẳng, sản sinh ra cortisol, làm tăng huyết áp, tăng đường huyết.

Đó là lý do một số người cảm thấy bồn chồn khi họ uống cà phê vào buổi sáng. Nồng độ axit đặc biệt không tốt với những người bị ợ chua, trào ngược, các vấn đề về tiêu hóa và thậm chí chỉ là đau bụng. Tốt nhất là bạn nên ăn nhẹ hoặc ăn sáng đầy đủ trước khi thưởng thức cà phê.

Tránh thêm nhiều đường, nhiều sữa

Thêm nhiều đường và sữa vào cà phê có thể dẫn đến tích tụ chất béo, sau đó phát triển thành bệnh gan nhiễm mỡ, góp phần gây ra tiểu đường, bệnh tim. Đường bổ sung cũng liên quan đến mất nước, khô da, tác động tiêu cực đến lão hóa da.

Đối với một số người, các tác dụng kích thích của caffeine có thể gây khó chịu, bồn chồn. Tiêu thụ cà phê thêm nhiều đường, sữa quá mức làm trầm trọng thêm:

Cảm giác lo lắng và bồn chồn

Tim đập nhanh

Tăng huyết áp

Run rẩy hoặc hốt hoảng.

Không uống khi bị thiếu ngủ

Với nhiều người, cà phê có vẻ như là giải pháp tự nhiên cho một đêm thiếu ngủ. Điều này hiệu quả ở một mức độ nào đó. Caffeine không còn tác dụng cải thiện sự tỉnh táo nếu bạn ngủ ít hơn 5 giờ trong 3 đêm liên tục. Nguyên nhân là ngủ ít khiến hiệu suất nhận thức bị suy giảm nghiêm trọng đến mức không lượng caffeine nào có thể khắc phục được.

Nếu bạn không thể ngủ đủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm, hãy bỏ cà phê hoàn toàn và chợp mắt 20 phút khi mức năng lượng giảm xuống. Điều này có thể giúp bạn khắc phục các triệu chứng thiếu ngủ và cải thiện sự tỉnh táo tốt hơn cà phê.

Uống cà phê sẽ không giúp ích gì nếu bạn bị thiếu ngủ trong thời gian dài. Ảnh: Shutterstock.

Tránh uống khi bị căng thẳng, lo lắng

Caffeine có thể làm tăng nhịp tim, huyết áp, tăng sản xuất cortisol kích hoạt hệ thống phản ứng căng thẳng của cơ thể. Do đó, đối với những người đã có sẵn tình trạng lo âu hoặc dễ bị căng thẳng, caffeine làm trầm trọng thêm các triệu chứng như bồn chồn và cảm giác lo lắng quá mức.

Không uống khi đang dùng kháng sinh

Theo Healthline, kháng sinh là loại thuốc giúp điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra. Tuy nhiên, thuốc kháng sinh và cà phê đều gây kích thích hệ thần kinh trung ương, nên khi uống chung sẽ tăng kích thích mạnh hơn, gây bồn chồn và mất ngủ.

Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị dị ứng, chẳng hạn fexofenadine, cũng không nên uống chung với cà phê vì cũng có thể tạo kích thích quá mức lên hệ thần kinh và gây cảm giác bồn chồn.

Đừng uống để giải rượu

Nhiều người có thói quen tìm đến ly cà phê vào sáng hôm sau để xua tan cơn mệt mỏi sau một đêm uống rượu. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng khoa học cho thấy điều này là đúng. Mặc dù uống cà phê giúp giảm đau đầu do cai nghiện, nó cũng có thể làm cơn đau đầu trầm trọng hơn do thu hẹp mạch máu và tăng huyết áp.

Quan trọng nhất, caffeine sẽ không làm bạn tỉnh rượu. Nó có thể khiến bạn tỉnh táo hơn, nhưng bạn vẫn say, suy giảm khả năng phán đoán. Nếu bạn cảm thấy nôn nao sau khi uống rượu, hãy uống nước lọc thay vì cà phê.