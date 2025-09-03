Những mẫu SUV cỡ D đáng mua nhất hiện nay

Nhóm SUV cỡ D luôn tồn tại một mẫu xe bán tốt là Everest, nay tiếp tục có thêm một ngôi sao đang lên, dự kiến tạo nhiều bất ngờ là VinFast VF 8.

Tính từ đầu năm, thị trường SUV cỡ lớn xuất hiện nhiều cuộc rượt đuổi sôi động ở cả nhóm xe động cơ đốt trong truyền thống và ôtô năng lượng mới. Vậy đâu là những mẫu xe gây sức hút ở tầm giá này?

VinFast VF 8

VF 8 là cái tên gây bất ngờ nhất từ trong phân khúc. Chiếc SUV điện hãng thương hiệu nội địa dù ra mắt sau nhưng nhanh chóng gây xáo trộn phân khúc cỡ D, trở thành một trong những cái tên được ưa chuộng nhất. Theo giới chuyên gia trong ngành, thiết kế của xe hài hoà trong từng đường nét nên sẽ “bền dáng rất lâu”. .

VinFast VF 8 ghi dấu ấn với kích thước lớn, 4.750 x 1.900 x 1.660 mm (dài x rộng x cao) và trục cơ sở 2.950 mm với cấu hình 5 chỗ ngồi. Khoảng sáng gầm khoảng 180 mm giúp người dùng cảm thấy an tâm khi cầm lái mẫu xe qua những địa hình phức tạp.

Khoảng sáng gầm lớn cùng trang bị thuần điện giúp VF 8 dễ dàng di chuyển ở đa dạng địa hình. Ảnh: VF.

Điểm sáng của VF 8 còn nằm ở sức mạnh. Ở phiên bản cao cấp nhất, VinFast VF 8 sở hữu khối động cơ có công suất lên tới 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 620 Nm. Con số này nhỉnh hơn hẳn các cái tên cùng tầm giá, thậm chí dễ dàng đứng "cùng mâm" với một số mẫu xe thể thao trên thị trường.

Hệ thống ADAS trên VF 8 còn dễ dàng tùy chỉnh với hàng loạt tính năng như nhận diện biển báo giao thông, giám sát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp trước… Ngoài ra, xe còn được trang bị tính năng hỗ trợ lái trên cao tốc, một ưu điểm lớn so với những cái tên cùng phân khúc.

Tại Việt Nam, xe có giá khoảng 1,019- 1,199 tỷ đồng cho 2 phiên bản. Nhờ vào các chương trình ưu đãi từ thương hiệu, khách hàng có thể sở hữu VF 8 với mức giá tiết kiệm hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Cùng đó, toàn bộ khách hàng mua xe điện từ nay tới hết tháng 2/2027 cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức tiết kiệm lên tới 143 triệu đồng. Khách mua VF 8 còn được miễn phí sạc pin đến hết tháng 6/2027.

Là một mẫu xe lâu đời, không quá ngạc nhiên khi Everest luôn giữ được vị trí dẫn đầu trong nhóm SUV 7 chỗ cỡ lớn. Thậm chí lượng xe Everest bán ra thị trường cũng cao gấp nhiều lần các đối thủ.

Ford Everest là cái tên bán tốt trong phân khúc xe cỡ D. Ảnh: Ford.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.842 mm với chiều dài cơ sở 2.900 mm và khoảng sáng gầm xe 200 mm. Sức mạnh của Everest đến từ động cơ Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, cho công suất 170-210 mã lực tùy phiên bản, mô men xoắn cao nhất khoảng 500 Nm.

Ford Everest đang có giá khoảng 1,106- 1,545 tỷ đồng .

Toyota Fortuner từng vua của phân khúc SUV cỡ D nhờ sức mạnh thương hiệu cùng thiết kế rộng rãi. Tuy nhiên sang nhiều năm, sức hút của mẫu xe này cũng dần hao hụt, kéo theo sự lao dốc của doanh số.

Fortuner đã không còn giữ được sức hút như nhiều năm trước. Ảnh: Toyota.

Fortuner có kích thước 4.795 x 1.855 x 1.835 mm ( dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.745 mm. Bên dưới nắp ca pô của mẫu SUV Nhật Bản là máy xăng 2.7L cho công suất 164 mã lực, mô men xoắn cực đại 245 Nm. Phiên bản máy dầu sở hữu động cơ diesel 2.4L hoặc 2.8L, cho công suất 147-201 mã lực.

Tại Việt Nam, Fortuner được bán với 5 tùy chọn, giá khoảng 1,055- 1,350 tỷ đồng .

Không ngạc nhiên khi CX-8 ghi nhận doanh số không quá cao sau 7 tháng dù vẫn lọt nhóm bán tốt của phân khúc. Mẫu xe này từ khi ra mắt vẫn chưa chứng minh được sức hút của mình. So với nhiều cái tên còn lại, thiết kế CX-8 trở nên dần "già cỗi", trang bị hay sức mạnh cũng không đủ nổi bật.

Tại thị trường Việt, CX-8 sử dụng máy xăng 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 188 mã lực, mô men xoắn cực đại 252 Nm. Xe được bán với giá từ 955 triệu đến 1,133 tỷ đồng cho 3 phiên bản.