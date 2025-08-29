Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe

Những mẫu SUV full-size thuần điện sang trọng bậc nhất thế giới

  • Thứ sáu, 29/8/2025 08:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kia EV9, Hongqi HS9 hay Volvo EX90 là những mẫu SUV full-size thuần điện nổi bật với giá bán vượt mốc 60.000 USD, có chiếc vượt trên mức 100.000 USD.

Xe SUV full-size anh 1

Những mẫu SUV cỡ lớn dần luôn là nhóm xe nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng doanh nhân hoặc người dùng thường di chuyển xa cùng gia đình. Trên thế giới phân khúc này cũng xuất hiện đa dạng lựa chọn SUV full size thuần điện, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh theo thị trường toàn cầu.

Xe SUV full-size anh 2

Nhắc đến SUV sang trọng không thể không nhắc đến EX90. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc full-size với cấu hình 7 chỗ ngồi, chiều dài đến 5.000 mm.
Xe SUV full-size anh 3

Xe được trang bị 2 motor điện cho công suất khoảng 402 mã lực, trong khi đó bản Performance cho công suất 510 mã lực.Tại Mỹ, xe có giả khởi điểm 79.995 USD.
Xe SUV full-size anh 4

Mercedes-Benz EQS SUV là bản gầm cao của chiêc EQS thuần điện từ hãng xe ngôi sao 4 cánh.

Xe SUV full-size anh 5

Mẫu xe được bán với nhiều tùy chọn từ 450+, 450 4MATIC và 580 4MATIC, công suất khoảng 355-536 mã lực. Mẫu SUV thuần điện này có giá khoảng 105.205 USD.

Xe SUV full-size anh 6

Cadillac Escalade IQL là một trong những mẫu SUV full size thuần điện đắt nhất thế giới. Xe được trang bị động cơ điện IQ Sport cho công suất 750 mã lực, đi cùng bộ pin 205 kWh.

Xe SUV full-size anh 7

Mẫu xe này có giả khởi điểm khoảng 133.000 USD.

Xe SUV full-size anh 8

Một trong những mẫu SUV full-size châu Á nổi bật là Kia EV9. Trong đó, bản tiêu chuẩn sử dụng một động cơ điện, cho công suất 215 mã lực. Tùy chọn GT Line trang bị 2 motor điện cho công suất 379 mã lực.

Xe SUV full-size anh 9

Chiếc SUV full-size này có giá khoảng 54.900 USD. Trong đó bản cao nhất có giá đến 73.900 USD.

Xe SUV full-size anh 10

Hongqi E-HS9 là mẫu SUV hạng sang có mức giá thuộc top cao nhất thị trường Trung Quốc. Mẫu xe được trang bị 2 motor điện, với công suất khoảng 215 mã lực.

Xe SUV full-size anh 11

Tại Trung Quốc, xe có giá khởi điểm 72.800 USD, bản cao nhất giá khoảng 111.400 USD.

Xe SUV full-size anh 12

Aito M9 là sản phẩm của liên doanh Seres và Huawei. Phiên bản thuần điện của M9 sử dụng 2 motor điện, cho công suất khoảng 523 mã lực, cùng bộ pin cho phạm vi hoạt động khoảng 630 km/lần sạc.

Xe SUV full-size anh 13

Tại Trung Quốc, Aito M9 có giá bán khoảng 509.800 NDT, tương đương 70.500 USD. Phiên bản cao cấp nhất của mẫu SUV full-size này có giá khoảng 76.050-78.800 USD.
Xe SUV full-size anh 14

Không thể không nhắc đến chiếc Lạc Hồng 900 LX của VinFast. Đây là mẫu SUV full-size thuần điện được thiết kế riêng cho Bộ Ngoại giao, có cả 2 phiên bản tiêu chuẩn và chống đạn.

Xe SUV full-size anh 15

Xe được trang bị 2 motor điện cho công suất 402-455 mã lực tùy phiên bản, mô men xoắn cực đại 620 Nm. Ở bản tiêu chuẩn, thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 6,8 giây, tăng lên 9,8 giây nếu là xe chống đạn. Giá của Lạc Hồng 900 LX không được tiết lộ.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Cận cảnh Lạc Hồng 900 LX, xe chống đạn đưa đón nguyên thủ

Đây là mẫu xe đặc biệt, có cả phiên bản chống đạn, mìn và được ốp, mạ gỗ quý, vàng thật chỉ dành riêng cho nguyên thủ quốc gia.

17 giờ trước

Dưới áp lực từ Mỹ, Mexico chuẩn bị đánh thuế mạnh ôtô Trung Quốc

Áp lực từ Washington và nỗi lo về tương lai ngành sản xuất trong nước đang khiến Mexico phải cân nhắc dựng rào cản thuế quan đối với ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc.

19 giờ trước

Đan Thanh

ảnh: Top Gear, AutoWeek, Hongqi

Xe SUV full-size VinFast kia ev9 vinfast lạc hồng volvo ex90 honqi rolls-royce mercedes-benz

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý