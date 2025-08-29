Những mẫu SUV full-size thuần điện sang trọng bậc nhất thế giới

|
Những mẫu SUV cỡ lớn dần luôn là nhóm xe nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng doanh nhân hoặc người dùng thường di chuyển xa cùng gia đình. Trên thế giới phân khúc này cũng xuất hiện đa dạng lựa chọn SUV full size thuần điện, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh theo thị trường toàn cầu.
|
Nhắc đến SUV sang trọng không thể không nhắc đến EX90. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc full-size với cấu hình 7 chỗ ngồi, chiều dài đến 5.000 mm.
|
Xe được trang bị 2 motor điện cho công suất khoảng 402 mã lực, trong khi đó bản Performance cho công suất 510 mã lực.Tại Mỹ, xe có giả khởi điểm 79.995 USD.
|
Mercedes-Benz EQS SUV là bản gầm cao của chiêc EQS thuần điện từ hãng xe ngôi sao 4 cánh.
|
Mẫu xe được bán với nhiều tùy chọn từ 450+, 450 4MATIC và 580 4MATIC, công suất khoảng 355-536 mã lực. Mẫu SUV thuần điện này có giá khoảng 105.205 USD.
|
Cadillac Escalade IQL là một trong những mẫu SUV full size thuần điện đắt nhất thế giới. Xe được trang bị động cơ điện IQ Sport cho công suất 750 mã lực, đi cùng bộ pin 205 kWh.
|
Mẫu xe này có giả khởi điểm khoảng 133.000 USD.
|
Một trong những mẫu SUV full-size châu Á nổi bật là Kia EV9. Trong đó, bản tiêu chuẩn sử dụng một động cơ điện, cho công suất 215 mã lực. Tùy chọn GT Line trang bị 2 motor điện cho công suất 379 mã lực.
|
Chiếc SUV full-size này có giá khoảng 54.900 USD. Trong đó bản cao nhất có giá đến 73.900 USD.
|
Hongqi E-HS9 là mẫu SUV hạng sang có mức giá thuộc top cao nhất thị trường Trung Quốc. Mẫu xe được trang bị 2 motor điện, với công suất khoảng 215 mã lực.
|
Tại Trung Quốc, xe có giá khởi điểm 72.800 USD, bản cao nhất giá khoảng 111.400 USD.
|
Aito M9 là sản phẩm của liên doanh Seres và Huawei. Phiên bản thuần điện của M9 sử dụng 2 motor điện, cho công suất khoảng 523 mã lực, cùng bộ pin cho phạm vi hoạt động khoảng 630 km/lần sạc.
|
Tại Trung Quốc, Aito M9 có giá bán khoảng 509.800 NDT, tương đương 70.500 USD. Phiên bản cao cấp nhất của mẫu SUV full-size này có giá khoảng 76.050-78.800 USD.
|
Không thể không nhắc đến chiếc Lạc Hồng 900 LX của VinFast. Đây là mẫu SUV full-size thuần điện được thiết kế riêng cho Bộ Ngoại giao, có cả 2 phiên bản tiêu chuẩn và chống đạn.
|
Xe được trang bị 2 motor điện cho công suất 402-455 mã lực tùy phiên bản, mô men xoắn cực đại 620 Nm. Ở bản tiêu chuẩn, thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 6,8 giây, tăng lên 9,8 giây nếu là xe chống đạn. Giá của Lạc Hồng 900 LX không được tiết lộ.
