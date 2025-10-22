Những mẫu xe bị khai tử năm nay

|
Hãng nào cũng có lý do riêng để nói lời chia tay như doanh số thấp, vòng đời sản phẩm đã hết, hoặc chuẩn bị cho thế hệ mới dùng điện. Dưới đây là những cái tên đã, hoặc sắp nói lời tạm biệt trước năm 2026.
Sau 10 năm có mặt trên thị trường, mẫu sedan hạng sang Acura TLX ngừng sản xuất từ tháng 7/2025 do doanh số thấp, chỉ hơn 7.000 xe bán ra trong năm 2024. Acura đã sẵn kế hoạch thay thế TLX bằng mẫu crossover điện RSX. Ảnh: Acura.
Khi Audi làm mới dải sản phẩm với A5 và A6, dòng A7 sẽ bị khai tử trong năm 2026. Đây là bước đi nằm trong chiến lược tinh giản danh mục xe của hãng Đức. Ảnh: Audi.
Tên gọi Audi A4 vẫn sẽ tồn tại, nhưng phiên bản xăng hiện nay sẽ kết thúc sau năm 2025. Audi dự kiến hồi sinh cái tên này cho một mẫu xe điện hoàn toàn trong tương lai gần. Ảnh: Audi.
Biến thể thể thao Audi S7 cũng “ra đi” cùng A7. Dòng xe này dùng động cơ V6 tăng áp kép 2.9L công suất 444 mã lực. RS7 Performance công suất 621 mã lực vẫn ở lại thêm ít nhất một năm. Ảnh: Audi.
Ra mắt từ năm 2014, BMW X4 từng được xem là mẫu SUV gầm cao có kiểu dáng coupe độc đáo. Tuy nhiên, sức hút giảm dần khiến BMW quyết định dừng sản xuất sau năm 2025. Thay vào đó, hãng sẽ tập trung cho mẫu X2 thế hệ mới. Ảnh: BMW.
Dòng coupe và Gran Coupe 8 Series sẽ kết thúc sản xuất sau 2025. Từng được xem là mẫu xe đẹp nhất của BMW, 8 Series gồm 3 biến thể là coupe, mui trần và M8 hiệu suất cao. Ảnh: BMW.
Sau 3 thế hệ kể từ năm 2009, Kia Soul, mẫu SUV cỡ nhỏ giá rẻ, sẽ bị dừng bán trước năm 2026. Dù từng thành công, doanh số những năm gần đây không còn đủ hấp dẫn để duy trì sản phẩm. Ảnh: Kia.
Chiếc SUV điện EQB ra mắt từ 2021 sẽ dừng lại sau 4 năm có mặt trên thị trường do doanh số yếu tại Mỹ. Ảnh: Mercedes-Benz.
Dù GLC có doanh số tăng 58% trong 2024, phiên bản mui dốc GLC Coupe lại không có tương lai rõ ràng. Mercedes xác nhận đang muốn đơn giản hóa danh mục sản phẩm, và GLC Coupe nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ. Ảnh: Mercedes-Benz.
Khi ra mắt vào năm 2000, Volvo S60 từng gây chú ý trong nhóm khách hàng yêu thích xe gầm thấp thể thao nhờ động cơ tăng áp, hộp số sàn và hệ dẫn động 4 bánh. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này chưa bao giờ thật sự bứt phá. Đến nay, S60 chính thức bị khai tử khi vòng đời hiện tại mới đi được một nửa. Ảnh: Volvo.
Đúng là Volvo vẫn có S90 thế hệ mới ra mắt vào năm 2026, nhưng chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tại Mỹ, hãng xe Thụy Điển đã chính thức khai tử mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này và chưa có kế hoạch thay thế trong tương lai gần. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và đất nước tỷ dân vẫn chưa hạ nhiệt, Volvo không còn lý do để tiếp tục nhập khẩu mẫu sedan lắp ráp tại Trung Quốc, nhất là khi doanh số S90 tại Mỹ chỉ đạt 1.364 xe trong năm 2024. Ảnh: Volvo.
Dù có một năm kinh doanh tích cực trong 2024, mẫu xe mui trần Porsche 718 Boxster cũng chung số phận với bản coupe khi chuẩn bị ngừng sản xuất. Tuy nhiên, đây không phải là dấu chấm hết hoàn toàn. Cả hai sẽ được tái sinh dưới dạng xe điện. Việc phát triển thế hệ mới được cho là đang chậm tiến độ, nên thời điểm ra mắt vẫn chưa được xác định rõ. Ảnh: Porsche.
Chiếc 718 Cayman chạy điện sắp ra mắt được kỳ vọng vẫn giữ được cảm giác cân bằng đặc trưng của xe động cơ đặt giữa, dù giờ đây không còn động cơ. Bộ pin sẽ được đặt ở vị trí trung tâm, nhưng việc sắp xếp này được cho là nguyên nhân khiến quá trình phát triển bị chậm lại. Dù khi nào ra mắt, mẫu xe dùng động cơ đốt trong đã tồn tại suốt 20 năm qua cũng sẽ dần trở thành ký ức. Ảnh: Porsche.
Một nạn nhân khác của xu hướng điện hóa là Porsche Macan bản động cơ đốt trong, vốn được cho sẽ dừng sản xuất khi Macan EV ra mắt. Tuy nhiên, Porsche được cho đang cân nhắc lại quyết định này trước tình hình nhu cầu xe điện giảm sút. Với doanh số 26.947 xe trong năm ngoái, việc hãng lo lắng cho mẫu xe bán chạy nhất của mình là điều dễ hiểu. Ảnh: Porsche.
