Những mẫu xe bị khai tử năm nay

Chiếc 718 Cayman chạy điện sắp ra mắt được kỳ vọng vẫn giữ được cảm giác cân bằng đặc trưng của xe động cơ đặt giữa, dù giờ đây không còn động cơ. Bộ pin sẽ được đặt ở vị trí trung tâm, nhưng việc sắp xếp này được cho là nguyên nhân khiến quá trình phát triển bị chậm lại. Dù khi nào ra mắt, mẫu xe dùng động cơ đốt trong đã tồn tại suốt 20 năm qua cũng sẽ dần trở thành ký ức. Ảnh: Porsche.