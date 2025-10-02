Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những mẫu xe gầm cao nhất Việt Nam - tài xế có tự tin 'lội nước' hơn?

  • Thứ năm, 2/10/2025 10:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các mẫu SUV với khoảng sáng gầm lớn phần nào giúp người lái tự tin bượt qua các đoạn đường xấu hay nước ngập.

Xe gam cao loi nuoc anh 1

Ôtô với gầm xe cao giúp người lái tự tin khi vượt qua các đoạn đường xấu, ngập úng nhẹ mà không lo ngại cạ gầm hay nước vào ống xả. Dưới đây là một số mẫu xe thuộc top có khoảng sáng gầm lớn ở Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.
Xe gam cao loi nuoc anh 2

Jeep Wrangler Rubicon gây chú ý với khoảng sáng gầm 328 mm, thuộc nhóm cao nhất thị trường. Với thiết kế thuần địa hình và trang bị lốp lớn, Wrangler Rubicon được đánh giá là “vua off-road”. Xe nhập khẩu chính hãng với giá khởi điểm khoảng 3,4 tỷ đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
Xe gam cao loi nuoc anh 3

Land Rover Defender là một trong những mẫu SUV hạng sang có khoảng sáng gầm lớn, lên đến 291 mm khi trang bị hệ thống treo khí nén. Ảnh: Land Rover.
Xe gam cao loi nuoc anh 4

Xe sở hữu khả năng lội nước ấn tượng ở mức 900 mm, phù hợp với những chuyến đi địa hình nặng. Defender hiện được nhập khẩu chính hãng với nhiều phiên bản khác nhau, giá bán từ 3,8 tỷ đồng. Ảnh: Land Rover.
Xe gam cao loi nuoc anh 5

Toyota Fortuner được mệnh danh là mẫu SUV gầm cao nhất trong tầm giá với số đo khoảng sáng gầm đến 279 mm. Fortuner được định vị ở nhóm SUV cỡ lớn với cấu hình 7 ghế ngồi. Ảnh: TMV.
Xe gam cao loi nuoc anh 6

Xe được bán với 5 phiên bản cùng 2 tùy chọn động cơ là 2.4L và 2.7L, giá dao động 1,055-1,35 tỷ đồng. Ảnh: TMV.
Xe gam cao loi nuoc anh 7

Ford Everest cũng là một chiếc SUV 7 chỗ có khoảng sáng gầm tốt, khoảng 225 mm. Ở phiên bản 4WD, xe được đánh giá cao với khả năng lội nước đến 800 mm. Tại Việt Nam, Ford Everest có khoảng 10 tùy chọn khác nhau, giá dao động 1,106-1,545 tỷ đồng. Ảnh: Bối Hạ.
Xe gam cao loi nuoc anh 8

Toyota Land Cruiser cũng góp mặt trong danh sách với khoảng sáng gầm 235 mm. Đây là mẫu SUV cỡ lớn nổi tiếng nhờ độ bền bỉ, mạnh mẽ và khả năng chinh phục địa hình khó. Xe dùng động cơ V6 dung tích 3.5L tăng áp kép, giá bán tại Việt Nam khoảng 4,196 tỷ đồng.
Xe gam cao loi nuoc anh 9

Mitsubishi Xpander Cross có khoảng sáng gầm đạt 225 mm, một con số gần như tốt nhất trong nhóm xe gầm cao phổ thông. Xe được lắp động cơ 1.5 MIVEC công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Tại Việt Nam, Xpander Cross có giá 699 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.
Xe gam cao loi nuoc anh 10

Subaru Forester có khoảng sáng gầm 220 mm, nổi bật với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Mẫu xe gầm cao 5 chỗ này thích hợp cho cả nhu cầu đi phố và đường trường. Forester bán tiền nhiệm đang bán ra tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá từ 899 triệu đến 1,1 tỷ đồng. Ảnh: Paultan.

Đan Thanh

