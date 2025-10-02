Những mẫu xe gầm cao nhất Việt Nam - tài xế có tự tin 'lội nước' hơn?

Ôtô với gầm xe cao giúp người lái tự tin khi vượt qua các đoạn đường xấu, ngập úng nhẹ mà không lo ngại cạ gầm hay nước vào ống xả. Dưới đây là một số mẫu xe thuộc top có khoảng sáng gầm lớn ở Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.