Những mẫu xe xuất hiện tại Triển lãm 80 năm đất nước

  • Thứ sáu, 29/8/2025 09:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều thương hiệu ôtô lớn được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam đang được trưng bày tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Trien lam 80 nam anh 1

VinFast là thương hiệu có không gian trưng bày cũng như mang nhiều xe nhất đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ngay bên ngoài là dải sản phẩm thuần điện của hãng từ VF 3 đến VF 9.
Trien lam 80 nam anh 2

Trung tâm của gian hàng, thu hút nhiều du khách tham quan nhất là vị trí trưng bày chiếc Lạc Hồng 900 LX bản chống đạn.

Trien lam 80 nam anh 3Trien lam 80 nam anh 4Trien lam 80 nam anh 5Trien lam 80 nam anh 6

Mẫu xe thử nghiệm đã trải qua 440 phát bắn ở thân, cửa sổ kính chống đạn, các điểm tiếp nối. Mìn và lưu đạn cũng được thử với vị trí nổ ở dưới gầm xe và trên nóc.

Trien lam 80 nam anh 7

Lạc Hồng LX 900 là mẫu xe điện được VinFast bàn giao đến Bộ Ngoại giao, chuyên chở nguyên thủ quốc gia, đặc biệt trong dịp 2/9.

Trien lam 80 nam anh 8

Dàn xe máy điện của VinFast cũng xuất hiện tại triển lãm. Một số cái tên nổi bật như Evo Grand, Feliz S hay Evo 200 đều được trưng bày dán thêm quốc kỳ ở mặt yếm. Chiến lược đổi pin cho xe máy điện của VinFast cũng được giới thiệu.
Trien lam 80 nam anh 9

Gian hàng của TC Group rộng rãi, nổi bật là chiếc Ioniq 5, mẫu SUV thuần điện của Hyundai.

Trien lam 80 nam anh 10Trien lam 80 nam anh 11Trien lam 80 nam anh 12Trien lam 80 nam anh 13

Bên trong gian hàng, TC Group trưng bày nhiều sản phẩm, bao gồm cả bộ pin dưới sàn những mẫu xe điện của Hyundai.


Trien lam 80 nam anh 14

Thaco sở hữu một gian hàng lớn tại triển lãm, trưng bày những trang bị, linh kiện được tập đoàn tự sản xuất và lắp ráp trong nước.

Trien lam 80 nam anh 15

Bộ khung xe, mặt ca lăng với cặp đèn hay các tấm kính, ghế ngồi bên trong xe Kia đều được Thaco trưng bày tại sự kiện này.

Trien lam 80 nam anh 16

Gian hàng Hiệp Hòa tập trung vào những mẫu xe chuyên dụng.

Trien lam 80 nam anh 17Trien lam 80 nam anh 18Trien lam 80 nam anh 19Trien lam 80 nam anh 20

Các mẫu xe của tập đoàn Hiệp Hòa bao gồm xe cứu hộ, xe phòng cháy chữa cháy...
Trien lam 80 nam anh 21

Tại gian hàng của VEAM, trọng tâm là những phương tiện, ôtô phục vụ nông nghiệp.

Trien lam 80 nam anh 22

Veam Victory V2 là mẫu xe van 2 chỗ thương được dùng để vận chuyển hàng nhẹ, giao thực phẩm, chuyển phát nhanh...
Trien lam 80 nam anh 23

VEAM S80 thuộc nhóm xe tải nhẹ mui bạt với tải trọng khoảng 1,9 tấn. Xe có khối động cơ cho công suất khoảng 86 mã lực, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO5.

Trien lam 80 nam anh 24

Gian trưng bày của tập đoàn ô tô Nhân Hòa cũng xuất hiện một số mẫu xe cứu thương, xe tải nhẹ phục vụ y tế.

Đan Thanh

ảnh: Việt Linh

Triển lãm 80 năm VinFast xe điện vinfast a80 triển lãm VF 3 Hyundai

