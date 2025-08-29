Những mẫu xe xuất hiện tại Triển lãm 80 năm đất nước

Dàn xe máy điện của VinFast cũng xuất hiện tại triển lãm. Một số cái tên nổi bật như Evo Grand, Feliz S hay Evo 200 đều được trưng bày dán thêm quốc kỳ ở mặt yếm. Chiến lược đổi pin cho xe máy điện của VinFast cũng được giới thiệu.