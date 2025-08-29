Những mẫu xe xuất hiện tại Triển lãm 80 năm đất nước

|
VinFast là thương hiệu có không gian trưng bày cũng như mang nhiều xe nhất đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ngay bên ngoài là dải sản phẩm thuần điện của hãng từ VF 3 đến VF 9.
Trung tâm của gian hàng, thu hút nhiều du khách tham quan nhất là vị trí trưng bày chiếc Lạc Hồng 900 LX bản chống đạn.
Mẫu xe thử nghiệm đã trải qua 440 phát bắn ở thân, cửa sổ kính chống đạn, các điểm tiếp nối. Mìn và lưu đạn cũng được thử với vị trí nổ ở dưới gầm xe và trên nóc.
Lạc Hồng LX 900 là mẫu xe điện được VinFast bàn giao đến Bộ Ngoại giao, chuyên chở nguyên thủ quốc gia, đặc biệt trong dịp 2/9.
Dàn xe máy điện của VinFast cũng xuất hiện tại triển lãm. Một số cái tên nổi bật như Evo Grand, Feliz S hay Evo 200 đều được trưng bày dán thêm quốc kỳ ở mặt yếm. Chiến lược đổi pin cho xe máy điện của VinFast cũng được giới thiệu.
Gian hàng của TC Group rộng rãi, nổi bật là chiếc Ioniq 5, mẫu SUV thuần điện của Hyundai.
Bên trong gian hàng, TC Group trưng bày nhiều sản phẩm, bao gồm cả bộ pin dưới sàn những mẫu xe điện của Hyundai.
Thaco sở hữu một gian hàng lớn tại triển lãm, trưng bày những trang bị, linh kiện được tập đoàn tự sản xuất và lắp ráp trong nước.
Bộ khung xe, mặt ca lăng với cặp đèn hay các tấm kính, ghế ngồi bên trong xe Kia đều được Thaco trưng bày tại sự kiện này.
Gian hàng Hiệp Hòa tập trung vào những mẫu xe chuyên dụng.
Các mẫu xe của tập đoàn Hiệp Hòa bao gồm xe cứu hộ, xe phòng cháy chữa cháy...
Tại gian hàng của VEAM, trọng tâm là những phương tiện, ôtô phục vụ nông nghiệp.
Veam Victory V2 là mẫu xe van 2 chỗ thương được dùng để vận chuyển hàng nhẹ, giao thực phẩm, chuyển phát nhanh...
VEAM S80 thuộc nhóm xe tải nhẹ mui bạt với tải trọng khoảng 1,9 tấn. Xe có khối động cơ cho công suất khoảng 86 mã lực, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO5.
Gian trưng bày của tập đoàn ô tô Nhân Hòa cũng xuất hiện một số mẫu xe cứu thương, xe tải nhẹ phục vụ y tế.
