Những món ăn giúp tránh xa bệnh tật

Cá béo, các loại quả mọng, rau lá xanh, cam quýt là những thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Các loại cá béo tăng hoạt động của tế bào bạch cầu, từ đó tăng sức đề kháng, miễn dịch tự nhiên cho cơ thể. Ảnh: Runner's World.

Hệ thống miễn dịch là cách cơ thể tự bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ thế giới bên ngoài. Hệ thống phức tạp này gồm các tế bào, mô và cơ quan xác định khi có tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể, chẳng hạn virus cúm. Sau đó, hệ thống sẽ kích hoạt phản ứng tự động, phối hợp để chữa lành, sử dụng tế bào bạch cầu.

Khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể sẽ sẵn sàng chống lại bệnh tật hơn. Ngược lại, khi hệ miễn dịch yếu, mọi người sẽ dễ bị bệnh hơn.

Dưới đây một số thực phẩm có tác dụng tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

- Các loại quả mọng: Từ việt quất và mâm xôi, những loại quả nhỏ xinh này chứa đầy vitamin và dưỡng chất tăng cường năng lượng. Thưởng thức chúng trong sữa chua hoặc sinh tố, hoặc như lựa chọn ít đường nhưng vẫn ngọt ngào cho món tráng miệng.

- Cá béo: Các loại cá có hàm lượng axit béo omega 3 cao như cá hồi, cá ngừ hoặc cá thu được biết là có tác dụng tăng cường hoạt động của các tế bào bạch cầu, giúp chống lại nhiễm trùng. Những chất béo lành mạnh này hỗ trợ hệ miễn dịch, đồng thời cũng tốt cho tim mạch và não bộ.

- Rau lá xanh: Các loại rau xanh đậm như rau bina, cải xoăn và cải rổ được biết đến là có hàm lượng vitamin C cao cùng với chất chống oxy hóa và beta-carotene, tất cả đều giúp chống nhiễm trùng. Chúng cũng tốt cho tim, não và đường ruột.

- Các loại hạt: Các loại hạt như hạnh nhân và óc chó, hạt hướng dương chứa nhiều vitamin và khoáng chất (vitamin B-6, magiê, phốt pho hoặc selen) giúp điều hòa và duy trì hệ miễn dịch. Hãy thêm chúng vào món salad hoặc thưởng thức một nắm nhỏ để có một bữa ăn nhẹ lành mạnh, tăng cường năng lượng.

- Gia vị: Ngoài việc tăng thêm hương vị cho món ăn, tỏi, gừng và nghệ là những loại gia vị cổ xưa từ lâu đã được coi là có đặc tính tăng cường miễn dịch, chống nhiễm trùng. Vì vậy, đừng ngần ngại thêm gia vị vào món ăn hàng ngày.

- Trái cây họ cam quýt: Hầu hết loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, quýt, chanh đều chứa hàm lượng vitamin C cao, được cho là giúp chống nhiễm trùng bằng cách tăng cường tế bào bạch cầu. Dù ăn cả quả hay vắt nước ép vào thức ăn, đừng quên bổ sung những loại trái cây chua này vào chế độ ăn uống thường xuyên.

- Thịt gia cầm: Súp gà không chỉ tốt cho sức khỏe tinh thần. Thịt gia cầm giàu vitamin B6, có tác dụng giảm viêm và cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu mới, cùng kẽm, giúp tăng sản xuất bạch cầu. Vì vậy, đừng đợi đến khi bị cảm lạnh mới thưởng thức một bát súp gà ấm nóng, thơm ngon và bổ dưỡng.

- Rau củ quả có màu sắc rực rỡ: Mặc dù chúng ta thường nghĩ trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C, các loại rau củ có màu sắc rực rỡ như ớt chuông đỏ thậm chí còn có hàm lượng cao hơn. Beta-carotene trong cà rốt cũng tốt cho hệ miễn dịch, mắt và làn da.

- Sữa chua: Thực phẩm lên men này với "lợi khuẩn sống và hoạt động" cùng vitamin D có thể kích thích hệ miễn dịch, giúp chống lại bệnh tật. Hãy tìm những loại sữa chua không thêm đường và có đường tự nhiên với mật ong hoặc trái cây (như quả mọng, để tăng cường thêm sức đề kháng).