Những món ăn phổ biến làm mất hứng thú 'yêu'

Hãy ngừng ăn những thứ này ngay nếu bạn không muốn bị tụt cảm xúc và cuộc vui của mình bị ảnh hưởng.

Nhiều thực phẩm bạn ăn có thể là yếu tố khiến bạn và đối phương tụt cảm xúc, không còn muốn "yêu". Ảnh: Freepik.

Những gì chúng ta ăn có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý và ham muốn tình dục. Không có gì bí mật khi một số loại thực phẩm như tỏi giúp máu lưu thông tốt hơn, từ đó tăng cường ham muốn tình dục. Trong khi đó, cũng có những loại thực phẩm làm chậm quá trình lưu thông máu và phá hoại ham muốn tình dục.

Nếu bạn hoặc đối phương không có hứng thú với chuyện chăn gối, hãy xem lại những gì bạn đã ăn trước đó vào bữa tối.

- Rượu bia:

Theo WebMD, mặc dù uống rượu bia giúp bạn có thêm "can đảm", uống quá nhiều có thể gây ra rối loạn cương dương ở nam giới và khó đạt cực khoái ở cả nam và nữ. Ngoài ra, bạn dễ buồn ngủ và mất hứng thú nếu uống quá nhiều rượu bia.

- Thịt đỏ:

Điều thú vị là một số loại thịt đỏ có thể chứa hormone hoặc kháng sinh bổ sung, làm mất cân bằng nồng độ hormone tự nhiên của nam giới nếu ăn quá nhiều. Nếu vẫn ăn thịt, bạn nên lựa chọn phần thịt nạc hơn như thịt thăn bò, để có chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng mà không làm giảm ham muốn tình dục.

- Sữa đậu nành hoặc đậu phụ:

Theo nghiên cứu trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng châu Âu, tiêu thụ quá nhiều đồ ăn này có thể làm giảm nồng độ testosterone trong máu và giảm ham muốn tình dục. Các nhà nghiên cứu phát hiện những người đàn ông tiêu thụ 120 mg đậu nành mỗi ngày sẽ bị giảm testosterone.

Ngoài ra, nam giới đang cố gắng thụ thai nên cắt giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn đậu nành khỏi chế độ ăn uống của mình vì nó có thể làm giảm số lượng tinh trùng ở nam giới.

Ăn nhiều thịt đỏ, uống rượu bia quá mức có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và đời sống chăn gối. Ảnh: Shutterstock.

- Bạc hà:

Bạc hà có thể gây mất hứng, đặc biệt là với nam giới, theo tạp chí Cosmolitan. Tinh dầu bạc hà trong thực phẩm này có xu hướng làm giảm testosterone, từ đó làm giảm ham muốn tình dục.

- Cam thảo:

Loại thảo mộc này thường được dùng trong kẹo, trà thảo mộc và nhiều loại đồ uống khác. Tuy ngon, cam thảo chứa phytoestrogen, ảnh hưởng đến nồng độ testosterone trong cơ thể (cả nam và nữ đều có testosterone), làm suy yếu ham muốn tình dục.

- Thực phẩm chiên:

Thực phẩm chiên nhiều dầu mỡ không chỉ có hại cho chế độ ăn uống lành mạnh mà còn ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Chất béo chuyển hóa có trong hầu hết loại thực phẩm chiên rán được biết là làm giảm ham muốn tình dục bằng cách làm tăng sản xuất tinh trùng bất thường ở nam giới và gây trở ngại cho quá trình mang thai ở phụ nữ.

- Bỏng ngô:

Mặc dù là món ăn kèm hoàn hảo cho buổi xem phim, món ăn vặt này có thể làm giảm ham muốn tình dục. Các hóa chất được sử dụng trong lớp lót của túi bỏng ngô có liên quan đến việc giảm ham muốn tình dục. Túi bỏng ngô chứa axit perfluoroalkyl, làm giảm số lượng tinh trùng ở nam giới và giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ.

- Đồ uống có ga:

Nồng độ serotonin bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chất tạo ngọt nhân tạo, đặc biệt là aspartame. Serotonin là hormone đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng cảm giác hạnh phúc, tăng hưng phấn. Các nhà nghiên cứu cho rằng nồng độ serotonin thấp ở cả nam và nữ đều có liên quan đến việc giảm ham muốn tình dục.