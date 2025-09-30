Những món ăn quen thuộc hóa ra lại cực tốt cho thận

Ăn nhiều những loại thực phẩm dưới đây sẽ giúp bảo vệ và thanh lọc thận hiệu quả, ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Cá hồi là loại thực phẩm giàu protein, axit béo omega-3, các dưỡng chất có lợi cho thận. Ảnh: Shutterstock.

Khi nói đến việc bảo vệ sức khỏe thận, đĩa thức ăn chính là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể. Mục tiêu là chọn những thực phẩm tự nhiên ít natri, phốt pho và kali, đồng thời giàu chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm.

Dưới đây là một số lựa chọn thực phẩm nổi bật giúp hỗ trợ sức khỏe thận và giải độc cơ quan này hiệu quả, theo Prevention.

Cá hồi

Protein rất cần thiết cho việc xây dựng và sửa chữa các mô, nhưng đối với những người có vấn đề về thận, việc kiểm soát lượng protein nạp vào rất quan trọng để tránh tích tụ chất thải dư thừa có thể gây áp lực lên thận.

Cá hồi là lựa chọn tuyệt vời cho nguồn protein chất lượng cao tốt cho thận. Loại cá này cũng ít chất béo hơn, hỗ trợ duy trì cơ bắp mà không làm thận quá tải với các chất thải.

Ngoài ra, cá hồi còn chứa nhiều axit béo omega-3, có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Viêm mạn tính là vấn đề phổ biến ở bệnh thận, và omega-3 có thể giúp giảm tình trạng này, từ đó làm chậm quá trình tổn thương thận.

Tỏi và thảo mộc

Giảm natri có thể là thách thức khi áp dụng chế độ ăn uống tốt cho thận, vì lượng muối dư thừa có thể làm tăng huyết áp, nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận.

Tỏi, với hợp chất chống viêm allicin, và các loại thảo mộc như hương thảo, cỏ xạ hương, kinh giới cay, rau mùi tây và rau mùi có thể biến những món ăn đơn giản trở nên đậm đà hương vị, đồng thời hỗ trợ sức khỏe thận.

Quả việt quất

Loại quả mọng rực rỡ này rất giàu chất chống oxy hóa anthocyanin, không chỉ mang lại màu xanh đậm cho quả mà còn giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể, bao gồm cả tế bào thận, khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm.

"Quả việt quất giàu chất chống oxy hóa, có lợi cho thận, và chất xơ, dưỡng chất thường bị thiếu. Ngoài ra, chúng còn chứa ít kali, phốt pho và natri, trở thành loại trái cây an toàn cho những người mắc bệnh thận ở mọi giai đoạn", tiến sĩ y khoa Blake Shusterman, bác sĩ chuyên khoa thận được chứng nhận và là chủ sở hữu của The Cooking Doc, chia sẻ.

Ngoài đặc tính bảo vệ thận, quả việt quất còn có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh thận mạn tính (CKD). Cụ thể, sự mất cân bằng vi khuẩn đường ruột (rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột) dẫn đến các tác động có hại như viêm nhiễm cho những người mắc CKD.

Táo

Táo tương đối ít kali và cung cấp lượng chất xơ lành mạnh, đặc biệt là khi ăn cả vỏ. Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và điều hòa lượng đường trong máu, những yếu tố quan trọng giúp thận luôn khỏe mạnh. Hơn nữa, táo còn chứa polyphenol chống viêm và vitamin C.

Căng thẳng oxy hóa là mối lo ngại nghiêm trọng đối với những người đang chạy thận nhân tạo (HD), và có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao hơn. Vì táo là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, việc ăn táo có thể giúp giảm sự căng thẳng này.

Quả nho

Nho, đặc biệt là nho đỏ và nho tím, là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung các chất chống oxy hóa như flavonoid và resveratrol vào chế độ ăn uống hàng ngày. Một số dữ liệu cho thấy resveratrol có tiềm năng trong các nghiên cứu ban đầu về tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thận. Các dữ liệu khác cho thấy việc bổ sung resveratrol có liên quan đến việc cải thiện chức năng nội mô ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính và tiểu đường.

Ngoài ra, nho còn chứa ít kali và là món ăn nhẹ cung cấp nước, ngọt tự nhiên, dễ dàng mang theo khi đi làm, đi học hoặc khi bạn thường xuyên di chuyển.