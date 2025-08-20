Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những món ăn sáng càng ăn mỡ máu càng tăng vọt

  • Thứ tư, 20/8/2025 06:01 (GMT+7)
Thói quen ăn sáng kém lành mạnh không chỉ khiến cơ thể nhanh đói, mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.

Trứng chiên kèm xúc xích, thịt chế biến sẵn khi được ăn thường xuyên có thể gây hại sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Ăn sáng là cách hiệu quả để nạp năng lượng cho cơ thể sau một đêm dài. Tuy nhiên, không ít người lại chọn bữa sáng qua loa với những món nhanh gọn, tiện lợi nhưng thiếu dinh dưỡng.

Bên cạnh việc bỏ bữa, một bữa sáng kém lành mạnh cũng có thể gây hại cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ mệt mỏi, tăng cân hay rối loạn chuyển hóa về lâu dài.

Theo Sohu, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên hạn chế hoặc tránh những loại thực phẩm sau trong bữa sáng:

Cháo trắng với bánh quẩy

Món ăn tưởng chừng nhẹ nhàng này thực ra chỉ cung cấp tinh bột nhanh hấp thu từ cháo trắng, trong khi quẩy lại chứa nhiều chất béo xấu. Ăn cháo trắng và bánh quẩy thường xuyên không chỉ khiến cơ thể thiếu chất xơ, vitamin và protein mà còn dễ tích mỡ, tăng đường huyết sau ăn, làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và gan nhiễm mỡ.

Trứng chiên kèm xúc xích, thịt chế biến sẵn

Bữa sáng kiểu “tiện lợi” này thường nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao còn tạo ra các chất oxy hóa gây tổn thương thành mạch. Ăn món ăn này lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Ngũ cốc, yến mạch chế biến sẵn

Dù được quảng cáo là “lành mạnh”, nhiều loại ngũ cốc đóng gói lại chứa dầu thực vật tinh luyện, đường fructose và chất tạo ngọt. Những thành phần này khiến đường huyết dao động mạnh, đồng thời làm tăng gánh nặng chuyển hóa mỡ máu. Nếu muốn ăn ngũ cốc, bạn nên chọn loại nguyên hạt chưa qua tinh chế, ít đường và kết hợp thêm rau củ quả tươi.

Bánh ngọt, bánh nướng

Các loại bánh như donut, bánh mì ngọt, bánh kem thường chứa nhiều bơ, đặc biệt là margarine công nghiệp - nguồn chất béo chuyển hóa (trans fat) gây hại. Chất béo này làm tăng cholesterol xấu (LDL), giảm cholesterol tốt (HDL), từ đó thúc đẩy quá trình xơ cứng mạch máu và bệnh tim mạch. Ăn vào buổi sáng còn khiến cơ thể nhanh đói trở lại, dễ kéo theo thói quen ăn vặt không lành mạnh trong ngày.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bữa sáng nên có sự cân đối giữa tinh bột, chất đạm, chất béo tốt, chất xơ cùng vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt, đồ chiên rán nhiều dầu để bữa sáng thực sự lành mạnh và giúp duy trì năng lượng cho cả ngày.

Kỳ Duyên

mỡ máu cao Cháo trắng Bữa sáng Xơ cứng mạch Cholesterol xấu

